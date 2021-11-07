Полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов после матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1) ответил на вопросы журналистов — об атмосфере в команде, судействе в дерби и сборной России.

Сам не понимаю, что случилось с «Локо» во втором тайме

— Какие мысли после игры со «Спартаком»?

— Результатом недоволен. Должны были, конечно, выигрывать. Но не получилось дожать соперника в большинстве.

— Что случилось с «Локомотивом» во втором тайме?

— Сам не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме. Все расстроены, такую игру мы должны были выигрывать.

— Может, расслабились после удаления футболиста «Спартака»?

— Нет, не расслабились. Может, перестали бояться ошибиться, не знаю.

— Могла ли сказаться усталость после Турции?

— Нет. Могу сказать по себе, что во втором тайме только разбегался. Минуте к 60-й, когда перешел в центр.

— Как прокомментируешь эпизод с показанной тебе желтой карточкой?

— У судьи спросите. У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Так и было, фолили на мне. Решение судья не объяснил. Соперник мне в колено ударил, но обошлось без последствий. Чуть-чуть раскровило, а так все нормально. Не мое дело комментировать судейство.

Главное, чтобы вам нравился новый «Локомотив»

— Как тебе новый «Локомотив» Маркуса Гисдоля?

— Главное, чтобы вам нравился.

— Насколько физически тяжело в изменившемся «Локомотиве»?

— Мне нравится. Еще раз, главное — чтобы вам нравилось. Физическое состояние? Так «Спартак» тоже три дня назад играл.

— В начале сезона ты говорил, что не хочешь играть в центре защиты. Как ты относишься к тому, что тебе приходится это делать?

— Ситуация такая. Что тут сделаешь? Найдите другого, кто будет играть. Мурило сколько не играл? Человек пропустил 2,5 месяца. Последний его матч был против «Марселя», когда у него случился рецидив. Если бы вы были главным тренером, поставили бы его с первых минут в состав?

— Ты стал получать меньше желтых карточек. Понимаешь, почему так?

— Не знаю. Я же говорил, что буду работать над этим. Результат виден? Работаем, становимся сильнее и быстрее. Кто-то говорил, что я медленный и не успеваю.

— Что думают в команде о протесте «Галатасарая»?

— Игра с «Галатасараем» была в четверг, а сегодня воскресенье. Почему мы должны думать об этом, а не о матче со «Спартаком»?

В сборную России мы едем за шестью очками

— Впереди сборная. Есть что сказать?

— Готовимся к национальной команде. Надеюсь, что хватит сил.

— Как перед сборной Хорватией не настраиваться на ничью?

— В первую очередь у нас Кипр, а потом уже Хорватия. Главный тренер решит, кто будет играть, а кто отдыхать. Мы настраиваемся взять шесть очков в двух матчах. Ничья в Хорватии нас не устроит.

— Карпин говорил о том, что в тебе видит себя...

— Я уже отвечал на этот вопрос и сказал, что Георгиевичу виднее.

— Ты чувствуешь себя игроком, который готов забрать повязку в сборной?

— Если тренер примет такое решение, то я готов.

— Карпин перед игрой скажет, кто капитан, или изменит решение по капитанской повязке?

— Зачем что-то менять, когда в сборной сейчас хорошая атмосфера. И каждый игрок чувствует себя в роли капитана. Нет никакого повода, чтобы менять систему. Вы все вопросы о сборной задаете о повязке. Вы же сами понимаете, что так каждый игрок чувствует себя ответственнее. Потому что каждый капитан.

Антон Иванов, Артем Бухаев, Севастиан Терлецкий