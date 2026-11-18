Чехия не пустит российских хоккеисток на молодежный чемпионат мира

Чешские власти не допустят сборную России до участия в молодежном чемпионате мира по хоккею среди женских команд до 18 лет, заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

«С моей точки зрения, ничего не меняется. Существуют постановления правительства, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в нашем чемпионате», — сказал Метнар в интервью Чешскому телевидению.

Он также подчеркнул, что российским хоккеисткам не разрешат въезд в страну, даже если они получат шенгенские визы в других государствах Евросоюза.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка уже проинформировал коллег из стран ЕС о позиции Праги и попросил их не выдавать визы российским хоккеистам. Союз также намерен уведомить Международную федерацию хоккея (ИИХФ) о невозможности участия российской команды.

Молодежный чемпионат мира среди женских команд пройдет в Остраве с 8 по 16 января 2027 года.