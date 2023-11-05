«Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дерби
Я не увидел команды, которая играла в меньшинстве
— Ничья на тоненького, — сказал после матча главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Особенно после того, что я увидел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашим контролем. Порой нам не хватало решительности. После удаления нужно было контролировать игру. Я не видел команду, которая играет в меньшинстве. Ребята — молодцы! Жаль, что мы пропустили... Мы создавали хорошие моменты, команда играла самоотверженно и компактно. Я горд тем, что мы показали с точки зрения качества и характера. Это важно в сложные моменты. Такие матчи дают возможность расти. Ребята показали, что мы — единое целое. Горжусь этим.
— Сегодня игрой руководил ваш помощник, а вы сидели за компьютером. Почему?
— Это случилось впервые в моей жизни. Важно, чтобы было периферийное зрение. Чтобы была возможность видеть каждый момент в таком сложном матче. Я занял эту позицию, чтобы лучше видеть ситуацию и не тратить энергию лишний раз.
— Что можете сказать об игре Пруцева?
— Пруцев сегодня был лучшим на поле. Он ждал своего момента и сегодня показал результат.
— Что случилось с Литвиновым?
— Он просто до смерти устал. Литвинов важен для нас и должен играть. Если это еще одна травма, даже не знаю...
— Почему вышел Мозес, а не Денисов?
— Это просто часть процесса. На замену вышел Мозес, потому что он мог дать контроль мяча, надежность в передачах. Что касается Денисова, то до этого момента он был лидером по игровым минутам. Опять же — это часть процесса. Каждый должен это осознавать и искать возможность для роста.
«Спартак» накрывал, у нас был брак в передачах...
— Почему в стартовом составе вышел Даниил Куликов? — первый вопрос главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.
— Он неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамику. Выбор пал на Даниила. Очевидно, что с потерей Карпукаса мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.
— Пиняев начал дерби в запасе.
— К таким игрокам нужен аккуратный подход. Сегодня он дал скорость и динамику. Но не качество.
— Было видно, что «Локомотив» никак не может выйти из-под прессинга. Были ли вы к этому готовы?
— Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас был брак в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Этот ненужный брак внес нестабильность в наши действия.
— Насколько серьезную травму получил Глушенков?
— Настолько серьезную, что он не смог продолжить игру в матче. Что будет дальше, покажет обследование.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3