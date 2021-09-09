Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Система Карпина — Кафанова по вратарям сработала безупречно. Рабинер — о безошибочном Гильерме

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
9 сентября 2021, 15:30
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Сборная России не пропустила в трех матчах ни разу.
Валерий Карпин.Карпин подвел итоги сентября: волнение и стресс в сборной России, сравнение с Испанией и «Динамо», Головин и Смолов

Обсуждая качество игры сборной России, все как-то стремительно забыли, что чуть ли не главной темой обсуждений перед Хорватией был вратарский вопрос: а) заявление Карпина, что основного голкипера на матчи выбирает тренер вратарей Кафанов; б) приглашение на сбор пяти стражей ворот; в) отсутствие в команде твердого первого номера и неопределенность до последнего момента, кто сыграет с хорватами.

На выходе Гильерме провел три матча насухо, сделал за 270 минут одну помарку (отбил мяч перед собой после удара от газона с Мальтой — Дивеев выбил на угловой), совершил несколько серьезных сейвов. Например, подстраховка центральных защитников с Хорватией, когда Крамарич выскакивал один на один, но Маринато его в последнюю секунду опередил. Или прыжок в угол с мальтийцами.

Сколько вратарей было на сборе, отправили ли Песьякова после второго матча в «Ростов», Лунев в роли второго голкипера без игровой практики в «Байере» — меня все это волнует мало. Значит, Кафанову в условиях дефицита времени так было надо и принесет пользу в дальнейшем. Главное — мы увидели конкретный результат. Ноль пропущенных голов в трех матчах — притом что нагрузка на вратаря была, и не самая ничтожная.

Гильерме склонен к авантюрным решениям — этого не было тоже. Мы смотрели видео, как по-отечески Кафанов общается с вратарем «Локо» после игры, и я абсолютно уверен, что общения много (со всеми голкиперами) и в неигровые дни. Маринато не просто вышел и хорошо сыграл, а выполнил то, что ему говорил Кафанов.

Дмитрий Аленичев&nbsp;&mdash; о&nbsp;сборной России Валерия Карпина.Карпин выведет Россию на чемпионат мира. Колонка Аленичева

То есть по факту и позиция Карпина публично делегировать ответственность Кафанову, и решения последнего на сегодня сработали безупречно. Хотя первое меня изначально сильно удивило и заставило спросить Карпина на пресс-конференции перед матчем с хорватами, не снимает ли он с себя тем самым заранее ответственность за ошибки вратарей. Сейчас прихожу к выводу, что, с учетом репутации Кафанова как лучшего тренера вратарей России, объединителя их в одну семью, автора книги о голкиперах и их тренерах и т. д., главный тренер поступил правильно.

Не раз доводилось слышать критику в адрес Карпина, что в его командах все работает по принципу «Валера и остальные». Здесь мы как раз видим обратное — он сам своим решением вывел Кафанова в публичное пространство, и в сентябре это сработало только в плюс. А дальше будем наблюдать.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Читайте также

Месяц назад он стартовал на Олимпиаде, а теперь бежал в Россию из объятого ужасом Кабула
Россия — Украина, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало матча
На «Матч ТВ» больше не будет РПЛ? Это вполне реально
«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
34
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры