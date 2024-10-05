«Умяров — это компьютер, он просчитывает все». Тренеры «Спартака» и «Ростова» — о разгроме
В игре 11-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле разгромил «Ростов» 3:0, голами отметились Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров. Главные тренеры команд Деян Станкович и Валерий Карпин подвели итоги на послематчевой пресс-конференции.
Карпин: нас за ошибки наказали, мы — нет
— По статистике игра была почти равной. Почему же на табло 3:0?
— Наверное, согласен по поводу равной игры. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. Нас за наши ошибки наказали, а мы — нет.
— Опишите игру одним словом.
— Одним словом трудно описать. До 30-й минуты, до первого гола, мы лучше даже играли, наверное. Но за такие привозы, конечно, наказывают, как и случилось в моменте с первым голом.
— Не первый гол команда пропускает после розыгрыша...
— Третий. Мы пропускаем третий за 2,5 года. Это много? А когда выбивают сразу вперед и тут же атака идет, так лучше?
— Не было ли мысли отступить от своей тактики?
— Были заготовки играть длиннее, чередовать варианты розыгрыша.
— Можете объяснить идею сыграть в пять защитников?
— Когда вы видели пять? Когда мяч на нашей половине — было пять, когда атаковали — было три. Это было сделано для прессинга.
— Вы контролируете команду? После матча с «Акроном» вы сказали, что поймете это по реакции на поражение.
— Судя по игре, да. Я вижу, как и во что играет команда.
— «Ростов» на сегодня готов вмешаться в борьбу за тройку?
— Когда я в начале сезона говорю, что наша задача набрать 33 очка и обезопасить себя от стыков, многие начинают улыбаться, мол, Карпин как всегда хрень говорит. Но я так говорю, как раз потому, что знаю эту команду.
— Чем сборная будет заниматься на сборе, раз соперника пока нет?
— Пока не знаю.
— Есть комментарии болельщиков, которые пишут, что надо играть от обороны. Может, стоит так сделать?
— Может, стоит.
Станкович: из кризисных ситуаций надо выходить
— Гол Умярова стал следствием подробного изучения соперника?
— Гол стал следствием организации, самоотдачи и характера. Конечно, без игроков можно придумать план на матч, но без игроков ничего не выйдет. Рад, что у нас такой коллектив, который верит в наши идеи.
— Объясните позиции Угальде и Маркиньоса.
— Нет одинаковых матчей. Разные соперники, разные сочетания. Так что любой матч подразумевает какие-то секреты. Мы начинали сегодня по схеме 4-3-3, а потом вносились коррективы. Сегодня мне понравились все в исполнении от Максименко до Шамара во всех компонентах.
— Ненад Сакич после матча Кубка России с «Динамо» сказал, что команда вышла из кризиса результатов благодаря победе. Достаточно ли «Спартаку» прочности по игре? Не будет ли кризиса снова?
— Надеюсь, этого не повторится. В большом клубе всегда после потери очков есть огромное давление. Я принял ничью в Махачкале, но победный гол в дерби с «Динамо» повлиял на следующий матч. Из кризисных ситуаций надо выходить. Я люблю работать под давлением.
— Значит ли выход Литвинова в центре обороны, что эксперимент с его переводом в центр поля признан неудачным?
— Он сыграл только один матч на позиции центрального полузащитника, когда не мог сыграть Умяров. Он очень мне нравится как игрок и как человек. Знаю его лимиты, но в курсе и его способностей. Сегодня он провел невероятный матч вместе с Абеной, Денисовым и Рябчуком. И Дуарте, который вышел на замену и отлично работал в единоборствах. Можно сказать, Литвинов — моя слабость. А ведь сегодня Руслан еще и был чуть травмирован.
— После замены вы обняли и приподняли Маркиньоса. Сколько он весит?
— Точно вдвое меньше меня, ха-ха. Очень рад за него. У него был очень непростой период — он пережил сложный момент. Сейчас он возвращается к игре, это большое событие.
— Преображение Умярова, Николсона и Угальде — это результат тактических перестановок или чего-то еще?
— Я не вижу сильного тактического изменения. Каждый матч — отдельная история. Угальде прекрасен своей самоотдачей. Он всегда играет на команду, и если не забивает, то приносит пользу иначе. Шамар начинал издалека, но своей работой и отношением заслужил свои шансы. Надеюсь, будет продолжать в том же духе. Он показывает свой потенциал сейчас процентов на 60. А Наиль — это компьютер. Он просчитывает и прочитывает всю игру, все комбинации. Сегодняшний гол стал наградой за ту работу, что он делает регулярно.
— Матч пропускал Бабич, а «Спартак» вообще довольно часто получает желтые карточки в обороне. Это вынужденные фолы или же этих карточек можно было бы избежать?
— Я в таком ключе не думаю. В матче бывают стыки, единоборства, случаются карточки. Когда-то карточки по делу, когда-то — нет. Сегодня без Бабича мы не пропустили, а команда играла сверхагрессивно. Так что проблемы не вижу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1