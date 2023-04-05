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Сегодня, 16:13

Агент Тюкавина: «Костя расстроен, в матче с «Акроном» мог забить»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, в каком состоянии футболист пребывает после вылета команды из FONBET Кубка России.

«Конечно, Костя расстроен, вчера мог забить. Моменты есть, уже хорошо. Пусть и дальше работает. У команды вчера был очередной неудачный матч, так бывает. Что-то у Йокановича не получается здесь», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

«Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-kostya-rasstroen-no-momenty-u-nego-est-pust-i-dal-she-rabotaet/
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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