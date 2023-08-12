У «Рубина» шесть матчей без побед на старте сезона. «Ростов» разгромил казанцев
Встреча «Ростова» и «Рубина» в 4-м туре РПЛ стала уже второй игрой команд между собой за две недели — ранее казанцы приезжали на «Ростов Арену» в рамках 1-го тура Кубка России. Тогда хозяева, хотя и играли наполовину резервом, все же с трудом выиграли 1:0 — в рамках Премьер-лиги основным составом, по идее, должно было быть легче.
Однако с той встречи прошло много времени, и обе команды успели изрядно пострадать. Причем идентично — сразу после кубковой игры «Ростов» и «Рубин» сыграли по ничейному матчу, разгромно проиграли (южане и вовсе получили 5 мячей от «Крыльев») и минимально уступили. Побед ни у тех, ни у других не было — а казанцы еще ни разу со старта сезона не набрали трех очков. Так что итоги матча предсказать было тяжело.
В составах обошлось почти без сюрпризов — у соперников вышли почти все сильнейшие. В первые пять минут команды обменялись ударами и нарушениями, на 10-й форвард ростовчан Комличенко чуть не отправил в нокаут вратаря гостей Дюпина, а на 13-й «Рубин» провел, пожалую, самую опасную атаку за весь матч — когда Марат Апшацев, оставшись один на один с Песьяковым, только чудом не забил.
А вот дальше «качели» закончились, и «Ростов» начал давить. Причем чем дальше, тем сильнее — и уже с 30-й минуты героем встречи смело можно было назвать Дюпина. Юрий быстро восстановился после жесткого столкновения с Комличенко и начал спасать, беря удары с любых дистанций. По оценкам статистических порталов вратарь стал лучшим игроком в составе казанцев, за встречу совершил пять сейвов — большая часть их пришлась как раз на конец первого тайма.
Учитывая, как слабо «Рубин» играл в центре поля (и борьба, и подборы проигрывались), и общую тенденцию с атаками «Ростова», гол хозяев стал вопросом времени. Ждать пришлось недолго — сразу после перерыва южане насели на ворота Дюпина, в один из моментов Ионов отыгрался с Ваханией, от отдал Комличенко передачу в центр штрафной — Николай не промахнулся. Так на 52-й минуте был забит первый гол встречи.
После этого начался парад фолов и травм. Вообще, стоит отметить, что матч вышел ужасно рваным — арбитр Сухой свистнул по причине нарушений порядка 20 раз за игру; около 10 раз футболисты оказывались сбиты с ног или падали на газон после болезненных столкновений; три или четыре раза на помощь прибегала бригада медиков, единожды — даже врачи двух клубов одновременно. Конечно, смотреть такой футбол гораздо тяжелее — учитывая, что у команд еще было две паузы на водопой...
Разбавить скучноватый и рваный темп опять решили ростовчане. На 78-й минуте после передачи от Песьякова в штрафную ворвался новичок Мохеби — и откатил в центр штрафной на Ланговича. Правый защитник ростовчан не растерялся и пробил — Дюпин хотя и коснулся мяча, от гола не спас. Для иранца это стало первым результативным действием за «Ростов», так что он был особенно рад — побежал отмечать к Ланговичу. Правда, договориться о праздновании не удалось — футболисты с минуту не могли выяснить, кто из них должен присесть на колено, чтобы протереть бутсу. Вот что значит первый за долгое время легионер в составе!
Через 10 минут ростовчане вновь оказались шустрее в центре поля — до этого подававший угловой «Рубин» не сориентировался. Уткин подхватил мяч, ростовчане вышли чуть ли не три в два — и Даниил отпасовал Голенкову, заходившему в штрафную. Егор обработал передачу и забил, оформив разгром. Через несколько минут прозвучал финальный свисток.
«Ростов» ярко прервал неудачную серию из трех матчей — и пока пристроился на пятой строчке. А вот у «Рубина» дела все хуже и хуже — серия без побед достигла шести матчей, поражений — трех. Команда Рахимова пока в зоне стыков с двумя очками, но по итогам тура еще может опуститься в зону вылета.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0