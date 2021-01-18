16 января скончался бывший игрок ЦСКА, юношеской и молодежной сборных России Сергей Родин. Он не дожил даже до 40 лет.

Печальную новость в своем Twitter сообщил агент Алексей Сафонов: «Родик - один из самых не реализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом».

Сергей Родин. Фото Алексей Иванов

«Грамотный мальчишка»

Сергей - воспитанник армейского клуба. Полузащитник довольно быстро обратил на себя внимание тренеров юношеской сборной России. В июле 1998 года наша команда выиграла футбольный турнир проводившихся в Москве Всемирных юношеских игр, а Родин стал лучшим бомбардиром.

- Помните, когда заметили Сергея и привлекли в свою команду? — спрашиваем бывшего тренера юношеской сборной России Александра Кузнецова.

— Как правило, просматривали много всероссийских соревнований, включая, конечно, и московские. Сергей — воспитанник ЦСКА. Мне он понравился прежде всего своим неуступчивым, спортивным характером. По-хорошему злой такой парень. Подкупало движение, довольно неплохо с мячом работал. Мог закрыть несколько позиций — как в нападении, так и в средней линии. Импонировало отношение к делу. Всегда с радостью приезжал на сборы. Выкладывался на тренировках, пахал. Коммуникабельный такой мальчишка... Без проблем вписывался в коллектив.

- У вас он выходил в нападении?

- Да. Больше в атаке. Мог как играть в паре с другим форвардом, так и действовать чуть из глубины. Здорово обострял ситуацию. Сергей — правша с поставленным ударом. Хотя и левой тоже неплохо работал.

- С «физикой» у него проблем не возникало?

- Пока мы с ним находились в контакте, каких-то сильных перепадов я у него не замечал. Наоборот, Сергей мне всегда казался заряженным, энергичным парнем. Да он хорошо был развит, плотный такой, мышцы классные, скорость. Все при нем.

- Выделялся на фоне сверстников?

— Да. Хорошо действовал позиционно, выбирал место. Смело шел в обводку, прочитывал игру. Нередко оказывался именно в той точке, куда приходил голевой пас. Грамотный мальчишка...

- Наблюдая за ним, понимали, что может вырасти большой мастер?

— Честно говоря, надеялся на это. Сергей представлялся одним из немногих, на кого можно было рассчитывать в будущем. Не знаю, что у него дальше произошло... Нередко так случается, что в клубе и юношеской сборной подход к талантливому игроку не совпадает. Порой кто-то недооценивает или переоценивает возможности футболиста. Далеко не всегда это идет на пользу. Мы-то в сборной выступали за то, чтобы наши ребята не чурались действовать техничнее, шли в дриблинг и так далее. В клубах иногда такой свободы не предоставляют. Мол, отдай пас, на себя не тяни...

- Родин - ровесник Павлюченко и Пименова. Можете их сравнить по юношам?

— У каждого было нечто свое. Сергей довольно скоростной парень. В этом компоненте и Пименов, и Павлюченко ему проигрывали. Но Руслан, наверное, более тонкий нападающий, лучше читал ситуацию, принимал интересные, нестандартные решения. Что касается Ромы Павлюченко, то Хиддинк прав, называя его «спящим гигантом». Да... Он долго раскачивался. Но если «просыпался», то мог действительно исполнить.

По большому счету, Родин по своим качествам не уступал ни одному, ни второму. Точно был не слабее ни Павлюченко, ни Пименова. Но, к сожалению, потом почему-то у него не пошло. Вроде слышал, что возникли проблемы со здоровьем.

«Где-то ему не повезло — слишком сильное поколение выросло»

За молодежную сборную России Родин провел всего несколько матчей — все товарищеские.

— Сергей был способным игроком, талантливым, — вспоминает бывший тренер молодежки Валерий Гладилин. — Но ему в какой-то степени не повезло. Слишком сильное поколение тогда подобралось. Пименов и Павлюченко его ровесники. Аршавин тоже 1981 года рождения. Кержаков и Измайлов моложе всего на год. Булыкин и Базаев чуть постарше. Конкуренция, сами понимаете, серьезнейшая. Вся та плеяда футболистов очень талантливая. Многие же в итоге доросли до первой сборной.

В той команде Сергею было объективно тяжело вписаться в состав. У нас он поиграл совсем немного, поучаствовал в нескольких сборах. Думаю, и травмы помешали раскрыться в полной мере. Жаль... Но это спорт. Так часто случается. Выбор был тогда большой, но мы могли брать только ограниченное количество футболистов. Одним словом, Сергей попал под реально сильное поколение.

Родин уже в 18 лет дебютировал за ЦСКА при Олеге Долматове. 30 октября 1999 года на 83-й минуте дерби с «Динамо» (4:1) заменил Сергея Филиппенкова (тоже ныне покойного). А через неделю впервые вышел в стартовом составе армейцев в гостевом матче с «Крыльями Советов» (1:1), составив пару в нападении с Владимиром Куликом.

В 2000-м Сергей при Павле Садырине провел еще четыре встречи за красно-синих (в дерби с «Локомотивом» — 4:3 — с первых минут). Но дальше не пошло. В 2002-м Родин поехал по арендам. Сначала в «Кубань», потом в «Кристалл». Дальше подписал контракт с «Металлургом-Кузбасс», выступал за «Анжи», «Спортакадемклуб», ФК «Видное». Завершил игровую карьеру в «Соколе» в 2010 году.

Сергей Родин (слева). Фото Алексей Иванов

«Говорил ему: «Иди напрямую к Гинеру». Леннорыч его выделял»

В дубле армейцев Родин выступал вместе с Романом Широковым.

— В премьер-лиге у Сергея, скорее всего, не получилось потому, что долго в дубле оставался, — считает Широков. — И потом уехал в первую лигу в не самую сильную команду, где тяжело себя проявить. Возможно, где-то не повезло. Вообще он был очень классный парень. Мы общались семьями — наши родители дружили. По большому счету, с восьми лет точно все время вместе. И относились к нему в команде все отлично.

— Каким Родин был игроком?

— Прекрасным. До футбола какое-то время занимался гимнастикой. Естественно, был координированным, очень техничным, достаточно быстрым — скорость выше среднего. В общем, разносторонний футболист.

Бывшему игроку ЦСКА и «Химок» Александру Швецову тяжело говорить о Сергее — он и до последних дней Родина оставались близкими друзьями.

— Мы познакомились в дубле ЦСКА. Сдружились. Сергей считался самым талантливым среди всех нас. Его же потом и Леннорыч (президент ПФК Евгений Гинер. - Прим. «СЭ» ) выделял в одном из интервью, кажется, в 2011 году. Вспомнил его. Недооцененный футболист...

Вот выдержка из интервью Гинера sports.ru: «Мне запомнился Родин. Он играл атакующего полузащитника, и мне казалось, что вполне мог пробиться в основу. Не сложилось».

— Что еще могу сказать? Великолепный друг. Детей любил, — продолжает Швецов. — Где-то полгода назад сдал на тренерскую лицензию С. Все пробовал, искал место, чтобы устроиться. Но никак не срасталось. Да многое нас связывало за 23 года. И смешного, и такого...

— Думаете, тренеры не разглядели Родина?

— Как сказать... Долматов его привлекал к основе. Потом Сергей поехал по арендам. Мы с ним в «Анжи» еще вместе оказались. Конечно, мог вырасти в большого футболиста. И за юношеские сборные выступал, и за молодежку. Они же тогда победили на Всемирных юношеских играх в Москве в 1998-м. Капитанил там. Короче, талант. Но затем аренды, аренды... Серега мне помогал и в футболе, и по жизни. Крестный моих детей...

- Не так давно Сергей получил тренерскую категорию, но, к сожалению, не удавалось устроиться, — говорит Широков. — Особенно пандемия выбила из колеи. Два раза был шанс получить работу. Но в первом случае нас вообще закрыли. А во втором — хорошая школа, но она на гособеспечении, и там не тренировались. Поэтому как тренер и не смог себя проявить. Думаю, задатки имелись хорошие. Можно было себя развивать, у него бы это точно получилось.

— От чего Родин умер? — в опрос Швецову.

— Не знаю. Не проснулся в ночь с пятницы на субботу... Хотя мы же друг друга еще поздравляли со старым Новым годом. Сегодня вскрытие, завтра будут результаты, наверное. А в среду похороним на Митинском кладбище.

— Самое яркое воспоминание о Сергее?

— Так сразу и не вспомнишь... Мы с ним обо всем разговаривали, общались. Созванивались после Нового года, он строил планы. Там и Ромка Широков хотел ему помочь в «Строгино». Тоже придет в среду на похороны. В общем, все мы там встретимся... Из Саратова люди прилетят. Светлый был человек. Открытый такой, честный. Таких сейчас мало.

— Чем Родин занимался после завершения карьеры?

— Работал не в футбольной сфере, зарабатывал на жизнь. И параллельно пытались найти ему варианты... Я ему всегда говорил: «Иди к Леннорычу напрямую, запишись на прием». Гинер ведь его любил... Но Сергей все как-то не решался. Все сам хотел найти. Пробовали ему помочь. Но... Где-то не срасталось, где-то очереди. С Олегом Корнауховым говорил по поводу него, у себя в «Долгопрудном » — тоже. Но это жизнь. Что поделать.

— У него остались жена и дети?