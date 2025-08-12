17-летний Шилов — о дебюте за «Зенит»: «Нервничал, но, когда вышел на поле, отпустило»
Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче FONBET Кубка России.
17-летний хавбек заработал пенальти и забил гол.
— Какие эмоции были, когда выходили на бровку и когда забили потом гол?
— Чуть нервничал, но, когда вышел на поле, отпустило. А когда забил гол, ну, вы сами видели, что я там делал.
— Когда «Вираж» скандирует ваше имя, что это за чувство?
— Для меня это самое лучшее чувство за последнее время. Спасибо болельщикам.
— Когда узнали, что сыграете сегодня?
— За три дня. Тренировался за «Зенит-2», и сказали, что должен буду помочь с «Рубином».
— Насколько комфортно, когда переводят тренироваться то с основой, то с «Зенитом-2»?
— Это футбол. Если я где-то нужен, то там я должен играть. Это нормальная практика для меня.
— Матч со «Спартаком» уже обсуждали? Будешь ли в заявке?
— Нет, ничего не говорили.