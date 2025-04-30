«Зенит» и ЦСКА встретятся в первой игре финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в Санкт-Петербурге покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игру Кубка России покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Отьветный матч финала пути РПЛ пройдет в Москве 14 мая. Победитель сыграет в суперфинале FONBET Кубка России 1 июня с победителем финала пути регионов между «Спартаком» и победителем пары «Локомотив» — «Ростов» (встречаются 30 апреля).