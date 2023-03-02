Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:47

Деменко: «Крылья Советов» могут преподнести сюрприз»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Крыльев Советов» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Когда ЦСКА играл первый матч с «Краснодаром», мне показалось, что армейцы в полном порядке, в том числе физически. Но когда я увидел ЦСКА через три дня, это оказалась совсем другая команда. Понятно, они выиграли первый матч 3:0, но я увидел, что, на самом деле, игры-то нет, у них было несколько полумоментов. Могу сказать, что «Крылья» могут преподнести сюрприз. Возможными участниками финала я вижу «Зенит», «Спартак» и «Крылья Советов». Это те команды, которые мне больше всего нравятся в Кубке. На сегодняшний день это мои фавориты», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Ранее Деменко назвал «Зенит» фаворитом в игре с «Динамо» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/02/19871755.shtml
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов: «Вылет «Динамо» из Пути РПЛ Кубка России — это оплеуха»
Новости
RSS RSS
Все новости