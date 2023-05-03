Гришин: «Кубок России для ЦСКА сейчас важнее серебряных медалей в РПЛ»

Бывший тренер молодежного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Уралом» (2:1) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В командной игре ЦСКА сегодня выглядел лучше, чем «Урал», потому что екатеринбуржцы не предложили ничего интересней длинных передач, надеясь на ошибку обороны армейцев. В чемпионате уже ясно, что «Зенит» — чемпион России. И, мне кажется, нашим ребятам нужно сосредоточиться на победе в Кубке. Слишком давно армейцы не брали трофеи, поэтому Кубок сейчас важнее серебряных медалей в РПЛ», — приводит слова Гришина сайт RT.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.