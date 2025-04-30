Футбол
30 апреля, 18:31

Батраков о зарядах вместе с фанатами «Локомотива»: «Сел голос за 10 минут, счастлив!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от нахождения на Южной трибуне вместе с болельщиками железнодорожников.

Батраков пропускает матч второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» из-за дисквалификации.

«Потрясающие впечатления. За 10 минут сел голос. Давно хотел сходить на «Южку», но боялся — маленьким был. Предоставилась такая возможность сейчас — я счастлив», — сказал Батраков «СЭ».

Сергей Пиняев и&nbsp;Николай Комличенко.«Локомотив» — «Ростов»: Осипенко открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Алексей Батраков
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
