Голы Мусаева и Кругового принесли ЦСКА победу над «Ахматом» в Кубке России

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0. Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Автором первого гола армейцев в этой встрече стал Тамерлан Мусаев, который отличился на 87-й минуте. На 90+7-й минуте преимущество гостей увеличил Данил Круговой.

После этого матча ЦСКА с 5 очками вышел на второе место в группе С. У «Ахмата» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Краснодаром» (6) и «Пари НН» (1), которые проведут матч в среду, 28 августа.