«Зенит» — в топ-15 самых доходных клубов мира. Все действительно так круто?
Известная аудиторская компания Deloitte выпустила новый ежегодный доклад, посвященный доходам футбольных клубов, — Deloitte Football Money League. Это уже 24-й выпуск рейтинга. В топ-15 самых доходных клубов мира по итогам сезона-2019/20 попал «Зенит» (15-е место), а возглавляет список, как и год назад, «Барселона».
Чтобы не было неразберихи, которая порой возникает в подобных случаях, сразу проговорим: в исследовании Deloitte речь идет исключительно о доходах клубов. Не нужно путать это с прибылью. Доходы могут расти сколь угодно сильно, но организация может быть убыточной из-за еще больших расходов. Или наоборот — доходы упали, но компания все равно в плюсе, потому что расходы уменьшились еще больше.
И еще один момент. Deloitte в своем исследовании учитывает доходы от того, что в английском языке называется matchday (то есть от билетов, абонементов, корпоративных лож на арене), доходы от телевидения (как от прав на национальные чемпионаты и кубки, так и соответствующие выплаты от УЕФА) и доходы от коммерческой деятельности (поступления от спонсоров, мерчандайзинга, туров по стадиону и любых иных коммерческих проектов, а также призовые). Кроме того, 17 клубов, вошедшие в топ-20 списка, в этот раз предоставили информацию о доходах от трансферов футболистов, однако они не учитывались при составлении рейтинга.
«Зенит»
Питерский клуб совершил в рейтинге резкий скачок — год назад занял 28-е место с доходами в 180,4 миллиона евро. Рост — 29 процентов. Клубы не из пятерки ведущих европейских чемпионатов не попадали в топ-20 вот уже четыре года — и тогда это тоже был «Зенит», занявший по итогам сезона-2015/16 17-е место. Более того, сине-бело-голубые наряду с «Эвертоном» — единственные в топ-20, чьи доходы выросли. У всех остальных они ожидаемо упали.
Чем объяснить такой феномен? Во-первых, методологией исследования Deloitte. Рейтинг составлен по итогам розыгрышей-2019/20, а почти во всех европейских странах финансовый год заканчивается летом, совпадая с футбольным сезоном. В России же финансовый год завершается в декабре, совпадая с календарным. Соответственно, все данные по «Зениту» учтены на конец 2019-го — то есть еще до начала пандемийной свистопляски. Ничего нового тут нет — точно так же происходило и в предыдущих рейтингах Deloitte. Впрочем, коронавирус оказал серьезное влияние не только на доходы клубов, но и на само исследование — об этом ниже.
Во-вторых, спецификой структуры доходов «Зенита». Из 236,5 миллиона евро доходов без малого три четверти — поступления от коммерческой деятельности (175 миллионов или 74 процента). 46,7 миллиона, или 20 процентов, — это доходы от телевидения (тут нужно учитывать выплаты от УЕФА за участие в Лиге чемпионов-2019/20). 14,8 миллиона евро, или 6 процентов, — это матчдэй. Показательно, что по доходам от коммерческой деятельности «Зенит» на 11-м месте в топ-20 рейтинга, от телевидения — 20-й, от матчдэй — 18-й (меньше только у «Эвертона» и «Наполи», но в их случае уже сказался фактор пустых трибун при доигровке сезона-2019/20 прошлым летом).
Доходы «Зенита» по сравнению с прошлым годом выросли по всем трем категориям. Матчдэй увеличился на 3,5 миллиона евро (31 процент), от телетрансляций — на 31,7 миллиона евро (211 процентов), доходы от коммерческой деятельности — на 21 миллион евро (14 процентов).
Показательно сравнение с рейтингом по итогам сезона-2015/16, когда питерцы заняли 17-е место. Так вот тогда доходы сине-бело-голубых составили 196,5 миллиона евро. Из них 145,8 миллиона евро (74 процента) «Зенит» получил от коммерческой деятельности. И это был лучший показатель в топ-20. 40,4 миллиона евро (21 процент) — от телевидения. 10,3 миллиона евро (5 процентов) — от матчдэй.
То есть пропорции практически идентичны нынешним. Есть более-менее стабильные доходы от спонсоров. Есть доход от матчдэй, и, кстати, удивительно, что в денежном эквиваленте он вырос так незначительно, учитывая, что была введена в эксплуатацию «Газпром Арена» (10,3 миллиона евро за сезон-2015/16, а по факту за 2015-й год — это же еще на старом «Петровском»). Притом именно новый стадион, по мнению аналитиков Deloitte, стал одним из главных драйверов роста коммерческих доходов — тут и продажа названия, и другие возможности.
А дальше все зависит от участия или неучастия в Лиге чемпионов. Не выступал там «Зенит» три сезона — получал весьма скромные доходы от телевидения (15,13 и 15 миллионов евро соответственно) и не входил в топ-20 рейтинга, оказываясь в конце топ-30. Сыграл в сезоне-2019/20, пусть и заняв последнее место в группе, — сразу существенный подъем.
Интересно, что произойдет по итогам 2020 года. С одной стороны, в анализе Deloitte уже будет учтена вся история с ковидом — а это главным образом резкое снижение доходов от матчдэй и коммерческой активности, связанной со стадионом. С другой — «Зенит» снова играл в Лиге чемпионов, а история с внутренними телеправами, в отличие от топ-5 европейских лиг, в России вообще не имеет никакого значения. Да и спонсорская поддержка остается плюс-минус на том же уровне.
Ключевые моменты рейтинга
Нет нужды говорить, что нынешнее исследование Deloitte — уникальное и необычное. И дело не только в том, что доходы футбольных клубов снизились, хотя почти все время до этого стабильно росли. Возникли вопросы и по методологии.
Все привыкли к тому, что европейский сезон завершается в конце мая — начале июня, после чего клубы подбивают всю отчетность. Но в этот все не так: Англия, Испания и Италия доигрывали чемпионаты в июле, а Лига чемпионов и Лига Европы и вовсе проходили в августе. Это оказало влияние и на финансовые механизмы. В первую очередь это касается доходов от телевидения и поступлений от УЕФА. Обычно выплаты по ТВ-контрактам делятся на несколько траншей. Соответственно, в АПЛ, ла лиге и серии А часть выплат сделана уже после окончания сезона и будет учтена уже в следующем финансовом году. Это же касается и денег, которые поступят от УЕФА клубам, принимавшим участие в августовских доигровках ЛЧ и ЛЕ. С другой стороны, бундеслига завершила сезон еще в июне, и в случае с немецкими клубами учтены практически все суммы.
Все это делает нынешнее и следующее исследования Deloitte, возможно, не вполне корректными, однако идеально приспособиться к обстоятельствам оказалось практически невозможно.
А теперь перейдем к ключевым моментам. Как и год назад, рейтинг возглавляет «Барселона», на втором месте снова «Реал», а «Бавария» сместила «МЮ» с третьей строчки. В целом же состав топ-10 не претерпел изменений, а в топ-20 всего два новичка — это «Зенит» и «Айнтрахт».
При этом год назад «Барселона» заработала 840,8 миллиона евро, став первым в истории футбольным клубом, чьи доходы перевалили за отметку в 800 миллионов. Сейчас доходы каталонцев — 715,1 миллиона евро, падение составило 15 процентов. Впрочем, это еще не самый худший показатель: доходы «Шальке» упали на 31 процент, миланского «Интера» — на 20 процентов, «МЮ» — на 19 процентов (правда, в случае с немцами и англичанами, помимо пандемийных факторов, сказалось то, что, в отличие от сезона-2018/19, они не выступали в Лиге чемпионов).
В целом же доходы топ-20 по сравнению с прошлым сезоном упали на 1,1 миллиарда евро, или 12 процентов, — с 9,3 миллиарда до 8,2. Доходы от матчдэй снизились на 257 миллионов евро, или 17 процентов. Доходы от ТВ — на 937 миллионов, или 23 процентов (почти везде бродкастеры сократили выплаты — в Англии на 330 миллионов фунтов, в Испании на 100 миллионов евро, в Италии Sky удержал 130 миллионов и сейчас идут судебные разбирательства между компанией и лигой, во Франции вещатели суммарно удержали 122,9 миллиона, правда, государство компенсирует эти суммы в виде кредитов, которые нужно будет вернуть в течение пяти лет). И только доходы от коммерческой деятельности чуть подросли — на 105 миллионов евро, или 3 процента.
В целом средний доход клуба из топ-20 рейтинга составил 409 миллионов евро, тогда как год назад этот показатель равнялся 465 миллионам.
И, как считают аналитики Deloitte, по итогам нынешнего сезона ситуация только ухудшится, а суммарные потери клубов достигнут двух миллиардов евро. Во-первых, сойдет на нет доход от матчдэй — в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции по-прежнему выходят на поле при пустых трибунах. Во-вторых, сойдут на нет коммерческие доходы, связанные со стадионами — от тех же экскурсионных туров по аренам и так далее. Да и в целом прекратится действие позитивных драйверов. Наконец, возможны дальнейшие штрафы со стороны вещателей.
А на вершине окажется тот, кто лучше всего сумеет адаптироваться к новым условиям. Какие-то подвижки уже есть — взять хотя бы недавнюю коллаборацию многих топ-клубов с Fortnite.
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