Кокорин и Мамаев вместе в Дубае, завтрак Крыховяка с жирафами, жена Песьякова в надежных руках
Сегодня, 12:45
Отпуска футболистов российской премьер-лиги продолжаются. Куда они отправились на этой неделе, что дарили близким и что нового увидели — смотрите в этой подборке.
Илья Помазун заинтересовался сафари.
Семьи Александра Кокорина и Павла Мамаева вместе посетили парк Lego в Дубае
Самюэль Жиго отмечает Новый год — год быка (и ни слова про несостоявшийся переход в «Краснодар»).
Александр Ломовицкий новогодние дни проводит в Москве.
Африканский отдых семьи Гжегожа Крыховяка.
Сердар Азмун отправился на родину.
Новогодние братья Александр и Михаил Кержаковы с детьми.
Денис Глушаков и Ксения Коваленко провели романтичный Новый год вместе (еще больше праздничных фото — в отдельной подборке).
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков всегда готов носить жену на руках (и не только с помощью друзей).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю