Горшков: «Зенит» показал правильную реакцию после поражения в РПЛ»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче FONBET Кубка России.

«После поражения в чемпионате команда показала самую правильную реакцию. Те игроки, которые сегодня играли, показали себя с хорошей стороны. Продемонстрировали тренерскому штабу, что они готовы конкурировать. Команда благодаря этой победе станет сильнее эмоционально и будет хорошо готова к субботней игре», — сказал Горшков после игры.

«Зенит» набрал 6 очков и возглавил группу A. «Рубин» с 3 очками — на второй строчке. 26 августа «Зенит» сыграет выездной кубковый матч с «Оренбургом», «Рубин» в этот же день встретится в гостях с «Ахматом».