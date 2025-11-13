Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 ноября, 16:45

Самый страшный форвард в карьере Льва Яшина. Истории легенды азербайджанского футбола

Бывшему нападающему «Нефтчи» и сборной СССР Туаеву исполнилось 85 лет
Игорь Майоров
корреспондент отдела футбола
Казбек Туаев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Сегодня бывшему нападающему «Нефтчи» и сборной СССР Казбеку Туаеву исполнилось 85 лет.

В Азербайджане он — легенда. 12 сезонов в бакинском «Нефтчи» вместили историческую бронзу чемпионата СССР 1966-го, 298 матчей и 60 голов. Атакующий треугольник Банишевский — Маркаров — Туаев наводил ужас на всех защитников Советского Союза. Даже Лев Яшин однажды сказал, что для него, вратаря, страшнее форварда, чем Туаев, не существует.

В 1973-м он закончил карьеру и стал тренером. Пять раз возглавлял «Нефтчи» (1983-1984, 1991, 1996-1997 и 2004 годы), дважды — сборную Азербайджана (1995-1997 и 2002 годы). Три сезона (с 1987-го по 1990-й) отработал в тунисском клубе «Африкен».

Ноябрь. Казбек ТУАЕВ в Москве.Казбек Туаев: «Газзаева обменяли на эшелон руды»

Сборная

— От сборной СССР у вас майка на память осталась? — спросили Туаева обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».

— Что вы! Тогда все забирали, вплоть до тапочек! Сейчас футболками меняются, а в те времена и подумать о таком не могли. Хотя в первый раз мне эту майку выдали — вообще ее не снимал, такая переполняла гордость. Потом шерстяной костюм натягиваю — на нем тоже буквы «СССР» нашиты. Из войлока.

Когда Бесков тренировал сборную — я был в ней всегда. 1963-й, 1964-й... Потом его сняли — за серебро на чемпионате Европы. Я тоже был в Испании, хотя до этого румыны в товарищеском матче сломали руку. «Нефтчи» туда ездил — Бесков Алику Мамедову сказал: «Не берите Казбека, мне он нужен здоровым!»

Меня Константин Иванович даже с гипсом взял в сборную. На игры, конечно, ставил Численко. Он классно играл все матчи — кроме финала. Против испанцев был сам не свой.

— Лев Яшин говорил: «Для меня самым страшным нападающим был Туаев. Тот сам не знал до последней секунды, куда будет бить».

— Так я ему больше всех мячей забил! Штук пять или шесть! В 1962-м дома играем с московским «Динамо». Против меня мощный левый защитник Володя Глотов. Ни принять мяч не дает, ни убежать. 0:1 горим. Юра Кузнецов у динамовской штрафной мягко мне скидывает — и сразу два решения: то ли прострелить, то ли пробить.

— Лучше, конечно, пробить.

— Я и пробил. В девятину! Яшин так и застыл с расставленными руками. После матча говорит: «Свет плохой у вас на стадионе...» Смеюсь: «Лев Иваныч, при чем здесь свет? Что придумываешь?» Потом и второй я забил. 2:2 сыграли.

— Сложные мячи от вас Яшин брал?

— Играем как-то на «Динамо», счет 0:0. Ка-а-к дал ему — а у Яшина трусы длинные-длинные. Вроде поймал, смотрит — а в руках-то мяча нет. Оборачивается — и в сетке нет. Глядит растерянно. А он в трусах застрял! Так Яшин сам потом громче всех смеялся!

— Как нужно было Льву Ивановичу бить? Что он не любил?

— Я вам эпизод расскажу — а вы сами думайте. Были на сборах в Югославии. Дают упражнение — с линии штрафной надо забить Яшину. Никто не может! Ни Месхи, ни Метревели, ни Гусаров... Мы Леву знали, но все равно поразились. То рукой дотянется, то ногой отобьет. Такого я никогда не видел.

Фото РГАКФД

«Спартак»

— Вы же еще футболистом могли оказаться в московском «Спартаке»?

— Должен был! Я осетин, но родился в Баку. А мама русская, завучем в школе работала — учила и меня, и Люсю, мою будущую жену. С 8-го класса мы рядом!

В 17 лет меня взяли в «Нефтчи». Толком играть не начал — внезапно отчислили. Отправился в Нальчик — был там товарищ: «Приезжай, будешь у нас играть». Устроился на завод помощником слесаря. Первый раз снег увидел — в Баку не знал, что это такое...

Доигрался до сборной класса Б. На турнире в Кишиневе так сыграли, что нас с Сашкой Апшевым увезли в «Спартак». Поселили в Тарасовке. На электричке каждый день ездили, тренировались в Лужниках...

— На базе не было поля?

— Зима! Сугробы! «Спартак» улетает в Китай, меня должны заявлять. Тут выясняется — мой товарищ за меня написал заявление в «Нефтчи». Я той зимой был в Баку — все меня уговаривал: «Давай к нам. Зачем куда-то идти?» Тогда я мялся, не знал, что делать. Никакой «Спартак» в тот момент интереса не проявлял.

Позже всем республикам, кроме Эстонии, дали высшую лигу. Азербайджан получил место — стали собирать своих ребят по Союзу.

— Но виноватым оказались вы?

— Как сейчас помню — в Доме профсоюзов заседание федерации футбола. Сначала праздничная программа: Юрия Кузнецова за 9 игр признали лучшим центрфорвардом страны. Потом в повестке наказания — мне за два заявления влепили год дисквалификации! Сидим с Николаем Старостиным, слушаем. Как объявили, принялся утешать: «Не тужи. Сейчас брат Андрей вернется, пересмотрят вопрос. У него должность в федерации...»

— Куда направились?

— Домой, в Баку. В «Нефтчи» хорошо отнеслись: «Мы за тебя будем просить, сделаем зарплату». Тренировался с ними, даже ездил куда-то. Но денег не давали ни копейки. Ну вас к черту, говорю. Поехал обратно в Нальчик. Там тренером был легендарный спартаковец Станислав Леута. Вместе со Старостиным сидел на Колыме. Великолепный человек! Он-то меня и спас...

Тофик Бахрамов.Судья Тофик Бахрамов стал легендой. Все изменил финал ЧМ-1966 Англия — ФРГ

— Каким образом?

— Так все провернул, что разрешили заявить на второй круг — пожалуйста, играй за Нальчик. Но в «Нефтчи» меня не забыли. Зимой за мной Тофика Бахрамова прислали.

— Ого. С «Золотым свистком»?

— Он еще не судил, кажется. Был вторым тренером «Нефтчи». Из города надо быстрее скрыться — решили убегать. От Нальчика до Прохладного 40 километров, оттуда без проблем можно до Баку добраться. Поймали частника: «Жми!» В аварию попали, чуть не убились...

— Это как же?

— Машины столкнулись лоб в лоб. Ехали в темноте — я почувствовал удар и отключился. Очнулся — вокруг какие-то люди суетятся. «А где Тофик? Тофик!» — кричу. Он отзывается еле слышно: «Здесь я...» Тоже окровавленный лежит.

— Почему убегали-то?

— В Нальчике сплошные санатории — в одном таком наш «Спартак» жил. Как-то иду — навстречу два автоматчика с офицером: «Слушай, где здесь футбольная команда?» — «Вон там». — «Нужен Туаев Казбек. Ты не знаешь?» — «Не-е, не знаю...»

Сразу за угол — а они в кабинет к Леуте. Дождался, пока уйдут, и к нему. Говорит: «Уезжай скорее, отрывайся. Ростовский СКА тебя хочет, спецнаряд прислали».

— Почему вас московский «Спартак» не отстоял?

— Большой клуб — зачем им я со своими проблемами? Симонян был главным тренером — потом говорил: «Я-то всегда хотел тебя взять!»

— Годы спустя не пытались вас получить снова?

— Нет. Каждый год московское «Динамо» тянуло. Я смеялся: «У вас же Игорь есть, Число». — «Его переведем в центр, а тебя оставим справа...» Адик Голодец терзал просьбами, Юра Кузнецов приезжал за мной. Я раз собрался, сел в поезд. Посмотрю, думаю, что творится в этом «Динамо».

— Не доехали?

— Тут остановка — Нальчик! Там спрыгнул. Пошел, гулял с приятелями. Когда в Баку вернулся, Адик названивал: «Где ты, негодяй? Я тебя встречаю!» — «Не обижайся. Не доехал».

Фото Getty Images

Бахрамов

— Бахрамов — что за человек?

— Интеллигентный, мягкий, мнительный. Но на поле преображался. Становился жестким, деспотичным, решительным. Никому спуску не давал. До конца жизни его изводили вопросом: «В 1966-м был гол или нет?» Тофик отшучивался: «Какая разница? Королева пожала мне руку, это главное...» Показывал «Золотой свисток».

— Дунуть хотелось?

— Даже мысли не возникало. В тот год «Нефтчи» впервые завоевал бронзу, Бахрамов отсудил финал. Потом вместе возили по республике. На встречи с передовиками производства Тофик обязательно брал с собой «Золотой свисток». Иногда такие мероприятия жутко изматывали. Как-то приехали в городок Сальяны. Школа одноэтажная, усадили на крышу, зазвучал мугам.

Зигфрид Хельд предъявляет претензии Тофику Бахрамову.«Королева пожала мне руку, это главное». Советский судья сотворил самый громкий скандал в истории финалов ЧМ

— Азербайджанская народная музыка?

— Совершенно верно. Растянулось надолго. Внизу люди собрались, ждут, когда можно пообщаться с командой, Бахрамовым, а музыканты бренчат по струнам и закругляться не думают. Тогда игроки начали бросать в них часы «Луч», которые нам дарили постоянно. Часов скопилось много — не жалко. Концерт наконец-то свернули. Пошли в Дом культуры, где каждому вручили огромного осетра с банкой черной икры.

— Неплохо. Что еще получили за бронзовые медали?

— По окладу — 160 рублей. И по ковру. Плюс разрешение на покупку 21-й «Волги». За свой счет! Я и цену помню — 5602 рубля.

— В Москве футболисты «Волги» продавали. А в Баку?

— То же самое. Смысл оставлять — если ее с руками отрывали за 25 тысяч? Да и не люблю машину водить.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лев Яшин
Футбол
Сборная СССР по футболу
ФК Нефтчи
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ратель

    Многая лета Казбеку Алиевичу! /подумать только, людей золотой эпохи нашего футбола почти не осталось, недавно Шуст ушёл, Туаеву преполовение 9го десятка, у большинства уж памятники поновлять надо...эх/

    15.11.2025

  • руслан магомедов

    пшел на фуг. козлодой достал.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Если пишешь - знАчит, любишь :)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Бзделка. У мня трусы ярче :( Посоны дохнут, а мы - в футло... как это?... всё слово :)

    14.11.2025

  • LeoAyu-Dag

    Действительно, удержать проходы Туаева по его правому краю мало кому удавалось. В те времена он был сильнейшим краем, по силе равный Месхи. Но по настоящему боготворили в Баку игрока по прозвищу Баня, так тогда ласково называли Банишевского, огненно рыжего любимца не только всех в Баку, но и вообще во всем Азербайджане.

    14.11.2025

  • +79287203681

    Нальчик это в жд смысле тупик, начальная станция. Нельзя ехать куда-то и внезапно выйти там

    14.11.2025

  • Рабинеришко

    Зачем в текущей политической обстановке, когда на карту поставлено само существование матушки-России, здесь писать о сабже из враждебного нам государства???? Деньги не пахнут,сэ

    14.11.2025

  • Док

    Да, касаемо шняги по "хорошести" азербайджанского футбола - это привычная дичь! В Азербайджане футбол как-то не котировался, по крайней мере в закавказском рейтинге они были уверенно последними после Грузии и Армении, а все относительные успехи Нефтчи состоялись в основном исключительно благодаря русским (российским) и армянским игрокам. По памяти Банишевский, Маркаров, Туаев, Крамаренко, Мирзоян... Соответственно не вспомню ни одного азербайджанца на постоянной основе в сборной Союза

    13.11.2025

  • ПельМешков

    В то время турки тоже не умели играть

    13.11.2025

  • ПельМешков

    очень много смешанных браков в Осетии. Муж осетин в основном. Да друзья у меня как раз в Москве осетин+русская

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Не верю :)

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Осетин взял в жены осетинку. Соласно обычаю своего народа.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Свою хрень лохотрона, себе засунь и своим хозяквам в проход задний.

    13.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Может, кому не интересно будет, но я услышал в первый раз о Казбеке Алиевиче , будучи 8-ми летним ребёнком, а он был тренером Нефтчи... Тогда, в субботу, 4 июня 1983 года, мой любимый Зенит как раз и принимал бакинцев на стадионе имени Кирова... Смотрел игру по ТВ, матч для Зенита складывался очень трудно, но незадолго до конца Казаченок с пенальти вывел Зенит вперёд, 2-1... На последней минуте, буквально с линии штрафной, гости получили право на опаснейший штрафной, из серии тех, что почти пенальти... Бил, кажется, Ахмедов, у него получился несильный удар в створ и Бирюков намертво взял этот мяч... В этот момент показали Туаева и он так ... как-то по свойски что ли, как в разговоре двух приятелей, махнул рукой, как бы говоря, мол не того я от тебя ожидал, Машалла! И вернулся на тренерскую скамейку.... Не знаю почему, наверно из-за детских воспоминаний мне этот светлый эпизод и запомнился... С Юбилеем Вас, Игрок и Тренер, крепкого Вам здоровья.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    И Банишевский и Маркаров/Маркарян очень много забивали после точных и своевременных передач Туаева.

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • shpura

    Валерий Газзаев женат на племяннице Казбека Туаева.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Самедовы не в счет, это отечественные дровосеки производства *московского мясокомбината*, как и Шайдаев воспитанник Зенита.

    13.11.2025

  • Millwall82

    может и примеры назовешь? Тех кто оставил заметный след за сборную СССР например, и за 35 лет уже в новое время, в российском и зарубежном футболе? много таких? У Армении хотя бы с 10 таких наберется.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дундучёк, далекий от футбола. В Азербайджане была очень хорошая школа футбола и азербайджанские футбольные команды во всех лигах советского футбола были играющими командами, с хорошей техникой и поставленной игрой. Всегда во всех командах было достаточное количество азербайджанцев по национальности. В Советском Азербайджане турецкие футбольные команды были не соперниками для местных команд.

    13.11.2025

  • kogama ocm

    Касумов, которого ты назвал Касымов стал лучшим бомбардиром чемпионата России 1992 года

    13.11.2025

  • Millwall82

    В Азербайджане вообще в футбол умели играть? Понятно что в Союзе были Нефтчи, но кто там играл? После СССР все максимально плохо, последнего кого назову это воспитанник Зенита Рамиль Шайдаев. Все. Ну Самеда еще можно выделить, однако тот москвич, и играл за российскую сборную. Касымовы и прочие, никогда азербайджанцы не составляли заметную силу в российском футболе, да и в любом другом. Казалось бы полутурки, а в футбол не умеют играть.

    13.11.2025

  • Djin Ignatov

    Но основные игроки которые забивали были конечно Банишевский и Маркаров! Он то всего 60 голов забил , каждый 5 матч забивал , это было маловато !

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    мыХотел было почитать, но поняв, что это замаскированное на другого автора, вранье по всем дням недели неких якобы "великих интервьюрщиков" Гольшака и его подельника Кружка, естественно, не читал очередную ахинею этих горе-писак. По сути - о Казбеке Туаеве. Играть в бакинской команде Казбек начал, когда она именовалась "Нефтяник". Довелось видеть Туаева с трибуны только раз в Баку на самом-самом матче с непримеримыми - командой "Арарат". Сказать, что Туаева любили в Баку, это не сказать ничего - его боготворили. Да и на стадионах других городов многие ценители футбола ходили именно на Казбека Туаева. Хотя рядом с ним были в составе такие великолепные мастера игры - как Анатолий Банишевский и Эдуард Маркаров (Маркарян). Сочетание скорости перемещений и скорости принятия игровых решений, великолепной техники владения мячом и видения поля Казбеком Туаевым были уникальным даже для такого сильного чемпионата, как Высшая лига СССР по футболу. Таких футбольных мастеров в СССР были еденицы.

    13.11.2025

  • ValeraK

    Легенда Челси!)

    13.11.2025

  • Док

    На поле по детству сопливому мастера не вспомню, а так 1966 год конечно по своему уникальный, можно сказать знаковый - впервые в призах не оказалось ни одной столичной команды. Можно сказать отсюда и начался закат московского футбола. Ну и на фотке - сборная Союза 1967 года, причем судя по Яшину - это первая половина года, потому что летом Лев Иванович из сборной ушел (ушли). Как по мне, величайшая сборная в истории страны. Если бы не уход из неё по разным причинам Стрельцова, Воронина и Численко, то итальяшкам в 1968 году не понадобились (не помогли) бы никакие монетки. Игроки у нас были - реально монстры уровня Франс Футбола. Шестернева на фото не вижу - наверно с фотоаппаратом)). Ну и насчет Эстонии в высшей лиге - мастер не прав. Хоть решение привычно абсолютно дебильное в плане наплевательства на спортивные принципы, но в 1960 году многим республикам дали вышку и Эстонии (Калеву) тоже.

    13.11.2025

  • Алексей Булатов

    Легенда не только Нефтчи

    13.11.2025

    • Черчесов, Тудор или Гарсия. Кто может сменить Станковича в «Спартаке»?

    «Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости