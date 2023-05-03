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Сегодня, 23:25

Кечинов: «Акрон» — симпатичная команда. Странно, что в ФНЛ она идет на 13-м месте»

Галина Глазко
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Я думал, что «Краснодар» разберется в основное время, потому что сказка должна была закончиться. Но «Акрон» оказался крепким орешком и потрепал нервы. Блестящая игра Матвея Сафонова прервала эту сказку. На самом деле «Акрон» — очень симпатичная команда. Странно, что в ФНЛ она идет на 13-м месте. Я бы поставил пятерку «Акрону» за участие в Кубке. Они прыгнули выше головы. Обыграть четыре московские команды — это дорогого стоит», — приводит слова Кечинова портал «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Акрон» в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2.

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005110520_kechinov_v_kubke_akron_syigral_na_pyaterku_pryignul_vyishe_golovyi#ixzz80gGbDxQW
ФК Акрон
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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