Александр Ерохин: «Надеюсь, буду играть чаще»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Томью» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем здоровье.

— Самое важно, что сегодня победили, прошли в следующий раунд, забили много мячей. В первом тайме не совсем удачно действовали в компоненте реализации моментов, во втором уже добились уверенной победы.

— Быстро забитый мяч был важен?

— Да, нужно было забить быстрее. У «Томи» был один момент, они могли отличиться. Потом игра в основном под нашим контролем.

— В первом тайме показалось, что команда действовала расслабленно. Потому что игра давалась легко?

— Не сказал бы, что легко. Было несколько атак, возможностей, но что-то не получалось. Где-то возможно потеряли бдительность.

— Как вы себя чувствуете?

— Чувствую себя хорошо. Готов играть, хочу играть. Надеюсь, что буду чаще участвовать в матчах. (Дмитрий Зимин)