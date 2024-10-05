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Сегодня, 22:15

«Умяров — это компьютер, он просчитывает все». Тренеры «Спартака» и «Ростова» — о разгроме

Станкович и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Валерий Карпин и Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главное с пресс-конференции главных тренеров.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Ростов

В игре 11-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле разгромил «Ростов» 3:0, голами отметились Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров. Главные тренеры команд Деян Станкович и Валерий Карпин подвели итоги на послематчевой пресс-конференции.

Карпин: нас за ошибки наказали, мы — нет

— По статистике игра была почти равной. Почему же на табло 3:0?

— Наверное, согласен по поводу равной игры. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. Нас за наши ошибки наказали, а мы — нет.

— Опишите игру одним словом.

— Одним словом трудно описать. До 30-й минуты, до первого гола, мы лучше даже играли, наверное. Но за такие привозы, конечно, наказывают, как и случилось в моменте с первым голом.

— Не первый гол команда пропускает после розыгрыша...

— Третий. Мы пропускаем третий за 2,5 года. Это много? А когда выбивают сразу вперед и тут же атака идет, так лучше?

— Не было ли мысли отступить от своей тактики?

— Были заготовки играть длиннее, чередовать варианты розыгрыша.

— Можете объяснить идею сыграть в пять защитников?

— Когда вы видели пять? Когда мяч на нашей половине — было пять, когда атаковали — было три. Это было сделано для прессинга.

Шамар Николсон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Спартак» возвращает себе уверенность — теперь разгромил «Ростов». Но счет не по игре

— Вы контролируете команду? После матча с «Акроном» вы сказали, что поймете это по реакции на поражение.

— Судя по игре, да. Я вижу, как и во что играет команда.

— «Ростов» на сегодня готов вмешаться в борьбу за тройку?

— Когда я в начале сезона говорю, что наша задача набрать 33 очка и обезопасить себя от стыков, многие начинают улыбаться, мол, Карпин как всегда хрень говорит. Но я так говорю, как раз потому, что знаю эту команду.

— Чем сборная будет заниматься на сборе, раз соперника пока нет?

— Пока не знаю.

— Есть комментарии болельщиков, которые пишут, что надо играть от обороны. Может, стоит так сделать?

— Может, стоит.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Станкович: из кризисных ситуаций надо выходить

— Гол Умярова стал следствием подробного изучения соперника?

— Гол стал следствием организации, самоотдачи и характера. Конечно, без игроков можно придумать план на матч, но без игроков ничего не выйдет. Рад, что у нас такой коллектив, который верит в наши идеи.

— Объясните позиции Угальде и Маркиньоса.

— Нет одинаковых матчей. Разные соперники, разные сочетания. Так что любой матч подразумевает какие-то секреты. Мы начинали сегодня по схеме 4-3-3, а потом вносились коррективы. Сегодня мне понравились все в исполнении от Максименко до Шамара во всех компонентах.

— Ненад Сакич после матча Кубка России с «Динамо» сказал, что команда вышла из кризиса результатов благодаря победе. Достаточно ли «Спартаку» прочности по игре? Не будет ли кризиса снова?

— Надеюсь, этого не повторится. В большом клубе всегда после потери очков есть огромное давление. Я принял ничью в Махачкале, но победный гол в дерби с «Динамо» повлиял на следующий матч. Из кризисных ситуаций надо выходить. Я люблю работать под давлением.

— Значит ли выход Литвинова в центре обороны, что эксперимент с его переводом в центр поля признан неудачным?

— Он сыграл только один матч на позиции центрального полузащитника, когда не мог сыграть Умяров. Он очень мне нравится как игрок и как человек. Знаю его лимиты, но в курсе и его способностей. Сегодня он провел невероятный матч вместе с Абеной, Денисовым и Рябчуком. И Дуарте, который вышел на замену и отлично работал в единоборствах. Можно сказать, Литвинов — моя слабость. А ведь сегодня Руслан еще и был чуть травмирован.

Наиль Умяров в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

— После замены вы обняли и приподняли Маркиньоса. Сколько он весит?

— Точно вдвое меньше меня, ха-ха. Очень рад за него. У него был очень непростой период — он пережил сложный момент. Сейчас он возвращается к игре, это большое событие.

— Преображение Умярова, Николсона и Угальде — это результат тактических перестановок или чего-то еще?

— Я не вижу сильного тактического изменения. Каждый матч — отдельная история. Угальде прекрасен своей самоотдачей. Он всегда играет на команду, и если не забивает, то приносит пользу иначе. Шамар начинал издалека, но своей работой и отношением заслужил свои шансы. Надеюсь, будет продолжать в том же духе. Он показывает свой потенциал сейчас процентов на 60. А Наиль — это компьютер. Он просчитывает и прочитывает всю игру, все комбинации. Сегодняшний гол стал наградой за ту работу, что он делает регулярно.

— Матч пропускал Бабич, а «Спартак» вообще довольно часто получает желтые карточки в обороне. Это вынужденные фолы или же этих карточек можно было бы избежать?

— Я в таком ключе не думаю. В матче бывают стыки, единоборства, случаются карточки. Когда-то карточки по делу, когда-то — нет. Сегодня без Бабича мы не пропустили, а команда играла сверхагрессивно. Так что проблемы не вижу.

Валерий Карпин
Деян Станкович
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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