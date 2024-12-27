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27 декабря, 23:00

Пасхалки новогоднего ролика «Зенита»: вагоновожатый Семак, Халк и петербургский рэпер в 1925 году

«Зенит» выпустил новогоднее видео, посвященное 100-летнему юбилею
Егор Сергеев
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Сергей Семак в новогоднем ролике «Зенита».
Фото Скриншот видео
Петербуржцы красиво подготовились к новому году.

«Зенит» представил праздничное новогоднее видео «Полночь в «Зените». Ролик посвящен приближающимся праздникам и году столетия клуба. В нем снялись бывшие и нынешние футболисты петербуржцев, а также главный тренер Сергей Семак.

Главный герой — неудачливый воспитанник академии

Видео начинается с телефонного разговора расстроенного юного футболиста из академии «Зенита», в котором он жалуется на скудное игровое время и сомневается в перспективах когда-нибудь заиграть за сине-бело-голубых. Настрой паренька по имени Виктор меняется после поездки на таинственном трамвае номер 25 (игровой номер Сергея Семака в «Зените»), следующего по маршруту от улицы Верности (там находится академия клуба) до Удельного парка (база основного состава).

Трамвай оказывается призраком из 1925-го — года, когда при Ленинградском металлическом заводе основали «Зенит». Внутри него героя встречают Петр, Жора и Ларик. Петр назван в честь императора — отца Санкт-Петербурга и увлекается греблей. По одной из версий, от гребного спорта пошло выражение «сидеть на банке», потому что банкой называется сиденье для атлета. Лейтмотив ролика — скамейка запасных, с которой Виктор поднимается ближе к кульминации.

Фото Скриншот видео

Ларик — Алексей Ларионов, единственный футболист, прошедший в составе ленинградцев путь от заводской команды до победы в Кубке СССР 1936 года. Узнав его, герой осознает, что переместился в прошлое.

Имя Жора намекает на одного из первых вратарей в истории клуба Георгия Шорца — в одном из эпизодов он даже ловит мяч, который ему бросает кондуктор Михаил Кержаков. По сценарию он еще и легкоатлет — в один из моментов он показывает жест празднования Халка и произносит восклицание, похожее на прозвище бразильца.

Выбор транспорта тоже не случаен. В Ленинграде долгие годы была длиннейшая в мире сеть трамвайных путей: на сегодняшний день их протяженность составляет больше 230 километров.

Михаил Кержаков в новогоднем ролике «Зенита».
Фото Скриншот видео

Роли легенд «Зенита»

В ролике появляются и реальные герои, связанные с «Зенитом». Например, в трамвае Виктора встречает кондуктор Михаил Кержаков — голкипер сначала не хочет пропускать безбилетника Виктора, но дает ему поблажку из-за Нового года. Двигаясь к месту, герой проходит мимо Андрея Аршавина, Анатолия Давыдова и Алексея Стрепетова — бывших футболистов сине-бело-голубых.

У Аршавина роль портного, и это тоже не просто так, ведь он выпускник Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна (прозвище вуза — «тряпочка»). Заместитель гендиректора «Зенита» сидит рядом с Давыдовым, которому признается, что, как и Виктор, увлекался в детстве футболом, но остановился на шашках. В реальности Андрей Сергеевич сделал другой выбор — несмотря на юношеский разряд в шашках, углубился в футбол. Не обходится и без традиционного жеста легенды «Зенита» — приложенного к губам пальца. Его он демонстрирует, когда Виктор начинает осознавать, что оказался в 1925 году.

Сам же Давыдов — нынешний директор академии «Зенита». В видео его причастность к развитию юных футболистов раскрывается реакцией на фристайл Виктора в трамвае — парень едва не разбивает окно мячом (его ловит Кержаков), но Давыдов в ответ на это аплодирует и восклицает: «Вот молодежь!»

Газета, которую Давыдов держит в руках, — отдельная пасхалка. На ее первой полосе — тот же заголовок, что был на обложке приложения «Футбол-хоккей» в ноябре 1984 года, когда «Зенит» впервые стал чемпионом СССР («Мо-лод-цы, ленинградцы!»), только сама газета называется «Завод-металл». Номер выпуска 52 тоже отсылает в современность — треки петербургского рэпера Alblak 52, в которых он воспевает город, неоднократно появляются в соцсетях клуба в последние пару лет. На последней полосе две статьи под заголовками «Идет волна» и «Громче! Ярче!» — такими были слоганы «Зенита» в паре чемпионских сезонов при Семаке. Статьи, кстати, тематические: в первой заметке рассказывается о знаменитом наводнении 1924 года, в другой — о визите рабочей делегации из Бразилии.

Ролик завершается тем, что Виктор анонсирует Петру, Жоре и Ларику великое будущее, которое ждет созданный ими «Зенит». На самом финише видео в кадре появляется вагоновожатый трамвая Сергей Семак, фуражка которого украшена двумя звездами в честь тех, что теперь красуются на эмблеме сине-бело-голубых. Сам он доносит до Виктора, что никто не знает свое предназначение, пока не наступает нужный момент для его исполнения, и советует не терять веру в себя.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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