Санкции ВАДА и футбол: что могут запретить РФС и сборной России

Разбираемся, какие наказания грозят российским футбольным командам

Вчера Спортивный арбитражный суд постановил, что сборные России по олимпийским видам спорта до конца 2022 года лишаются права выступать под собственным флагом. Решение, вынесенное за допинговые нарушения, касается только ближайших чемпионатов мира и Олимпийских игр. Изначально ВАДА настаивало на четырехлетних санкциях, но суд пошел нашей стране навстречу.

Что означает это наказание и как оно коснется наших футбольных команд, выступающих в международных турнирах?

Санкции действуют до 16 декабря 2022 года включительно. Они касаются всех видов спорта, где международные федерации подписали Всемирный антидопинговый кодекс. К ним относится и Международная федерация футбола (ФИФА).

Спортсменам придется выступать в статусе нейтральных, то есть им запретят называть себя сборной России, поднимать российский флаг и петь государственный гимн. Флаг не должен присутствовать на официальных стадионах, в оговоренных зонах соревнований. Есть определенные требования к форме спортсменов. Болельщиков ограничения не коснутся.

Как следует из решения суда, футбольную сборную России санкции могут затронуть только в одном случае — если она выйдет в финальный турнир чемпионата мира-2022. Он начнется 21 ноября, когда наказание еще будет действовать.

При этом даже на ЧМ в Катаре наша команда все-таки получит право использовать флаг и гимн, но только в случае выхода в полуфинал. Матч за 3-е место должен состояться 17 декабря, а финал — 18-го, когда действие санкций уже прекратится.

Могут ли РФС и сборной России запретить использовать государственную символику, гимн и флаг во время отборочного турнира ЧМ-2022, матчи которого начнутся в марте будущего года? Нет.

В решении суда четко написано, что понимается под чемпионатом мира. Это любое событие или несколько событий, которые определяют чемпиона мира по конкретному виду спорта или дисциплине в спорте, но не включают отборочные соревнования.

Кроме того, никаких ограничений в отношении наших футбольных команд не должно быть в следующих соревнованиях клубов и сборных:

— Лига чемпионов;

— Лига Европы;

— Конференс лига УЕФА;

— Суперкубок УЕФА;

— Юношеская лига УЕФА;

— чемпионат Европы;

— чемпионат Европы среди молодежных сборных;

— чемпионаты Европы среди юношеских сборных;

— чемпионат Европы среди женских сборных;

— женская Лига чемпионов;

— чемпионаты Европы среди девушек.