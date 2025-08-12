17-летний Шилов — о дебюте за «Зенит»: «Нервничал, но, когда вышел на поле, отпустило»

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче FONBET Кубка России.

17-летний хавбек заработал пенальти и забил гол.

— Какие эмоции были, когда выходили на бровку и когда забили потом гол?

— Чуть нервничал, но, когда вышел на поле, отпустило. А когда забил гол, ну, вы сами видели, что я там делал.

— Когда «Вираж» скандирует ваше имя, что это за чувство?

— Для меня это самое лучшее чувство за последнее время. Спасибо болельщикам.

— Когда узнали, что сыграете сегодня?

— За три дня. Тренировался за «Зенит-2», и сказали, что должен буду помочь с «Рубином».

— Насколько комфортно, когда переводят тренироваться то с основой, то с «Зенитом-2»?

— Это футбол. Если я где-то нужен, то там я должен играть. Это нормальная практика для меня.

— Матч со «Спартаком» уже обсуждали? Будешь ли в заявке?

— Нет, ничего не говорили.