Билялетдинов: «У «Спартака» кризис реализации моментов»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о поражении красно-белых от «Урала» в матче FONBET Кубка России.

«Для меня очевидно, что у «Спартака» кризис реализации моментов. Очевидные моменты — и команда не забивает. Стараются играть в атаку, соответственно в обороне открывают зону. Возможно, это вопрос стиля: когда атакуешь большими силами, приходится чем-то жертвовать. Этим соперники и пользуются», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) и опустился в нижнюю часть сетки (Путь регионов).