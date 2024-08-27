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Сегодня, 19:13

Голы Мусаева и Кругового принесли ЦСКА победу над «Ахматом» в Кубке России

Алина Савинова
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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0. Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Автором первого гола армейцев в этой встрече стал Тамерлан Мусаев, который отличился на 87-й минуте. На 90+7-й минуте преимущество гостей увеличил Данил Круговой.

После этого матча ЦСКА с 5 очками вышел на второе место в группе С. У «Ахмата» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Краснодаром» (6) и «Пари НН» (1), которые проведут матч в среду, 28 августа.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
27 авг, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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