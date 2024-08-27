«Акрон» — «Зенит»: победитель определится в серии пенальти

«Акрон» и «Зенит» не сумели определить победителя в основное время матча 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Сине-бело-голубые открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Дмитрия Васильева. «Акрон» отыгрался на 54-й минуте — с пенальти, назначенного за фол Сергея Волкова, отличился Иван Тимошенко.

Теперь победитель матча определится в серии пенальти.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Зенит».