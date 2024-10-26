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«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Рыков и Лоза сделали прогнозы на матчи 13-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Сергей Пиняев (справа) и Вендел в матче «Локомотив» — «Зенит» (1:2) 9 апреля 2023 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Динамо» и заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков и музыкант Юрий Лоза.

«Динамо» Мх — «Акрон»

Владимир Рыков — 1:0. Махачкалинцы играют дома с прямым конкурентом. Футболисты «Динамо» вгрызутся в соперников и вырвут победу.

Юрий Лоза — 1:1. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Будет аккуратный футбол, который завершится результативной ничьей.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Акрон

ЦСКА — «Факел»

Владимир Рыков — 2:0. Качество игроков ЦСКА выше, чем у «Факела». Если не будет удалений, то армейцы должны спокойно забрать дома три очка.

Юрий Лоза — 2:0. У ЦСКА хороший состав. Он набрал победный ход и нащупал свою игру, как в атаке, так и обороне.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

«Ростов» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 1:1. «Ростов» давно не забивал, а «Ахмату» хочется подняться в таблице. Думаю, что будет боевая ничья.

Юрий Лоза — 2:1. Обеим командам нужно побеждать. У «Ростова» уже пять матчей без побед, а у «Ахмата» их вообще нет. Думаю, что ростовчане за счет мастерства и домашнего поля возьмут три очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

«Оренбург» — «Рубин»

Владимир Рыков — 1:1. «Оренбург» поменял тренера. Рахимову после 0:4 от «Динамо» в РПЛ нужны очки. Ничья — оптимальный результат.

Юрий Лоза — 1:1. Обе команды находятся в не самом лучшем состоянии. Долго не побеждали, оренбуржцы сменили тренера. Жду ничейного матча.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

«Пари НН» — «Спартак»

Владимир Рыков — 3:2. «Пари НН» находится на подъеме, играет более открыто. Придет много болельщиков, надеюсь увидеть результативный футбол.

Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» должен прийти в себя после разгромного поражения дома от «Краснодара». Москвичи обязаны взять три очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

«Химки» — «Динамо»

Владимир Рыков — 1:3. «Динамо» просто сильнее «Химок».

Юрий Лоза — 0:2. Если «Динамо» претендует на самые высокие места в РПЛ, то обязано обыгрывать «Химки».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

«Зенит» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 2:2. Хочется увидеть много голов и красивый футбол.

Юрий Лоза — 2:1. «Зенит» очевидно сильнее «Локомотива». Будет интересная битва, но хозяева одержат победу.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Владимир Рыков — 1:2. «Краснодар» с Кордобой и без него — это две разные команды, этот фактор и сыграет в пользу гостей.

Юрий Лоза — 0:1. «Краснодар» — лидер нашего чемпионата и не может терять очки в таком матче.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Владимир Рыков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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