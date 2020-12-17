Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS

Решение суда одни называют политическим, а другие считаю, что отсутствие флага и гимна мобилизует наших спортсменов

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) ограничил российских спортсменов на ближайшие два года в праве на выступления на Олимпийских играх и на чемпионатах мира под собственным флагом. На этих соревнованиях они будут представлены только в нейтральном статусе. Многие спортивные политики на Западе сейчас высказывают разочарование в связи с сокращением срока наказания с четырех до двух лет. Но и в нашем спортивном сообществе вердикт вызвал самую разную реакцию.

— Решение частично удовлетворить требования ВАДА и признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу мы не приветствуем, — заявил Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России. — Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо наказания РУСАДА и, как следствие, санкций к другим участникам процесса. Считаем, что в этой части суд не в полной мере учел предложенные нами доводы и аргументацию. Отмечу, что ВАДА настаивало на четырехлетнем сроке наказания. CAS же ограничил действие санкций двумя годами. Таким образом, Игры-2024 в Париже остаются за рамками ограничений. CAS не стал вводить дополнительные критерии участия российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. Напомню, что ВАДА настаивало на дополнительном тестировании и хотело заставить спортсменов доказывать свою чистоту. Спортсмены, которые нарушали антидопинговые правила и понесли за это соответствующее наказание, могут участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

Думаю, ВАДА не очень довольно

— К сожалению, суд удовлетворил требования ВАДА по применению санкций к РУСАДА, несмотря на то что РУСАДА в последние годы было признано одним из самых эффективных и его взаимодействие с ВАДА было очень конструктивным. Но положительно, что санкции будут действовать два года, а не четыре, как изначально предполагалось, — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

— Это победа России. Арбитры не приняли аргумент о коллективной ответственности, на котором там настаивало ВАДА, — подчеркнул и.о. главы РУСАДА Михаил Буханов. — Чистые атлеты не должны отвечать за действия своих нечистоплотных коллег. Тем не менее мы считаем не совсем обоснованным решение суда о том, что РУСАДА не соответствует кодексу ВАДА. Для этого нет никаких легальных аргументов. И суд не принял аргументы России по этому вопросу. Теперь те аргументы, которые не нашли своего отражения в решении, будут взвешены тщательным образом вместе с нашими адвокатами.

— Если говорить о сегодняшней ситуации в мире, то, что творится вокруг наших оппонентов, друзей, не знаю, как назвать. Думаю, ВАДА не очень довольно, — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Они просили четыре года и чтобы международных соревнований вообще не было в России, вообще запретить спортсменам гимн петь и так далее. Я сам выступал на суде, сказал, что мы строим прекрасный стадион на ЧМ-2023, ИИХФ дала нам такую возможность, мы уже вложили деньги. Это большой праздник — вы не имеете права так поступить. Думаю, что это повлияло на решение. Как и то, что ИИХФ, спасибо Рене Фазелю, поддержала нас и дала чемпионат. В Питере у нас будет полноценный ЧМ, как и молодежный в Новосибирске и Омске. Никаких санкций. Да, к сожалению, на следующих турнирах спортсмены будут в такой же ситуации, как и в Корее. Но могло быть вообще, чтобы на форме не было ник красного, ни синего, ничего от флага. А сейчас на ней будет написано «Россия» — это уже плюс. Но то, что гимна и флага не будет, нас только объединит.

— Конкретно это решение политизировано, — уверен президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Но проблему с допингом решаем и решали. Доказательство — десятки тысяч проб, тестов, смена руководства во многих федерациях. Они хотят из наших сердец вычеркнуть гордость за нашу страну? Это бесчеловечное решение. Но нас оно должно только сплотить. Поверьте мне, это не желание общественности, которая является сутью олимпийского движения. Пляски на костях никто не собирается устраивать. Мы — единая команда и с немцами, и с американцами, и с иранцами, и с нашими братьями из союзных республик.

Нам надо просто быть сильными

— Это коллективное наказание. Я не понимаю, как можно наказывать всех российских спортсменов, это несправедливо. Посмотрите, сколько на допинге попадается американцев, особенно легкоатлетов. Канада, другие страны. Но коллективных санкций к США нет! — отметил американский боец ММА и депутат Городской думы Красногорска Джефф Монсон. — Реально пойманных на нарушениях было немного! Если ты обманывал — да, понеси наказание. Но почему должны страдать гимнасты, фигуристы, не знаю, представители настольного тенниса? Допинг не улучшит выступления фигуриста. В США за допингом тоже, вполне возможно, стоят некие институты, там допингеров больше, чем в России. Поэтому я считаю, принцип коллективной ответственности абсолютно неправилен.

— Сейчас абсолютно наплевать, какое это решение — политизированное или нет, — заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. — Мы должны с ним считаться и бороться за наших спортсменов. Мы получили то, что получили. Это никакая не победа, что мы получили два года, а не четыре. Мы должны бороться за каждого спортсмена. Будет Логинов выступать на чемпионате мира? Похоже, что нет. Про Олимпиаду мы вообще не говорим. Будут ли в Пекине выступать спортсмены, которые по надуманным вопросам пропустили Пхенчхан? Как будет индивидуальный допуск совершаться? Кто будет этим вопросом заниматься? Я сейчас предвижу серьезную работу министерства спорта, олимпийского комитета и спортивных федераций. Просто засучив рукава надо за каждого российского олимпийца бороться. Задача — сохранить спорт в стране. Да, в тяжелой ситуации, но надо сохранить. Бороться за каждого.

— Давление, которое на нас оказывают, оно, конечно, беспрецедентно, — сказал баскетбольный комментатор и тренер Евгений Гомельский. — Надо бороться за то, чтобы нас восстановили. Я предполагал, что желающих нас поддержать и помочь будет немного. А желающих вставить нам палки в колеса, к сожалению, хватает. Мало радости от того, что нас допустили. Без флага, без гимна и так далее. К сожалению, ищут любые пути, чтобы унизить.

— Новость очень плохая. Катастрофа, я бы сказал, — считает знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов. — На Олимпиаду надо ехать и побеждать. Это единственный выход. Допинг уже тянется очень много. Наши юристы должны как-то проработать этот вопрос. Мы защищаемся, а это не дает никаких результатов. Вечные вопли «Допинг, допинг, допинг». Ну бывает, один дурак съел что-то, почему теперь всю страну за это лишать флага? Сколько можно уже? До какой степени надо обнаглеть? Возьмем ту же Америку. Там все чистые, что ли? Наезжают постоянно. Нам надо просто быть сильными. И побеждать. Мое мнение только одно — надо чистить зубы и доказывать, что мы самые сильные. Приборзели уже совсем.