12 августа, 21:36

17-летний Шилов — о просьбе пробить пенальти: «Хотелось гол первый забить»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов рассказал о просьбе пробить пенальти в матче FONBET Кубка России против «Рубина» (3:0).

— Юрий Горшков сказал, что ты хотел пробить пенальти, но команда решила не давать при таком счете. В другом случае дали бы. Как ты решил взять на себя эту ответственность?

— Ну а почему нет? Хотелось гол первый забить, попросил. Счет был скользкий, так что я согласен с Юрой.

В своем дебютном матче за основную команду сине-бело-голубых 17-летний хавбек заработал пенальти, а позже отличился на 84-й минуте встречи.

