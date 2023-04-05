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Сегодня, 16:41

Свищев — о словах Смолова и Бувача в адрес журналистов: «Может, комиссия по этике займется этим вопросом?»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что комитету по этике стоит обратить внимание на высказывания спортивного директора «Динамо» Желько Бувача и форварда бело-голубых Федора Смолова в адрес журналистов.

«Мы прекрасно понимаем, люди на эмоциях, плохое настроение, но контролировать себя просто обязаны. Тем более это публичные, медийные люди. Конечно, такие вещи недопустимы, они должны понимать, что за ними следят если не миллионы, то десятки тысяч поклонников, в том числе молодежь. Дело даже не в том, что пресса, а в отношении к людям. На самом деле безобидный вопрос, на который должен был ответить совсем по-другому. Дело же даже не в том, что не выполнено обещание, а в том, что нужно достойно выходить из любой ситуации. Что касается вопроса про Бувача, не будем расценивать по национальным признакам, но не хватает культуры у некоторых руководителей. Считаю, может, на это нужно внимательно посмотреть РФС. Может, комиссия по этике займется этим вопросом? Надо обязательно реагировать, потому что в следующий раз посылать друг друга будем, кулаками махать и так далее. Такие вещи недопустимы», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Ранее Смолов резко ответил на вопрос корреспондента после вылета «Динамо» из FONBET Кубка России от «Акрона» (0:0, пенальти — 1:4). Бувач назвал другого журналиста глупым в ответ на вопрос о будущем тренера москвичей Славиши Йокановича.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/smolov-nazval-zhurnalista-klounom-posle-vyleta-dinamo-iz-kubka-rossii-2059882/
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Свищев
Желько Бувач
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