Кокорин и Мамаев вместе в Дубае, завтрак Крыховяка с жирафами, жена Песьякова в надежных руках

Отпуска футболистов российской премьер-лиги продолжаются. Куда они отправились на этой неделе, что дарили близким и что нового увидели — смотрите в этой подборке.

Илья Помазун заинтересовался сафари.

Семьи Александра Кокорина и Павла Мамаева вместе посетили парк Lego в Дубае

Самюэль Жиго отмечает Новый год — год быка (и ни слова про несостоявшийся переход в «Краснодар»).

Александр Ломовицкий новогодние дни проводит в Москве.

Африканский отдых семьи Гжегожа Крыховяка.

Сердар Азмун отправился на родину.

Новогодние братья Александр и Михаил Кержаковы с детьми.

Денис Глушаков и Ксения Коваленко провели романтичный Новый год вместе (еще больше праздничных фото — в отдельной подборке).

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков всегда готов носить жену на руках (и не только с помощью друзей).