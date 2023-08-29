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Сегодня, 18:31

Мостовой считает, что в матче FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» будет ничья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

«Новый формат кубка подразумевает, что команды в первых двух турах играют не основными составами, понимая, что игр в группе много. Можно три первых проиграть, потом две последних выиграть и с третьего место выйти. Поэтому и первые два тура мне было вообще не интересно смотреть. Сейчас третий матч, вывеска хорошая: «Спартак» — «Динамо». Я больше склоняюсь к ничьей. Все-таки ни та, ни другая команда сейчас не превосходят друг друга. Да, у «Спартака» сейчас серия без побед, но любая серия прерывается, может быть, сегодня это и случиться. Абаскаль — человек нефутбольный, это все знают, и он знает. Мне просто жалко, что у нас многие быстро переобуваются. Как было в том году. Все кричали: «какой футбол!». Я говорил: «а что здесь такого?». «Спартак» с таким составом должен быть в тройке, он в ней и оказался. Сейчас три матча без побед, эти же переобулись и кричат: «да он это, то!». Это не профессионализм. У нас мало людей играло на высоком профессиональном уровне. Так скажем, играло в футбол много, но высоко играли несколько», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-mostovoy-schitaet-chto-v-matche-kubka-rossii-spartak-dinamo-budet-nichya
Александр Мостовой
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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