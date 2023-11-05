«Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дерби

Пресс-конференция главных тренеров после битвы в Черкизово.

Я не увидел команды, которая играла в меньшинстве

— Ничья на тоненького, — сказал после матча главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Особенно после того, что я увидел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашим контролем. Порой нам не хватало решительности. После удаления нужно было контролировать игру. Я не видел команду, которая играет в меньшинстве. Ребята — молодцы! Жаль, что мы пропустили... Мы создавали хорошие моменты, команда играла самоотверженно и компактно. Я горд тем, что мы показали с точки зрения качества и характера. Это важно в сложные моменты. Такие матчи дают возможность расти. Ребята показали, что мы — единое целое. Горжусь этим.

— Сегодня игрой руководил ваш помощник, а вы сидели за компьютером. Почему?

— Это случилось впервые в моей жизни. Важно, чтобы было периферийное зрение. Чтобы была возможность видеть каждый момент в таком сложном матче. Я занял эту позицию, чтобы лучше видеть ситуацию и не тратить энергию лишний раз.

— Что можете сказать об игре Пруцева?

— Пруцев сегодня был лучшим на поле. Он ждал своего момента и сегодня показал результат.

— Что случилось с Литвиновым?

— Он просто до смерти устал. Литвинов важен для нас и должен играть. Если это еще одна травма, даже не знаю...

— Почему вышел Мозес, а не Денисов?

— Это просто часть процесса. На замену вышел Мозес, потому что он мог дать контроль мяча, надежность в передачах. Что касается Денисова, то до этого момента он был лидером по игровым минутам. Опять же — это часть процесса. Каждый должен это осознавать и искать возможность для роста.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

« Спартак» накрывал, у нас был брак в передачах...

— Почему в стартовом составе вышел Даниил Куликов? — первый вопрос главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.

— Он неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамику. Выбор пал на Даниила. Очевидно, что с потерей Карпукаса мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.

— Пиняев начал дерби в запасе.

— К таким игрокам нужен аккуратный подход. Сегодня он дал скорость и динамику. Но не качество.

— Было видно, что «Локомотив» никак не может выйти из-под прессинга. Были ли вы к этому готовы?

— Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас был брак в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Этот ненужный брак внес нестабильность в наши действия.

— Насколько серьезную травму получил Глушенков?

— Настолько серьезную, что он не смог продолжить игру в матче. Что будет дальше, покажет обследование.