Сборная России не пропустила в трех матчах ни разу.

Обсуждая качество игры сборной России, все как-то стремительно забыли, что чуть ли не главной темой обсуждений перед Хорватией был вратарский вопрос: а) заявление Карпина, что основного голкипера на матчи выбирает тренер вратарей Кафанов; б) приглашение на сбор пяти стражей ворот; в) отсутствие в команде твердого первого номера и неопределенность до последнего момента, кто сыграет с хорватами.

На выходе Гильерме провел три матча насухо, сделал за 270 минут одну помарку (отбил мяч перед собой после удара от газона с Мальтой — Дивеев выбил на угловой), совершил несколько серьезных сейвов. Например, подстраховка центральных защитников с Хорватией, когда Крамарич выскакивал один на один, но Маринато его в последнюю секунду опередил. Или прыжок в угол с мальтийцами.

Сколько вратарей было на сборе, отправили ли Песьякова после второго матча в «Ростов», Лунев в роли второго голкипера без игровой практики в «Байере» — меня все это волнует мало. Значит, Кафанову в условиях дефицита времени так было надо и принесет пользу в дальнейшем. Главное — мы увидели конкретный результат. Ноль пропущенных голов в трех матчах — притом что нагрузка на вратаря была, и не самая ничтожная.

Гильерме склонен к авантюрным решениям — этого не было тоже. Мы смотрели видео, как по-отечески Кафанов общается с вратарем «Локо» после игры, и я абсолютно уверен, что общения много (со всеми голкиперами) и в неигровые дни. Маринато не просто вышел и хорошо сыграл, а выполнил то, что ему говорил Кафанов.

То есть по факту и позиция Карпина публично делегировать ответственность Кафанову, и решения последнего на сегодня сработали безупречно. Хотя первое меня изначально сильно удивило и заставило спросить Карпина на пресс-конференции перед матчем с хорватами, не снимает ли он с себя тем самым заранее ответственность за ошибки вратарей. Сейчас прихожу к выводу, что, с учетом репутации Кафанова как лучшего тренера вратарей России, объединителя их в одну семью, автора книги о голкиперах и их тренерах и т. д., главный тренер поступил правильно.

Не раз доводилось слышать критику в адрес Карпина, что в его командах все работает по принципу «Валера и остальные». Здесь мы как раз видим обратное — он сам своим решением вывел Кафанова в публичное пространство, и в сентябре это сработало только в плюс. А дальше будем наблюдать.