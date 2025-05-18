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18 мая 2025, 23:07

Альба заявил, что Мохеби не сыграет в суперфинале Кубка России

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, сможет ли нападающий Мохаммад Мохеби сыграть в суперфинале Кубка России против ЦСКА.

«Нет, не сможет. Он пробовал тренироваться. Он не успеет восстановиться ни к матчу против махачкалинского «Динамо», ни к суперфиналу», — сказал специлист на пресс-конференции.

Футболист получил травму колена 6 апреля в матче 26-го РПЛ против «Спартака» (0:3).

В этом сезоне 26-летненго иранца 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

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Мохаммад Мохеби
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
Джонатан Альба
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