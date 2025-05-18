Альба заявил, что Мохеби не сыграет в суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, сможет ли нападающий Мохаммад Мохеби сыграть в суперфинале Кубка России против ЦСКА.

«Нет, не сможет. Он пробовал тренироваться. Он не успеет восстановиться ни к матчу против махачкалинского «Динамо», ни к суперфиналу», — сказал специлист на пресс-конференции.

Футболист получил травму колена 6 апреля в матче 26-го РПЛ против «Спартака» (0:3).

В этом сезоне 26-летненго иранца 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 3 результативными передачами.