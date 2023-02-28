Акинфеев совершил фантастический сейв в первом тайме матча FONBET Кубка России с «Краснодаром»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил фантастический сейв в первом тайме матча против «Краснодара» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 45-й минуте встречи хавбек «быков» Кади Боржес нанес сильный удар с линии штрафной, но российский голкипер успел выбросить левую руку и отбить мяч.

На 50-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет в этой встрече. По сумме двух матчей армейцы ведут со счетом 3:1.