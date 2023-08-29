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Сегодня, 18:40

«Спартак» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы перед матчем 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч начнется в 19.30 мск.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Чернов, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Пруцев, Зиньковский, Медина, Соболев (капитан).

Запасные: Свинов, Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Бонгонда, Мартинс, Умяров, Промес, Зобнин, Лайкин, Мелешин.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Паршивлюк (капитан), Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Фомин, Грулев, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Запасные: Купцов, Шунин, Чавес, Бессмертный, Маричаль, Даса, Карраскаль, Лаксальт, Зазвонкин, Макаров, Нгамале.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
4
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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