Пасхалки новогоднего ролика «Зенита»: вагоновожатый Семак, Халк и петербургский рэпер в 1925 году
«Зенит» представил праздничное новогоднее видео «Полночь в «Зените». Ролик посвящен приближающимся праздникам и году столетия клуба. В нем снялись бывшие и нынешние футболисты петербуржцев, а также главный тренер Сергей Семак.
Главный герой — неудачливый воспитанник академии
Видео начинается с телефонного разговора расстроенного юного футболиста из академии «Зенита», в котором он жалуется на скудное игровое время и сомневается в перспективах когда-нибудь заиграть за сине-бело-голубых. Настрой паренька по имени Виктор меняется после поездки на таинственном трамвае номер 25 (игровой номер Сергея Семака в «Зените»), следующего по маршруту от улицы Верности (там находится академия клуба) до Удельного парка (база основного состава).
Трамвай оказывается призраком из 1925-го — года, когда при Ленинградском металлическом заводе основали «Зенит». Внутри него героя встречают Петр, Жора и Ларик. Петр назван в честь императора — отца Санкт-Петербурга и увлекается греблей. По одной из версий, от гребного спорта пошло выражение «сидеть на банке», потому что банкой называется сиденье для атлета. Лейтмотив ролика — скамейка запасных, с которой Виктор поднимается ближе к кульминации.
Ларик — Алексей Ларионов, единственный футболист, прошедший в составе ленинградцев путь от заводской команды до победы в Кубке СССР 1936 года. Узнав его, герой осознает, что переместился в прошлое.
Имя Жора намекает на одного из первых вратарей в истории клуба Георгия Шорца — в одном из эпизодов он даже ловит мяч, который ему бросает кондуктор Михаил Кержаков. По сценарию он еще и легкоатлет — в один из моментов он показывает жест празднования Халка и произносит восклицание, похожее на прозвище бразильца.
Выбор транспорта тоже не случаен. В Ленинграде долгие годы была длиннейшая в мире сеть трамвайных путей: на сегодняшний день их протяженность составляет больше 230 километров.
Роли легенд «Зенита»
В ролике появляются и реальные герои, связанные с «Зенитом». Например, в трамвае Виктора встречает кондуктор Михаил Кержаков — голкипер сначала не хочет пропускать безбилетника Виктора, но дает ему поблажку из-за Нового года. Двигаясь к месту, герой проходит мимо Андрея Аршавина, Анатолия Давыдова и Алексея Стрепетова — бывших футболистов сине-бело-голубых.
У Аршавина роль портного, и это тоже не просто так, ведь он выпускник Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна (прозвище вуза — «тряпочка»). Заместитель гендиректора «Зенита» сидит рядом с Давыдовым, которому признается, что, как и Виктор, увлекался в детстве футболом, но остановился на шашках. В реальности Андрей Сергеевич сделал другой выбор — несмотря на юношеский разряд в шашках, углубился в футбол. Не обходится и без традиционного жеста легенды «Зенита» — приложенного к губам пальца. Его он демонстрирует, когда Виктор начинает осознавать, что оказался в 1925 году.
Сам же Давыдов — нынешний директор академии «Зенита». В видео его причастность к развитию юных футболистов раскрывается реакцией на фристайл Виктора в трамвае — парень едва не разбивает окно мячом (его ловит Кержаков), но Давыдов в ответ на это аплодирует и восклицает: «Вот молодежь!»
Газета, которую Давыдов держит в руках, — отдельная пасхалка. На ее первой полосе — тот же заголовок, что был на обложке приложения «Футбол-хоккей» в ноябре 1984 года, когда «Зенит» впервые стал чемпионом СССР («Мо-лод-цы, ленинградцы!»), только сама газета называется «Завод-металл». Номер выпуска 52 тоже отсылает в современность — треки петербургского рэпера Alblak 52, в которых он воспевает город, неоднократно появляются в соцсетях клуба в последние пару лет. На последней полосе две статьи под заголовками «Идет волна» и «Громче! Ярче!» — такими были слоганы «Зенита» в паре чемпионских сезонов при Семаке. Статьи, кстати, тематические: в первой заметке рассказывается о знаменитом наводнении 1924 года, в другой — о визите рабочей делегации из Бразилии.
Ролик завершается тем, что Виктор анонсирует Петру, Жоре и Ларику великое будущее, которое ждет созданный ими «Зенит». На самом финише видео в кадре появляется вагоновожатый трамвая Сергей Семак, фуражка которого украшена двумя звездами в честь тех, что теперь красуются на эмблеме сине-бело-голубых. Сам он доносит до Виктора, что никто не знает свое предназначение, пока не наступает нужный момент для его исполнения, и советует не терять веру в себя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3