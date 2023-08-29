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Сегодня, 18:33

Агент Тюкавина объяснил, почему нападающий не сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причину отсутствия игрока в заявке на матч группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака».

«Константину дали отдохнуть, с «Ростовом» Тюкавин сыграет», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее «Динамо» в официальном Telegram-канале сообщило, что Тюкавин и Бальбуэна пропускают игру по решению тренерского штаба.

Матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 мск.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
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