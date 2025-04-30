Батраков о зарядах вместе с фанатами «Локомотива»: «Сел голос за 10 минут, счастлив!»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от нахождения на Южной трибуне вместе с болельщиками железнодорожников.

Батраков пропускает матч второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» из-за дисквалификации.

«Потрясающие впечатления. За 10 минут сел голос. Давно хотел сходить на «Южку», но боялся — маленьким был. Предоставилась такая возможность сейчас — я счастлив», — сказал Батраков «СЭ».