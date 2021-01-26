На самом деле — намного сложнее, но почему бы немного не порадоваться.

Известная аудиторская компания Deloitte выпустила новый ежегодный доклад, посвященный доходам футбольных клубов, — Deloitte Football Money League. Это уже 24-й выпуск рейтинга. В топ-15 самых доходных клубов мира по итогам сезона-2019/20 попал «Зенит» (15-е место), а возглавляет список, как и год назад, «Барселона».

Чтобы не было неразберихи, которая порой возникает в подобных случаях, сразу проговорим: в исследовании Deloitte речь идет исключительно о доходах клубов. Не нужно путать это с прибылью. Доходы могут расти сколь угодно сильно, но организация может быть убыточной из-за еще больших расходов. Или наоборот — доходы упали, но компания все равно в плюсе, потому что расходы уменьшились еще больше.

И еще один момент. Deloitte в своем исследовании учитывает доходы от того, что в английском языке называется matchday (то есть от билетов, абонементов, корпоративных лож на арене), доходы от телевидения (как от прав на национальные чемпионаты и кубки, так и соответствующие выплаты от УЕФА) и доходы от коммерческой деятельности (поступления от спонсоров, мерчандайзинга, туров по стадиону и любых иных коммерческих проектов, а также призовые). Кроме того, 17 клубов, вошедшие в топ-20 списка, в этот раз предоставили информацию о доходах от трансферов футболистов, однако они не учитывались при составлении рейтинга.

Топ-30. Фото «СЭ»

«Зенит»

Питерский клуб совершил в рейтинге резкий скачок — год назад занял 28-е место с доходами в 180,4 миллиона евро. Рост — 29 процентов. Клубы не из пятерки ведущих европейских чемпионатов не попадали в топ-20 вот уже четыре года — и тогда это тоже был «Зенит», занявший по итогам сезона-2015/16 17-е место. Более того, сине-бело-голубые наряду с «Эвертоном» — единственные в топ-20, чьи доходы выросли. У всех остальных они ожидаемо упали.

Чем объяснить такой феномен? Во-первых, методологией исследования Deloitte. Рейтинг составлен по итогам розыгрышей-2019/20, а почти во всех европейских странах финансовый год заканчивается летом, совпадая с футбольным сезоном. В России же финансовый год завершается в декабре, совпадая с календарным. Соответственно, все данные по «Зениту» учтены на конец 2019-го — то есть еще до начала пандемийной свистопляски. Ничего нового тут нет — точно так же происходило и в предыдущих рейтингах Deloitte. Впрочем, коронавирус оказал серьезное влияние не только на доходы клубов, но и на само исследование — об этом ниже.

Во-вторых, спецификой структуры доходов «Зенита». Из 236,5 миллиона евро доходов без малого три четверти — поступления от коммерческой деятельности (175 миллионов или 74 процента). 46,7 миллиона, или 20 процентов, — это доходы от телевидения (тут нужно учитывать выплаты от УЕФА за участие в Лиге чемпионов-2019/20). 14,8 миллиона евро, или 6 процентов, — это матчдэй. Показательно, что по доходам от коммерческой деятельности «Зенит» на 11-м месте в топ-20 рейтинга, от телевидения — 20-й, от матчдэй — 18-й (меньше только у «Эвертона» и «Наполи», но в их случае уже сказался фактор пустых трибун при доигровке сезона-2019/20 прошлым летом).

Доходы «Зенита» по сравнению с прошлым годом выросли по всем трем категориям. Матчдэй увеличился на 3,5 миллиона евро (31 процент), от телетрансляций — на 31,7 миллиона евро (211 процентов), доходы от коммерческой деятельности — на 21 миллион евро (14 процентов).

Показательно сравнение с рейтингом по итогам сезона-2015/16, когда питерцы заняли 17-е место. Так вот тогда доходы сине-бело-голубых составили 196,5 миллиона евро. Из них 145,8 миллиона евро (74 процента) «Зенит» получил от коммерческой деятельности. И это был лучший показатель в топ-20. 40,4 миллиона евро (21 процент) — от телевидения. 10,3 миллиона евро (5 процентов) — от матчдэй.

То есть пропорции практически идентичны нынешним. Есть более-менее стабильные доходы от спонсоров. Есть доход от матчдэй, и, кстати, удивительно, что в денежном эквиваленте он вырос так незначительно, учитывая, что была введена в эксплуатацию «Газпром Арена» (10,3 миллиона евро за сезон-2015/16, а по факту за 2015-й год — это же еще на старом «Петровском»). Притом именно новый стадион, по мнению аналитиков Deloitte, стал одним из главных драйверов роста коммерческих доходов — тут и продажа названия, и другие возможности.

А дальше все зависит от участия или неучастия в Лиге чемпионов. Не выступал там «Зенит» три сезона — получал весьма скромные доходы от телевидения (15,13 и 15 миллионов евро соответственно) и не входил в топ-20 рейтинга, оказываясь в конце топ-30. Сыграл в сезоне-2019/20, пусть и заняв последнее место в группе, — сразу существенный подъем.

Интересно, что произойдет по итогам 2020 года. С одной стороны, в анализе Deloitte уже будет учтена вся история с ковидом — а это главным образом резкое снижение доходов от матчдэй и коммерческой активности, связанной со стадионом. С другой — «Зенит» снова играл в Лиге чемпионов, а история с внутренними телеправами, в отличие от топ-5 европейских лиг, в России вообще не имеет никакого значения. Да и спонсорская поддержка остается плюс-минус на том же уровне.

Ключевые моменты рейтинга

Нет нужды говорить, что нынешнее исследование Deloitte — уникальное и необычное. И дело не только в том, что доходы футбольных клубов снизились, хотя почти все время до этого стабильно росли. Возникли вопросы и по методологии.

Все привыкли к тому, что европейский сезон завершается в конце мая — начале июня, после чего клубы подбивают всю отчетность. Но в этот все не так: Англия, Испания и Италия доигрывали чемпионаты в июле, а Лига чемпионов и Лига Европы и вовсе проходили в августе. Это оказало влияние и на финансовые механизмы. В первую очередь это касается доходов от телевидения и поступлений от УЕФА. Обычно выплаты по ТВ-контрактам делятся на несколько траншей. Соответственно, в АПЛ, ла лиге и серии А часть выплат сделана уже после окончания сезона и будет учтена уже в следующем финансовом году. Это же касается и денег, которые поступят от УЕФА клубам, принимавшим участие в августовских доигровках ЛЧ и ЛЕ. С другой стороны, бундеслига завершила сезон еще в июне, и в случае с немецкими клубами учтены практически все суммы.

Все это делает нынешнее и следующее исследования Deloitte, возможно, не вполне корректными, однако идеально приспособиться к обстоятельствам оказалось практически невозможно.

А теперь перейдем к ключевым моментам. Как и год назад, рейтинг возглавляет «Барселона», на втором месте снова «Реал», а «Бавария» сместила «МЮ» с третьей строчки. В целом же состав топ-10 не претерпел изменений, а в топ-20 всего два новичка — это «Зенит» и «Айнтрахт».

При этом год назад «Барселона» заработала 840,8 миллиона евро, став первым в истории футбольным клубом, чьи доходы перевалили за отметку в 800 миллионов. Сейчас доходы каталонцев — 715,1 миллиона евро, падение составило 15 процентов. Впрочем, это еще не самый худший показатель: доходы «Шальке» упали на 31 процент, миланского «Интера» — на 20 процентов, «МЮ» — на 19 процентов (правда, в случае с немцами и англичанами, помимо пандемийных факторов, сказалось то, что, в отличие от сезона-2018/19, они не выступали в Лиге чемпионов).

В целом же доходы топ-20 по сравнению с прошлым сезоном упали на 1,1 миллиарда евро, или 12 процентов, — с 9,3 миллиарда до 8,2. Доходы от матчдэй снизились на 257 миллионов евро, или 17 процентов. Доходы от ТВ — на 937 миллионов, или 23 процентов (почти везде бродкастеры сократили выплаты — в Англии на 330 миллионов фунтов, в Испании на 100 миллионов евро, в Италии Sky удержал 130 миллионов и сейчас идут судебные разбирательства между компанией и лигой, во Франции вещатели суммарно удержали 122,9 миллиона, правда, государство компенсирует эти суммы в виде кредитов, которые нужно будет вернуть в течение пяти лет). И только доходы от коммерческой деятельности чуть подросли — на 105 миллионов евро, или 3 процента.

В целом средний доход клуба из топ-20 рейтинга составил 409 миллионов евро, тогда как год назад этот показатель равнялся 465 миллионам.

Как менялись отдельные статьи доходов. Фото «СЭ»

И, как считают аналитики Deloitte, по итогам нынешнего сезона ситуация только ухудшится, а суммарные потери клубов достигнут двух миллиардов евро. Во-первых, сойдет на нет доход от матчдэй — в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции по-прежнему выходят на поле при пустых трибунах. Во-вторых, сойдут на нет коммерческие доходы, связанные со стадионами — от тех же экскурсионных туров по аренам и так далее. Да и в целом прекратится действие позитивных драйверов. Наконец, возможны дальнейшие штрафы со стороны вещателей.

А на вершине окажется тот, кто лучше всего сумеет адаптироваться к новым условиям. Какие-то подвижки уже есть — взять хотя бы недавнюю коллаборацию многих топ-клубов с Fortnite.