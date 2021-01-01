В кругу семьи. Как звезды футбола встретили Новый год

Уютная подборка из Instagram спортсменов

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

Семья — самое главное для тренера сине-бело-голубых. С этим посылом он и обращается к своим подписчикам. Кто знает, может быть, именно семейная атмосфера — ключ к успехам «Зенита», вновь ушедшего на зимний перерыв лидером РПЛ.

Андрей Ещенко, защитник «Спартака»

Андрей в этом сезоне играет мало, однако явно создает позитивную атмосферу в команде. Вот и на новогодней фотографии Ещенко запечатлен рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»

Вице-капитан красно-белых встретил 2021-й вместе с супругой и двумя детьми. На фото можно разглядеть свитер с оленями — все по новогодним канонам.

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»

Геолокация показывает, что рулевой дончан во время празднования Нового года находился в родной Нарве. Вместе с ним жена и дети. Позади — камин, который дополняет атмосферу уюта.

Павел Мамаев, полузащитник «Ростова»

Хавбек желто-синих встретил 2021-й год в Дубае. Рядом супруга Алана и дети. Стиль сногсшибательный! Куда там кроссовкам и костюму Кокорина!

Федор Смолов, нападающий «Локомотива»

Форвард красно-зеленых в более привычных для футболистов декорациях. Пальмы, вилла, белая футболка. Что еще нужно спортсмену для восстановления?

Гжегож Крыховяк, полузащитник «Локомотива»

Польский хавбек — знатный любитель путешествий. Исключением не стала и встреча Нового года. Жираф, лошадь, шляпа, Кения. Экзотика, не так ли?

Антон Шунин, вратарь «Динамо»

Голкипер бело-голубых с елкой, но на пляже. Рядом супруга и дочь. А в описании перечисление достижений. Что же, поводы для гордости действительно есть!

Денис Глушаков, полузащитник «Химок»

Денис встретил Новый год вместе со своей девушкой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко в родном для хавбека Миллерове. На первом месте в пожелании любовь. Еще бы! С такой-то второй половинкой.

Антон Заболотный, нападающий «Сочи»

Книжные полки, картины, камин, статуэтки Щелкунчиков. Заболотный в компании семьи. Самое главное пожелание: здоровья.

Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса»

Криштиану — человек семейный. Вот и Новый год он встретил вместе с подругой Джорджиной и детьми. В описании слова о пандемии коронавируса и надежды на то, что 2021-й будет лучше. Мы солидарны!

Пауло Дибала, нападающий «Ювентуса»

Форвард перенес ковид вместе со своей девушкой. К счастью, болезнь ушла, а теперь они фотографируются вместе, встречая Новый год.

Лионель Месси, нападающий «Барселоны»

На новогоднем фото аргентинца сразу два кадра с семьей. Один — на диване. Другой — на картине, расположенной позади. Сразу понятны приоритеты.

Серхио Рамос, защитник «Реала»

Капитан мадридского клуба вместе с семьей вспоминает нелегкий 2020-й. И напоминает: главное в такие времена — забота о себе.

Кильян Мбаппе, нападающий «ПСЖ»

Молодой талант в Марокко. Рядом огромный торт, больше похожий на свадебный. Впрочем, в новогоднюю ночь даже футболистам позволительно сладкое.

Роберту Фирмину, нападающий «Ливерпуля»

Бразилец в семейном кругу. Как всегда, белоснежная улыбка, а к ней — соответствующий костюм.

Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий «Арсенала»

Один из главный модников АПЛ и на новогоднем фото отличился. На всей семье красное. Соответствует клубным цветам!

Александр Зинченко, полузащитник «Манчестер Сити»

Украинец остался в Манчестере. В хорошей компании — супруги и двух собак. Кажется, для счастья больше ничего не надо.

Томас Мюллер, полузащитник «Баварии»

Один из самых оригинальных новогодних снимков. Ведь на переднем плане удивленная происходящим собака! Это не единственный питомец Мюллера. Рядом с супругой еще один пес. Правда, более застенчивый.

Роберт Левандовски, нападающий «Баварии»

Пожалуй, лучший кадр с точки зрения спорта. Знаете, почему поляк сейчас лучший форвард мира? Потому что он не перестает тренироваться и на Новый год. Задумайтесь, когда будете доедать салаты!