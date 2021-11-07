«У меня колено в кровь, а судья мне желтую карточку дает!» Дмитрий Баринов — о дерби, судействе и сборной
Сам не понимаю, что случилось с «Локо» во втором тайме
— Какие мысли после игры со «Спартаком»?
— Результатом недоволен. Должны были, конечно, выигрывать. Но не получилось дожать соперника в большинстве.
— Что случилось с «Локомотивом» во втором тайме?
— Сам не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме. Все расстроены, такую игру мы должны были выигрывать.
— Может, расслабились после удаления футболиста «Спартака»?
— Нет, не расслабились. Может, перестали бояться ошибиться, не знаю.
— Могла ли сказаться усталость после Турции?
— Нет. Могу сказать по себе, что во втором тайме только разбегался. Минуте к 60-й, когда перешел в центр.
— Как прокомментируешь эпизод с показанной тебе желтой карточкой?
— У судьи спросите. У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Так и было, фолили на мне. Решение судья не объяснил. Соперник мне в колено ударил, но обошлось без последствий. Чуть-чуть раскровило, а так все нормально. Не мое дело комментировать судейство.
Главное, чтобы вам нравился новый «Локомотив»
— Как тебе новый «Локомотив» Маркуса Гисдоля?
— Главное, чтобы вам нравился.
— Насколько физически тяжело в изменившемся «Локомотиве»?
— Мне нравится. Еще раз, главное — чтобы вам нравилось. Физическое состояние? Так «Спартак» тоже три дня назад играл.
— В начале сезона ты говорил, что не хочешь играть в центре защиты. Как ты относишься к тому, что тебе приходится это делать?
— Ситуация такая. Что тут сделаешь? Найдите другого, кто будет играть. Мурило сколько не играл? Человек пропустил 2,5 месяца. Последний его матч был против «Марселя», когда у него случился рецидив. Если бы вы были главным тренером, поставили бы его с первых минут в состав?
— Ты стал получать меньше желтых карточек. Понимаешь, почему так?
— Не знаю. Я же говорил, что буду работать над этим. Результат виден? Работаем, становимся сильнее и быстрее. Кто-то говорил, что я медленный и не успеваю.
— Что думают в команде о протесте «Галатасарая»?
— Игра с «Галатасараем» была в четверг, а сегодня воскресенье. Почему мы должны думать об этом, а не о матче со «Спартаком»?
В сборную России мы едем за шестью очками
— Впереди сборная. Есть что сказать?
— Готовимся к национальной команде. Надеюсь, что хватит сил.
— Как перед сборной Хорватией не настраиваться на ничью?
— В первую очередь у нас Кипр, а потом уже Хорватия. Главный тренер решит, кто будет играть, а кто отдыхать. Мы настраиваемся взять шесть очков в двух матчах. Ничья в Хорватии нас не устроит.
— Карпин говорил о том, что в тебе видит себя...
— Я уже отвечал на этот вопрос и сказал, что Георгиевичу виднее.
— Ты чувствуешь себя игроком, который готов забрать повязку в сборной?
— Если тренер примет такое решение, то я готов.
— Карпин перед игрой скажет, кто капитан, или изменит решение по капитанской повязке?
— Зачем что-то менять, когда в сборной сейчас хорошая атмосфера. И каждый игрок чувствует себя в роли капитана. Нет никакого повода, чтобы менять систему. Вы все вопросы о сборной задаете о повязке. Вы же сами понимаете, что так каждый игрок чувствует себя ответственнее. Потому что каждый капитан.
Антон Иванов, Артем Бухаев, Севастиан Терлецкий
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