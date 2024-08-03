Карпин против Глушенкова, первые домашние матчи новичков, Илич на грани. Главные интриги 3-го тура РПЛ

Задаем вопросы ближайшему уик-энду.

«Ростов» избежит разгрома в Петербурге?

«Зенит» на старте сезона играет настолько вдохновенно и легко, что провоцирует сформулировать вопрос перед матчем с «Ростовом» именно так, как в подзаголовке. Сине-бело-голубые забили 15 мячей в четырех матчах, в трех из них победили крупно по счету и во всех — по смыслу. А игра с желто-синими еще и первая домашняя для сине-бело-голубых в текущем чемпионате, поэтому мотивация будет особой. Тем более что «Ростов» у «Зенита» ассоциируется с недавним золотом — эти клубы встречались в Санкт-Петербурге в последнем туре прошлого чемпионата, когда команда Семака выгрызла очередной титул.

Но даже тогда немотивированный «Ростов» дал бой «Зениту», вел в счете и упустил очки лишь в концовке. Сейчас ситуация иная. Банда Валерия Карпина прилично начала сезон и готова покусать неуязвимого чемпиона. Хотя сделать это будет трудно, ведь против главного тренера «Ростова» и сборной России сыграет находящийся в форме Максим Глушенков, который в июне по неясным причинам оказался за бортом заявки национальной команды. Для Карпина хавбек «Зенита» — новый Дзюба: тренеру даже после матчей «Ростова» задают вопросы о Глушенкове, а он их в последнее время стал игнорировать. На днях Валерия Георгиевича спросили о том, как «Ростов» собирается сдерживать Глушенкова в субботу, на что он выпалил: «Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите».

Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станкович нашел ключ к «Спартаку»?

Поражение от «Оренбурга» в первом туре уже забыто. Красно-белые за неделю все перевернули: эффектные победы над «Химками» и «Динамо» вернули болельщикам надежду на успешное выступление в этом сезоне. Особенно яркое впечатление произвел новичок — аргентинец Барко, который очаровал даже нейтральных зрителей своей игрой в Подмосковье. Теперь от него и от всей команды ждут подобного выступления и в домашнем матче с «Крыльями Советов».

Соперник для «Спартака» удобный. Красно-белые еще ни разу не теряли очки во встречах с самарцами на «Лукойл Арене», а в двух прошлых сезонах громили их. Не похоже, что сейчас ситуация изменится: «Крылья» на старте чемпионата выглядят разобранными и по делу дома уступили и «Зениту», и «Ростову». Насколько велик кредит доверия боссов клуба к Игорю Осинькину?

Как долго «Динамо» будет держать темп «Зенита»?

Только две команды РПЛ пока не теряли очков: «Динамо» и «Зенит». И если к петербуржцам вопросов нет, то москвичам во многом повезло: дерби с «Локомотивом» вполне могло обернуться осечкой для бело-голубых, но они добыли победу и пока выдерживают лидерский темп. При этом посредственная игра и заслуженное поражение в кубковом дерби со «Спартаком» указывают на то, что в команде Марцела Лички не все в порядке. Ей точно не хватает легионеров: Чавес наконец-то вернулся, но Карраскаль, Бальбуэна, Маричаль и Фернандес все еще по разным причинам недоступны.

В 3-м туре «Динамо» отправится в гости к «Акрону», который на старте чемпионата идет выше всех новичков, а сейчас еще и впервые в своей истории примет матч РПЛ. Правда, не в родном Тольятти и не в Жигулевске, а на прекрасно знающей лигу «Солидарность Самара Арене», из-за чего антураж встречи будет совсем другим. Но болельщиков точно придет немало, а команда Заура Тедеева сделает все, чтобы лишить «Динамо» первых очков в чемпионате.

Первая отставка произойдет в Нижнем Новгороде?

Если «Зенит» забил 11 мячей в трех последних матчах, то «Пари НН» ровно столько же пропустил. Хотя календарь у волжан был совсем не убийственным: два домашних матча с «Рубином» и ЦСКА, а также кубковый выезд в Грозный. Но их итог печальный. «Пари НН» чудовищными усилиями спасся от вылета из премьер-лиги, однако при текущем темпе может попрощаться с ней досрочно. Главный тренер «Нижнего» Саша Илич сейчас выглядит главным кандидатом на премьерную отставку сезона, и инсайдеры уже даже отыскали преемника серба — главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова.

Поэтому матч в Махачкале станет определяющим для «Пари НН». Но местное «Динамо» не собирается отдавать очки — для него, как и для «Акрона», это домашний дебют в РПЛ, а для «Анжи Арены» — возвращение в элитный дивизион с другим клубом. Дагестанцы в первых двух турах не уступили, а их главный тренер Хасанби Биджиев уже покорил зрителей пламенной речью в раздевалке после ничьей с «Краснодаром», которую завершил словами: «Это «Динамо» Махачкала, детка!» Что он скажет после игры с «Пари НН»?

Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА уже научился играть без Чалова?

Это все-таки случилось: нападающий ЦСКА Федор Чалов отправился в греческий ПАОК и в четверг трогательно попрощался с болельщиками. Армейцы уже провели пару матчей без лучшего бомбардира команды прошлого сезона, в которых сыграли по-разному: убедительная победа над «Пари НН» сменилась сухим кубковым поражением от «Краснодара».

Пока совсем не впечатляет новичок Койта, Мусаев ищет стабильность, Давила набирает форму, а Файзуллаев пропустил старт сезона из-за участия сборной Узбекистана на Олимпиаде в Париже.

Команда Марко Николича не забила в двух из трех матчей сезона, как и «Оренбург», с которым ЦСКА предстоит играть в ближайшем туре. Означает ли это, что ждать много голов в этом противостоянии не стоит?

«Локомотив» продолжит успешную серию игр в Грозном?

Стереотипно считается, что в столице Чеченской Республики фавориты регулярно теряют очки. Но не все. Яркий пример — «Локомотив». Железнодорожники последний раз уступали в Грозном в 2016 году, когда «Ахмат» еще именовался «Тереком»! В последних трех матчах — сплошные победы красно-зеленых.

Как сложится ближайшая игра, неясно. «Локо» на старте чемпионата много создает и много позволяет у своих ворот, а Магомед Адиев, напротив, выстроил четкую оборону, которая дает плоды: «Ахмат» идет без поражений, да и по игре выглядит солидно. Настало время прервать неудачную домашнюю серию матчей с «Локомотивом»?

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кордоба поможет «Краснодару» победить?

Вице-чемпионы России сыграют в гостях у «Факела», который начал сезон с трех поражений. Новый домашний стадион воронежцам в прошлом туре не помог — они уступили «Акрону», а теперь вынуждены биться с «Краснодаром» без дисквалифицированного Маркова.

А вот у «быков» основной форвард вернулся: Кордоба уже отыграл полтора тайма в кубковом матче с ЦСКА и в воскресенье наверняка выйдет на поле с первых минут, несмотря на слухи о вероятном трансфере колумбийца в «Зенит». «Краснодару» пора побеждать, но в Воронеже «быкам» всегда тяжело: в предыдущих сезонах они делили очки с «Факелом», причем каждый раз не реализовывали пенальти. Окажется ли сейчас матч таким же событийным?