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Локомотив — Краснодар в 11 туре РПЛ, 17 октября 2026: колонка Ильи Казакова о матче Локо — Краснодар

Матч, который развеет иллюзии. Колонка Казакова об игре «Локомотив» — «Краснодар»

Илья Казаков
Колумнист
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о предстоящей в субботу битве в Черкизове, исход которой может иметь решающее значение для каждого из соперников.

Мнение

Неделю назад мы вспоминали статистику «Краснодара» против «Зенита» — оказалось, что цифры не врут. «Быки» с петербуржцами дома играют неважно, и, что бы ни стало причиной поражения на этот раз, расклады в этой паре не поменялись.

Теперь у южан новое испытание — Москвой и «Локомотивом». Здесь тоже статистика против «Краснодара», но старт железнодорожников вышел в этом сезоне настолько ужасным, что, казалось, команду Мурада Мусаева ждет легкая прогулка. Не исключено, кстати, что так и случится — пусть главный тренер «быков» искрил после домашнего поражения в Кубке от «Факела» и некоторые из его слов, не исключено, оказались слишком откровенными. Системные проблемы экс-чемпиона очевидны — травма Кривцова, отсутствие сильной и длинной скамейки, нехватка своей молодой крови из числа воспитанников. Но то, что произнес на эмоциях после игры с воронежцами Мусаев, заставляет посмотреть на «Краснодар» чуть иначе, приложив к команде зенитовскую кальку.

Мурад Мусаев и&nbsp;Джон Кордоба.«Краснодар» не побеждает пять матчей. Мусаев говорит о проблемах внутри, а Кордоба, кажется, плохой капитан

Тренер говорил о проблемах с мотивацией и необходимости объединиться всем коллективом. Предсказуемо, что, стартовав в Кубке с трех побед, «быки» на «Факел» недонастроились — и поплатились. Кто-то скажет, что серия из пяти матчей подряд без выигрышей повода для недооценки не дает, и будет прав, но в теории. Задачу выхода из группы «Краснодар» решил, усталость и разочарование после «Зенита» так быстро пройти не могли, да и «Факел» наконец уравнял неплохое качество футбола с реализацией моментов, поэтому поражение вышло скорее имиджево неприятным, чем критическим.

Но тем не менее оно могло что-то дать «Локомотиву» перед субботней встречей. Что конкретно? Ощущение, что с этим «Краснодаром» бороться проще, чем с августовским. И вместе с тем — большее давление, поскольку повсеместно звучит, что вице-чемпион не тот. Но разве можно сейчас сказать, насколько тот сам «Локо»?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер Михаил Галактионов постепенно выстраивает команду с новыми именами в центре. Она стала менее узнаваемой и более отдаленной от сборной — Еремееву пока рано, а Титкова с Бабкиным еще не зовут. Но матч с «Факелом» в РПЛ вышел эталонным, и отталкиваться в оценках и прогнозах надо все же от него, а не от кубкового поражения по пенальти от «Акрона». Оно, конечно, предсказуемо вызвало очередной шквал критики и проклятий в адрес тренера и клуба. Хотя по большому счету подтвердило только одну вещь: «Локомотив» не умеет забирать серии 11-метровых. Для команды, которая очевидно смотрит в этом сезоне на Кубок как на череду сугубо технических игр, здесь есть досада, возможно, глубокий системный сбой, но все это совершенно вторично. Задача другая — выжить и подняться в таблице как можно выше, переместившись к зиме из подвала в середину.

Битва с «Краснодаром» — хорошая возможность закрыть многие долги. Галактионова болельщики красно-зеленых привыкли критиковать, в том числе за матч-менеджмент, но он в этом тяжелом пока сезоне ни разу не уступил с разницей больше чем в один мяч. Как правило, это говорит о целостности команды — что удар держать она умеет. После неудачных матчей много претензий возникает к атаке железнодорожников, точнее, даже к структуре игры в атаке, однако разгром «Факела» показал, что на каждую претензию может найтись контраргумент. Воронежцев принято недооценивать, но никому из лидеров они такого, как «Локо», не позволяли.

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Субботний матч объединяет одно — оба соперника сейчас заметно нервничают из-за проблем, не позволяющих выдавать футбол более высокого класса. Победу над «Факелом» переоценивать не хочется, но «Локомотив» транслировал в последние дни отчетливый сигнал: мы перегрузились, наладив связи на поле. Успех против такого соперника, как «Краснодар», способен всех окончательно убедить в этом. Чемпионат сейчас таков, что нет ничего невозможного в одном отдельно взятом матче. Но здесь интересно, что поражение отбросит любую из команд в кризис настоящий. Потеряют три очка гости — и их неудачная серия вырастет до шести игр. Уступят хозяева — это будет уже пятый случай в РПЛ-2026/27 и очередной против претендента на медали после «Динамо», ЦСКА и «Зенита».

Удивительная афиша, конечно. Победа сгладит все неурядицы, неудача лишит иллюзий. И самое удивительное, что не скажешь, кто фаворит. Даже если брать во внимание статистику.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:3
Краснодар

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Илья Казаков
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ЦСКА заберет лидерство у «Динамо», а «Краснодар» не сможет победить «Локомотив». Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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