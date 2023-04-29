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29 апреля, 16:20

Малком — король РПЛ: покером уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к чемпионству

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком празднует покер в ворота «Крыльев Советов».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Фантастическая игра бразильца в Самаре!
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:5
Зенит

Без Вендела

Очередное золото «Зенита» — вопрос времени. Но это важный вопрос: чем раньше сине-бело-голубые снимут все формальности, тем проще им будет на финише чемпионата. К тому же болельщики невской команды еще с момента публикации календаря стали грезить о золотом домашнем матче со «Спартаком». А приблизить мечту могла только победа над «Крыльями Советов».

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» в большинстве разгромил «Крылья Советов» с помощью покера Малкома. Онлайн-трансляция матча

«Зенит» в приличной форме, но в Самаре ему часто тяжело — достаточно сказать, что год назад сине-бело-голубые потеряли там очки, а в сентябре уступили «Крыльям» в кубковой встрече, которая предопределила дальнейший вылет гегемона в Путь регионов. Плюс на Волгу не прилетел Вендел — из-за небольших проблем со здоровьем его решили поберечь накануне битвы со «Спартаком». Вне основы остался и Родригао — бразилец вроде бы здоров, но находится в одной желтой карточке от дисквалификации, да и Чистяков в последних матчах выглядит прилично.

Многообещающий старт Самары

У «Крыльев» тоже наблюдались кадровые проблемы в середине поля, только куда масштабнее: вне заявки из-за различных проблем остались Коваленко, Костанца, Иванисеня и Якуба, поэтому выбор у Игоря Осинькина был ограничен. В центре поля мог выйти Витюгов, но тренерский штаб «Крыльев» пошел на неожиданный ход и перевел в опорную зону Бейла. С одной стороны, для голландца это более чем непривычная роль — последний раз он занимал эту позицию с первых минут еще в «Эммене». С другой стороны, универсализм Гленна — характерная черта современных «Крыльев»: в этом сезоне он сменил уже шесть различных позиций.

За опорную зону самарцев было тревожно, но их сильная сторона осталась нетронутой — «Крылья» традиционно мощно атаковали через фланги, и уже на 8-й минуте подача Ежова с левой привела к дебютному голу Бабкина в премьер-лиге.

Удаление Бейла

«Зенит» слегка покачнулся после такого старта соперника, но веру в победу точно не потерял. К голу «Крыльев» прежде всего привела ошибка Барриоса при выходе из-под не самого агрессивного прессинга, так что сине-бело-голубым нужно было просто играть аккуратнее и продолжать наращивать темп в атаке. И довольно быстро чемпион сравнял счет: Бейл сфолил на Кузяеве в своей штрафной, что удалось разглядеть только видеоарбитрам, а Малком реализовал пенальти.

Гол вдохновил сине-бело-голубых. Атак становилось все больше, а «Крылья» вжимались в штрафную все глубже: то Рассказов выбьет мяч из-под ног у Мостового, то Бейл сделает то же самое после опасного прострела Караваева. Но на исходе получаса волжане все-таки дрогнули: Ломаев ошибся, а Клаудиньо его прошил.

С каждой минутой «Крыльям» становилось все хуже. Уязвимая опорная зона не успевала почти ни за кем из зенитовцев, а перед перерывом случилось самое страшное: Бейл, который не справлялся с обязанностями на чужой позиции, получил вторую желтую карточку (первую — за пенальти) и оставил команду вдесятером.

Четыре мяча за матч

В перерыве Осинькин пошел на рискованные вынужденные перестановки: выпустил третьего центрального защитника и переключился на диковинную схему — то ли 5-1-3, то ли 3-3-3. Опорная зона после этого оказалась совсем осиротившей, а для «Зенита» это счастье: пространства появилось очень много, так что гости без труда создавали моменты. Уже на 55-й минуте Малком забил 20-й мяч в чемпионате, но далеко не последний в этом матче.

С появлением на поле Сергеева и Мантуана атаки «Зенита» получили свежесть и новое развитие. Хотя солировать продолжал прежний герой — на 68-й минуте Малком добрался до хет-трика, причем оформил его достаточно легко. Было видно, что сил у бразильца еще достаточно, и вскоре он забил четвертый мяч. И так было ясно, что Малком проводит потрясающий сезон и претендует на звание лучшего футболиста лиги, но покер — это уже что-то инопланетное. Впервые почти за два года в чемпионате России игрок вонзил четыре гола, и вновь это сделал форвард «Зенита»: тогда Дзюба, а сейчас — Малком.

При счете 5:1 игра успокоилась, и больше голов мы не увидели. Сине-бело-голубые подтвердили свой класс и еще на шаг приблизились к десятому титулу. До него осталось совсем чуть-чуть: официально золото может быть оформлено уже через неделю.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
47
125
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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