Лукаку продан в «Челси». «Интер» разваливается на глазах

Болельщики миланского клуба в ярости от действий его китайских владельцев.

Почти рекорд

Лукаку 28 лет. Он все еще один из сильнейших центрфорвардов планеты, лидер сборной Бельгии и второй бомбардир минувшего чемпионата Италии — Ромелу забил всего на пять голов меньше Криштиану Роналду. Для «Челси» это великолепная сделка, если забыть о сумме трансфера и о том, что Лукаку уже однажды упустил шанс на «Стэмфорд Бридж».

У бельгийца действовал контракт с «Челси» с 2011 по 2014 год, но за это время он провел всего 15 матчей за синих и не забил ни одного мяча. Андре Виллаш-Боаш, Роберто Ди Маттео и Жозе Моуринью прохладно относились к молодому форварду, поэтому он вынужден был играть в арендах. За «Вест Бромвич» и «Эвертон» Лукаку забивал регулярно, а ливерпульцы в итоге его выкупили почти за 40 миллионов евро.

Сейчас «Челси» придется второй раз заплатить за форварда. Если в 2011 году синие отдали «Андерлехту» 15 миллионов евро, то десять лет спустя сумма возросла до 115 миллионов евро (97,5 миллиона фунтов) — именно это число называет всезнающий инсайдер Фабрицио Романо. «Челси» почти повторит рекорд английских клубов, который совсем недавно установил «Манчестер Сити» — «горожане» купили Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

Вместо Холанна

Трансфер Лукаку в «Челси» — сюрприз. И дело не в деньгах. Все уже привыкли, что синие тратят на новичков много и даже в пандемийное прошлое лето стали самыми активными игроками на трансферном рынке. Но в синей части Лондона летом ждали другого форварда — 21-летнего Эрлинга Холанна. В июле Mirror и Bild писали, что Роман Абрамович готов заплатить «Боруссии» 175 миллионов евро за норвежца, но трансфер уже не состоится. Вероятно, дортмундцы решили, что терять за одно лето и Санчо, и Холанна — перебор.

Вариант с «Челси» появился у Лукаку еще перед Евро, но все это время он казался страховочным. В конце июля лондонцы стали активно забрасывать миланцев предложениями и в итоге добились своего.

Форвард победителям Лиги чемпионов непременно нужен. Хотя год назад «Челси», казалось, закрыл эту дыру покупкой Тимо Вернера. Увы, дебютный сезон в АПЛ у немецкого форварда не получился. Он быстро превратился из топ-нападающего в мем — в соцсетях постоянно шутят на тему реализации Вернера (всего 6 голов в 35 матчах премьер-лиги). А вообще лучшим бомбардиром «Челси» в прошлом сезоне стал опорный полузащитник Жоржиньо — все 7 голов он забил с пенальти.

Кризис «Интера»

Для «Челси» приобретение форварда мирового уровня — гигантский плюс. А «Интер» этой продажей подчеркивает, что клуб вступает в смутное время.

Весной черно-синие стали чемпионами Италии и прервали гегемонию «Ювентуса». Логично, что столь громкий триумф нужно подкрепить качественной трансферной кампанией и нацелиться на успех в Лиге чемпионов. Однако у «Интера» все наоборот. Еще в мае клуб неожиданно покинул главный тренер Антонио Конте — его сменил Симоне Индзаги. В июле «Интер» за 60 миллионов евро продал в «ПСЖ» один из своих главных активов — защитника Ашрафа Хакими. Трансфер Лукаку — новый удар по амбициям.

Агент бельгийского нападающего Федерико Пасторелло на днях сказал, что скоро они с футболистом расскажут о причинах своих действий. Лукаку тоже анонсировал сообщение для болельщиков в ближайшее время.

#Lukaku lascia Milano e l'Inter: «Cosa ho da dire ai tifosi? Mando un messaggio tra qualche giorno» — #FCInter1908 pic.twitter.com/ljI0WCe0wW — Daniele Mari (@marifcinter) August 9, 2021

Отставка Конте

Но все и так ясно. Проблемы «Интера» тянутся с прошлого года, когда пандемия коронавируса вынудила владельцев клуба затянуть пояса. Китайская корпорация Suning Group (а именно Чжан Цзиньдун и его сын Стивен Чжан) приобрела миланский клуб в 2016 году и до лета 2020-го вложила в трансферы примерно 600 миллионов евро. Однако за все зимнее трансферное окно клуб не потратил ни цента, хотя Конте просил усилить команду, ведь она сражалась за скудетто. «У нас был проект, но его реализация прекратилась в августе», — констатировал в феврале тогда еще тренер «Интера».

Конте все еще не назвал точную причину своей внезапной отставки, хотя в недавнем интервью Gazzetta dello Sport намекнул на то, что у владельцев изменились планы. Итальянец узнал, что клуб не собирается усиливаться и даже будет распродавать игроков. Suning Group отставка Конте тоже помогла — он все-таки зарабатывал целых 12 миллионов евро в год и с отрывом был самым высокооплачиваемым тренером серии А. У Индзаги зарплата почти в три раза меньше.

Гнев болельщиков

После отставки Конте представители лидирующей фанатской группировки «Интера» Curva Nord Milano встретились с руководством, которое заверило болельщиков: на какие-то жертвы пойти придется, но команда разобрана не будет. На прошлой неделе те же фанаты устроили масштабную акцию у офиса «Интера». На одном из баннеров было написано: «Чжан, время вышло». На другом: «Клуб, внимание. Обещания нужно сдерживать».

#Lukaku, la Curva Nord #Inter ieri ha preso posizione: attacco alla propriet?, sostegno a dirigenza e squadra



«Ausilio e Marotta siamo con voi per il bene dell'inter»



«Mister e giocatori: avete il nostro sostegno. Da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno» pic.twitter.com/dt4ER7iTmh — Daniele Mari (@marifcinter) August 6, 2021

Китайцы не устояли перед предложением «Челси». Вообще, как писали итальянские СМИ, «Интер» планировал по итогам летней трансферной кампании выйти в плюс на 80 миллионов евро и после продажи Хакими в «ПСЖ» за 60 миллионов приблизился к этой отметке. Однако затем поступило заманчивое предложение от «Челси», которое значительно улучшило бы финансовое состояние миланцев. И Чжан согласился на трансфер. Уход главного тренера и ключевого защитника еще можно было как-то пережить, но продажа главной звезды неприемлема для болельщиков.

Долги по зарплатам

Проблема для «Интера», что на продаже Лукаку все не закончится. У Suning Group гигантские трудности. Достаточно сказать, что весной корпорация была вынуждена расформировать другой свой клуб — «Цзянсу Сунин». Важнейшая деталь: это действующий чемпион Китая, но он все равно был ликвидирован.

«Интеру», конечно, уничтожение не грозит, но в прошлом сезоне футболистам-чемпионам задерживали зарплаты, что уже звучит дико. Чжан просил футболистов отказаться от бонусов за победу в серии А, а перед руководителями «Интера» Беппе Мароттой и Пьеро Аузилио была поставлена задача к осени сократить зарплатную ведомость на 20 процентов. К примеру, Жоау Мариу отпустили в «Бенфику» бесплатно именно потому, что клуб хотел избавиться от его жалованья.

Разрыв отношений с Pirelli тоже часть новой стратегии миланцев. Итальянский производитель шин оставался титульным спонсором черно-синих с 1995 года, но с нового сезона у «Интера» будет более выгодный контракт с блокчейн-платформой Socios. Форма черно-синих теперь выглядит непривычно.

Что дальше?

«Интер» уже ищет замену Лукаку. Основных кандидатов трое: 21-летний Душан Влахович из «Фиорентины», 35-летний Эдин Джеко из «Ромы» и 30-летний Дуван Сапата из «Аталанты». Бергамский клуб, кстати, уже прорабатывает вариант замены колумбийцу как раз из «Челси»: в команду Алексея Миранчука может перебраться Тэмми Эбрахам.

Любой из трех потенциальных претендентов на замену Лукаку сильно уступает бельгийцу. Более того, миланцы могут избавиться и от других лидеров. Судя по слухам, партнер Лукаку по атаке Лаутаро Мартинес может перебраться в «Тоттенхэм» или «Арсенал».

К владельцам «Интера» очень много вопросов. И, может быть, уже в ближайшее время китайцы продадут клуб. Уже есть потенциальный покупатель — американский инвестиционный фонд Oaktree, который в мае выдал Suning займ в размере 275 миллионов евро. Взамен эта компания получила долю акций «Интера» и может стать основным акционером клуба, если китайцы не смогут выплатить долг.

А от команды ждать второй подряд победы в чемпионате не стоит. «Интер» ослаб и, вероятно, вновь будет лишь бороться за попадание в Лигу чемпионов. Лукаку, напротив, должен стать одним из главных действующих лиц в Англии.