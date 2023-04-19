«Скорее всего, ее сразу убили. Сделали так, чтобы тело не нашли». Загадочное исчезновение жены тренера ЦСКА
Новатор и победитель «Спартака»
Из-за травм Олег Долматов очень рано завершил профессиональную карьеру — уже в 31 вице-чемпион Европы-1972 в составе сборной СССР начал тренировать. За несколько лет он вывел ставропольское «Динамо» в первую лигу. А затем получил приглашение в «Черноморец», с которым совершил тактический прорыв: перестроил клуб из Новороссийска на зонную защиту, отказавшись от либеро. На тот момент это построение вместе с высоким прессингом считалось чем-то новаторским.
Идея пришла Долматову после стажировки у Марчелло Липпи в «Ювентусе». В 1997 году тактическая революция привела «Черноморец» к шестому месту в высшей лиге — лучшему результату наравне с сезоном-2000 (тогда командой руководил Анатолий Байдачный).
На успехи Долматова обратили внимание топ-клубы чемпионата России. Наибольшую заинтересованность проявили в ЦСКА, где были недовольны работой Павла Садырина и уже подыскивали замену. Специалиста уволили, когда команда стала 14-й по итогам первого круга сезона-1998. После этого президент клуба чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов убедил Долматова возглавить ЦСКА.
«Игроков нужно встряхнуть, — говорил Дадаханов «СЭ». — Как удалось пришедшему Долматову моментально всех объединить, для меня до сих пор загадка. Это было чудо! Знал Долматова к тому моменту около года. Авалу Шамханов нас знакомил, я к Долматову летал в Новороссийск. Когда понял, что в ЦСКА рассыпаются все звенья, сразу вспомнил про Олега Васильевича. Ну и Авалу очень помог. Долматову-то не хватало жесткости».
Вторую часть сезона-1998 ЦСКА провел идеально: 14 побед в 15 матчах подняли команду на второе место. При Долматове армейцы установили историческое достижение: разгромив «Спартак» (4:1), они одержали первую победу над красно-белыми в постсоветской истории.
«Спартак» играл в мелкий пас, даже защитники не выносили мяч от ворот — на этом мы их и взяли, — вспоминал Долматов в интервью «Чемпионату». — Применили прессинг, накрывали в момент приема, не позволяя головы даже поднять".
Норвежский кошмар с «Мольде»
Сезон-1999 завершился неоднозначно. В чемпионате России ЦСКА завоевал бронзу, но в еврокубках провалился. В квалификационном раунде Лиги чемпионов москвичи сенсационно вылетели от скромного «Мольде». Хотя к ответному матчу в гостях подошли с преимуществом в два мяча, которое, впрочем, испарилось к 66-й минуте игры в Норвегии. А закончилось все сокрушительным разгромом — 0:4.
«Понимаете, прежде чем оценивать игру нынешнего ЦСКА, нужно критически посмотреть на самого себя. Считаю, в поражении от «Мольде» виноват только я», — признал Долматов «СЭ». По словам тренера, игроки элементарно не настроились на такого соперника.
После кошмара в Норвегии футболисты и тренеры ЦСКА попали под колоссальные штрафы. Капитан армейцев Сергей Семак потерял 44 тысячи долларов, Евгений Варламов — 30 тысяч. В те времена месячные зарплаты в клубе составляли от 10 до 20 тысяч.
«Тот ЦСКА мог обыграть кого угодно, — рассказывал Дадаханов. — Мы были уверены — не только окажемся в Лиге чемпионов, но и выйдем из группы. Вся наша финансовая схема была заточена под это. Потеряли 10 миллионов долларов. Играли отвратительно! А я когда-то мальчишкой пришел в дзюдо — и привык выкладываться. Не пижонить. Если пижонишь — будешь наказан. Мы считали, что этими штрафами команду перевоспитаем. Нам нужна была крепкая встряска, а не деньги!»
Горе в семье и новая жизнь
Сезон-2000 стал последним для Долматова в ЦСКА. Команда потерпела семь поражений на старте, забив лишь один мяч. Но в феврале тренеру стало не до футбола...
К тому моменту специалист уже пережил одну трагедию — похоронил 15-летнюю дочь Кристину. Девочка умерла при загадочных обстоятельствах.
«Трудно кого-то обвинять, — говорил в интервью «Чемпионату» Долматов. — Кристина состояла в академии при Большом театре, на Фрунзенской. Танцевала, училась. На здоровье не жаловалась... Для меня случившееся стало полной неожиданностью... Мы с командой ветеранов поехали в Западный Берлин. Там и настигло страшное известие. Пришел представитель посольства: «У тебя умерла дочка». Она с матерью поехала на дачу. Была страшная гроза, и ей поплохело. Жена пошла искать врача, пока вернулась, Кристине стало еще хуже. Увезли в чеховскую больницу. Вышел врач: «С девочкой все хорошо, приезжайте утром». А утром говорят: «Умерла». 15 лет... Якобы сосуд в головном мозге лопнул. Но мне рассказывали, что при таком диагнозе лицо синеет, а у Кристины ничего такого не было. Разные слухи ходили, не хочу пересказывать».
В феврале 2000-го Долматова шокировало еще одно горе: в Малаховке исчезла жена. Наталья поехала на Ваганьковское кладбище, где похоронена дочь, и не вернулась домой. Для поисков подключили армию, водолазов и экстрасенсов. Женщину найти не смогли. Через два года следствие было закрыто.
«Не думаю, что это было похищение с целью выкупа, — рассуждал в интервью «СЭ» Шамханов. — Деньги-то не просили. Хотя мы готовы были заплатить. Скорее всего, ее сразу убили. И сделали так, чтобы тело не нашли. Кто за этим стоял? Люди, которые хотели выдавить чеченцев из ЦСКА. В какой-то момент накат пошел такой, что давить начали со всех сторон».
Работать в таком состоянии в ЦСКА Долматов не смог. 30 мая 2000 года его уволили. Позже специалист тренировал «Локомотив», «Ростов» и многие другие российские клубы. Во время работы в «Кубани» в 2003-м Долматов познакомился со своей будущей женой — Татьяной. Через два года у них родилась дочь Иоанна. По словам тренера, женщина забеременела после того, как они посетили Иоанно-Богословский монастырь.
В марте 2017-го Долматов вернулся в ЦСКА. Он работает координатором молодежной команды и старших возрастов школы армейцев. Передает опыт юному поколению и воспитывает дочь, которую называет смыслом своей жизни.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4