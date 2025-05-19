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КДК накажет «Спартак» за неподобающее поведение в матче с «Ростовом». Умяров и Станкович приглашены на заседание

Константин Белов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча финала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» (1:2).

«Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака», три удаления. Футболист хозяев Наиль Умяров был удален за серьезное нарушение, он приглашен на заседание. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, также они массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Болельщики хозяев по окончании встречи выбросили пластиковый стаканчик на поле. И рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича. После удаления тренер выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи. Станкович приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

Деян Станкович.Срыв Станковича и проигрыш «Ростову» выглядят как агония. Его уход из «Спартака» не удивит, но это будет очень больно
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Деян Станкович
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Артур Григорьянц
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