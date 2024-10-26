«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Рыков и Лоза сделали прогнозы на матчи 13-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Динамо» и заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков и музыкант Юрий Лоза.

«Динамо» Мх — «Акрон»

Владимир Рыков — 1:0. Махачкалинцы играют дома с прямым конкурентом. Футболисты «Динамо» вгрызутся в соперников и вырвут победу.

Юрий Лоза — 1:1. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Будет аккуратный футбол, который завершится результативной ничьей.

ЦСКА — «Факел»

Владимир Рыков — 2:0. Качество игроков ЦСКА выше, чем у «Факела». Если не будет удалений, то армейцы должны спокойно забрать дома три очка.

Юрий Лоза — 2:0. У ЦСКА хороший состав. Он набрал победный ход и нащупал свою игру, как в атаке, так и обороне.

«Ростов» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 1:1. «Ростов» давно не забивал, а «Ахмату» хочется подняться в таблице. Думаю, что будет боевая ничья.

Юрий Лоза — 2:1. Обеим командам нужно побеждать. У «Ростова» уже пять матчей без побед, а у «Ахмата» их вообще нет. Думаю, что ростовчане за счет мастерства и домашнего поля возьмут три очка.

«Оренбург» — «Рубин»

Владимир Рыков — 1:1. «Оренбург» поменял тренера. Рахимову после 0:4 от «Динамо» в РПЛ нужны очки. Ничья — оптимальный результат.

Юрий Лоза — 1:1. Обе команды находятся в не самом лучшем состоянии. Долго не побеждали, оренбуржцы сменили тренера. Жду ничейного матча.

«Пари НН» — «Спартак»

Владимир Рыков — 3:2. «Пари НН» находится на подъеме, играет более открыто. Придет много болельщиков, надеюсь увидеть результативный футбол.

Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» должен прийти в себя после разгромного поражения дома от «Краснодара». Москвичи обязаны взять три очка.

«Химки» — «Динамо»

Владимир Рыков — 1:3. «Динамо» просто сильнее «Химок».

Юрий Лоза — 0:2. Если «Динамо» претендует на самые высокие места в РПЛ, то обязано обыгрывать «Химки».

«Зенит» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 2:2. Хочется увидеть много голов и красивый футбол.

Юрий Лоза — 2:1. «Зенит» очевидно сильнее «Локомотива». Будет интересная битва, но хозяева одержат победу.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Владимир Рыков — 1:2. «Краснодар» с Кордобой и без него — это две разные команды, этот фактор и сыграет в пользу гостей.

Юрий Лоза — 0:1. «Краснодар» — лидер нашего чемпионата и не может терять очки в таком матче.