Два матча «Спартака» на сборах: почему этого достаточно

Аргументы за малое число спаррингов.

Многие болельщики «Спартака» в панике. Нет, не из-за ухода Доменико Тедеско после этого сезона — с этим уже все смирились. И даже не из-за трансфера голландского опорника Йоррита Хендрикса, которого многие считают игроком скамейки.

Причина в другом. Красно-белые на двух предстоящих сборах пока планируют провести всего два товарищеских матча. 30 января москвичи сыграют с «Пахтакором», а 6 февраля — с «Шахтером» из Солигорска. Народ негодует: мало! Что это, мол, за подготовка к борьбе за чемпионство, на которое «Спартак» еще претендует?

Допустим, что матчей действительно останется два. Хотя, как уже сообщал «СЭ», ведутся переговоры о контрольной встрече с «Зенитом», и если питерцы решат провести в Дубае и второй сбор, тока игра, видимо, состоится. Но даже если пройдет только пара «товарняков», это — нормальная ситуация.

Во-первых, этот сезон — чудовищный с точки зрения плотности календаря. Причина — коронавирус, обрушивший спортивные графики в прошлом году. Так получилось, что пауза между чемпионатами России оказалась рекордно короткой — около двух недель. Ни нормального восстановления, ни полноценных сборов.

А дальше — мрак. Игры по расписанию еврокубков, разбавленные матчами за национальные команды. И у нас, и в Европе — одни и те же жалобы на мышечные и другие травмы, вызванные перенапряжением.

Так зачем же чрезмерно грузить футболистов, которые только-только получили время на полноценный отдых? Добавьте к этому вероятность повреждений: к примеру, Джикия порвал «кресты» именно в товарищеской встрече с «Шанхаем». Пусть лучше играют меньше, но будут в безопасности с точки зрения здоровья.

Во-вторых, на прошлых зимних сборах «Спартак» провел сразу пять товарищеских матчей. Три — на турнире в Катаре, два других — с «Араратом» и «Пахтакором». При этом красно-белые одержали четыре победы. Но разве им это помогло в официальных встречах?

Отрезок до коронавирусной паузы оказался успешным: три победы и странное поражение с минимальным счетом от «Краснодара». Странное не в плане результата, а с точки зрения содержания. Когда вы еще видели, чтобы «Спартак» владел мячом 34,9% времени?

После вынужденного простоя москвичи вернулись другими. Дело даже не в результатах, разбивших появившиеся было надежды на еврокубки. А в общей картине: вялости, отсутствии тактической гибкости (вспомните проигранное дерби с ЦСКА), плохой реализации моментов.

Наверное, сказалась пауза. А на некоторых игроках — к примеру, Бакаеве — еще и перенесенный ковид. Но триумфальные победы на зимних сборах в любом случае не помогли.

В-третьих, у Тедеско и так сыгранная команда. Пока подтверждено одно приобретение — Хендрикс (по Промесу окончательной ясности еще нет). Кажется, Доменико не станет менять привычную схему 3-5-2 под одного исполнителя — это не в его стиле. Скорее либо Крал, либо Зобнин поднимутся выше и сыграют «десятку». На фоне Бакаева и Кокорина, также игравшего на этой позиции, такая тактическая задумка не выглядит безумием.

Сменили бы половину команды — проводили бы товарищеские встречи, чтобы на деле опробовать новое. А так — лучше тренироваться. «Спартак» — самая интенсивно прессингующая команда РПЛ (7,08 PPDA). И в этом аспекте важна не только тактическая подготовка, но и физическая. Ее временами не достает: все же красно-белые — не «Ливерпуль», чтобы прессинговать все 90 минут.

Остальное есть. Схема, позиционная атака с уклоном на фланги, выбор сочетаний в нападении. В опорной зоне — беда, которая может быть частично решена с переходом Хендрикса. Но это вряд ли тот случай, который наигрывается в товарищеских встречах.

Лучше тише, без лишнего шума. А то сыграл бы «Спартак» условные семь матчей, вызвал бы либо восторги, либо крики в стиле «все пропало». И не оправдал бы ожиданий в дальнейшем. Потому что официальные встречи — совсем другая история.