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5 ноября, 23:00

«Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дерби

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тео Бонгонда и Максим Ненахов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Пресс-конференция главных тренеров после битвы в Черкизово.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Спартак

Я не увидел команды, которая играла в меньшинстве

— Ничья на тоненького, — сказал после матча главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Особенно после того, что я увидел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашим контролем. Порой нам не хватало решительности. После удаления нужно было контролировать игру. Я не видел команду, которая играет в меньшинстве. Ребята — молодцы! Жаль, что мы пропустили... Мы создавали хорошие моменты, команда играла самоотверженно и компактно. Я горд тем, что мы показали с точки зрения качества и характера. Это важно в сложные моменты. Такие матчи дают возможность расти. Ребята показали, что мы — единое целое. Горжусь этим.

— Сегодня игрой руководил ваш помощник, а вы сидели за компьютером. Почему?

— Это случилось впервые в моей жизни. Важно, чтобы было периферийное зрение. Чтобы была возможность видеть каждый момент в таком сложном матче. Я занял эту позицию, чтобы лучше видеть ситуацию и не тратить энергию лишний раз.

— Что можете сказать об игре Пруцева?

— Пруцев сегодня был лучшим на поле. Он ждал своего момента и сегодня показал результат.

Артем Дзюба (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. У «Спартака» — характер, у Дзюбы — гол. Красно-белые в меньшинстве добились ничьей с «Локо»

— Что случилось с Литвиновым?

— Он просто до смерти устал. Литвинов важен для нас и должен играть. Если это еще одна травма, даже не знаю...

— Почему вышел Мозес, а не Денисов?

— Это просто часть процесса. На замену вышел Мозес, потому что он мог дать контроль мяча, надежность в передачах. Что касается Денисова, то до этого момента он был лидером по игровым минутам. Опять же — это часть процесса. Каждый должен это осознавать и искать возможность для роста.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» накрывал, у нас был брак в передачах...

— Почему в стартовом составе вышел Даниил Куликов? — первый вопрос главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.

— Он неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамику. Выбор пал на Даниила. Очевидно, что с потерей Карпукаса мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.

— Пиняев начал дерби в запасе.

— К таким игрокам нужен аккуратный подход. Сегодня он дал скорость и динамику. Но не качество.

— Было видно, что «Локомотив» никак не может выйти из-под прессинга. Были ли вы к этому готовы?

— Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас был брак в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Этот ненужный брак внес нестабильность в наши действия.

— Насколько серьезную травму получил Глушенков?

— Настолько серьезную, что он не смог продолжить игру в матче. Что будет дальше, покажет обследование.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Михаил Галактионов
7
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Черчесов был в шаге от «Спартака». Но Абаскаля спас «Локо». Мнение Егорова
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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