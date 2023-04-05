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Сегодня, 15:58

Билялетдинов: «У «Спартака» кризис реализации моментов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о поражении красно-белых от «Урала» в матче FONBET Кубка России.

«Для меня очевидно, что у «Спартака» кризис реализации моментов. Очевидные моменты — и команда не забивает. Стараются играть в атаку, соответственно в обороне открывают зону. Возможно, это вопрос стиля: когда атакуешь большими силами, приходится чем-то жертвовать. Этим соперники и пользуются», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) и опустился в нижнюю часть сетки (Путь регионов).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-u-spartaka-krizis-realizatsii-momentov/
Динияр Билялетдинов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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