«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
Владимир Рыков — 1:0. Махачкалинцы играют дома с прямым конкурентом. Футболисты «Динамо» вгрызутся в соперников и вырвут победу.
Юрий Лоза — 1:1. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Будет аккуратный футбол, который завершится результативной ничьей.
Владимир Рыков — 2:0. Качество игроков ЦСКА выше, чем у «Факела». Если не будет удалений, то армейцы должны спокойно забрать дома три очка.
Юрий Лоза — 2:0. У ЦСКА хороший состав. Он набрал победный ход и нащупал свою игру, как в атаке, так и обороне.
Владимир Рыков — 1:1. «Ростов» давно не забивал, а «Ахмату» хочется подняться в таблице. Думаю, что будет боевая ничья.
Юрий Лоза — 2:1. Обеим командам нужно побеждать. У «Ростова» уже пять матчей без побед, а у «Ахмата» их вообще нет. Думаю, что ростовчане за счет мастерства и домашнего поля возьмут три очка.
Владимир Рыков — 1:1. «Оренбург» поменял тренера. Рахимову после 0:4 от «Динамо» в РПЛ нужны очки. Ничья — оптимальный результат.
Юрий Лоза — 1:1. Обе команды находятся в не самом лучшем состоянии. Долго не побеждали, оренбуржцы сменили тренера. Жду ничейного матча.
Владимир Рыков — 3:2. «Пари НН» находится на подъеме, играет более открыто. Придет много болельщиков, надеюсь увидеть результативный футбол.
Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» должен прийти в себя после разгромного поражения дома от «Краснодара». Москвичи обязаны взять три очка.
Владимир Рыков — 1:3. «Динамо» просто сильнее «Химок».
Юрий Лоза — 0:2. Если «Динамо» претендует на самые высокие места в РПЛ, то обязано обыгрывать «Химки».
Владимир Рыков — 2:2. Хочется увидеть много голов и красивый футбол.
Юрий Лоза — 2:1. «Зенит» очевидно сильнее «Локомотива». Будет интересная битва, но хозяева одержат победу.
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Владимир Рыков — 1:2. «Краснодар» с Кордобой и без него — это две разные команды, этот фактор и сыграет в пользу гостей.
Юрий Лоза — 0:1. «Краснодар» — лидер нашего чемпионата и не может терять очки в таком матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2