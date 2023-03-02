Чернышов: «Вылет «Динамо» из Пути РПЛ Кубка России — это оплеуха»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о выступлении «Динамо» в Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вылет «Динамо» из Пути РПЛ Кубка России — это оплеуха. Бело-голубые последние годы все громче заявляют, что они способны бороться за самые высокие места, было хорошее и стабильное финансирование, приглашались квалифицированные специалисты. В прошлом сезоне «Динамо» долгое время гналось за «Зенитом», многие говорили, что москвичи были чуть ли не единственным клубом, который может составить питерцам конкуренцию в борьбе за титул. Так что это оплеуха, но мы все знаем, что Кубок России как раз и хорош тем, что там могут быть и не самые очевидные результаты», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

«Динамо» не смогло пройти «Крылья Советов» и продолжит участие в Кубке России в сетке Пути регионов.

Бело-голубые встретятся в 1/4 финала Пути регионов с «Зенитом».

Команды сыграют друг против друга по одному матчу, хозяева полей указаны первыми. Игры запланированы на 14-16 марта, точные даты будут определены позже.