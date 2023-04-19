«Скорее всего, ее сразу убили. Сделали так, чтобы тело не нашли». Загадочное исчезновение жены тренера ЦСКА

Олег Долматов потерял супругу и дочь при странных обстоятельствах.

Новатор и победитель «Спартака»

Из-за травм Олег Долматов очень рано завершил профессиональную карьеру — уже в 31 вице-чемпион Европы-1972 в составе сборной СССР начал тренировать. За несколько лет он вывел ставропольское «Динамо» в первую лигу. А затем получил приглашение в «Черноморец», с которым совершил тактический прорыв: перестроил клуб из Новороссийска на зонную защиту, отказавшись от либеро. На тот момент это построение вместе с высоким прессингом считалось чем-то новаторским.

Идея пришла Долматову после стажировки у Марчелло Липпи в «Ювентусе». В 1997 году тактическая революция привела «Черноморец» к шестому месту в высшей лиге — лучшему результату наравне с сезоном-2000 (тогда командой руководил Анатолий Байдачный).

На успехи Долматова обратили внимание топ-клубы чемпионата России. Наибольшую заинтересованность проявили в ЦСКА, где были недовольны работой Павла Садырина и уже подыскивали замену. Специалиста уволили, когда команда стала 14-й по итогам первого круга сезона-1998. После этого президент клуба чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов убедил Долматова возглавить ЦСКА.

«Игроков нужно встряхнуть, — говорил Дадаханов «СЭ». — Как удалось пришедшему Долматову моментально всех объединить, для меня до сих пор загадка. Это было чудо! Знал Долматова к тому моменту около года. Авалу Шамханов нас знакомил, я к Долматову летал в Новороссийск. Когда понял, что в ЦСКА рассыпаются все звенья, сразу вспомнил про Олега Васильевича. Ну и Авалу очень помог. Долматову-то не хватало жесткости».

Вторую часть сезона-1998 ЦСКА провел идеально: 14 побед в 15 матчах подняли команду на второе место. При Долматове армейцы установили историческое достижение: разгромив «Спартак» (4:1), они одержали первую победу над красно-белыми в постсоветской истории.

«Спартак» играл в мелкий пас, даже защитники не выносили мяч от ворот — на этом мы их и взяли, — вспоминал Долматов в интервью «Чемпионату». — Применили прессинг, накрывали в момент приема, не позволяя головы даже поднять".

Авалу Шамханов и Олег Долматов (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Норвежский кошмар с «Мольде»

Сезон-1999 завершился неоднозначно. В чемпионате России ЦСКА завоевал бронзу, но в еврокубках провалился. В квалификационном раунде Лиги чемпионов москвичи сенсационно вылетели от скромного «Мольде». Хотя к ответному матчу в гостях подошли с преимуществом в два мяча, которое, впрочем, испарилось к 66-й минуте игры в Норвегии. А закончилось все сокрушительным разгромом — 0:4.

«Понимаете, прежде чем оценивать игру нынешнего ЦСКА, нужно критически посмотреть на самого себя. Считаю, в поражении от «Мольде» виноват только я», — признал Долматов «СЭ». По словам тренера, игроки элементарно не настроились на такого соперника.

После кошмара в Норвегии футболисты и тренеры ЦСКА попали под колоссальные штрафы. Капитан армейцев Сергей Семак потерял 44 тысячи долларов, Евгений Варламов — 30 тысяч. В те времена месячные зарплаты в клубе составляли от 10 до 20 тысяч.

«Тот ЦСКА мог обыграть кого угодно, — рассказывал Дадаханов. — Мы были уверены — не только окажемся в Лиге чемпионов, но и выйдем из группы. Вся наша финансовая схема была заточена под это. Потеряли 10 миллионов долларов. Играли отвратительно! А я когда-то мальчишкой пришел в дзюдо — и привык выкладываться. Не пижонить. Если пижонишь — будешь наказан. Мы считали, что этими штрафами команду перевоспитаем. Нам нужна была крепкая встряска, а не деньги!»

Горе в семье и новая жизнь

Сезон-2000 стал последним для Долматова в ЦСКА. Команда потерпела семь поражений на старте, забив лишь один мяч. Но в феврале тренеру стало не до футбола...

К тому моменту специалист уже пережил одну трагедию — похоронил 15-летнюю дочь Кристину. Девочка умерла при загадочных обстоятельствах.

«Трудно кого-то обвинять, — говорил в интервью «Чемпионату» Долматов. — Кристина состояла в академии при Большом театре, на Фрунзенской. Танцевала, училась. На здоровье не жаловалась... Для меня случившееся стало полной неожиданностью... Мы с командой ветеранов поехали в Западный Берлин. Там и настигло страшное известие. Пришел представитель посольства: «У тебя умерла дочка». Она с матерью поехала на дачу. Была страшная гроза, и ей поплохело. Жена пошла искать врача, пока вернулась, Кристине стало еще хуже. Увезли в чеховскую больницу. Вышел врач: «С девочкой все хорошо, приезжайте утром». А утром говорят: «Умерла». 15 лет... Якобы сосуд в головном мозге лопнул. Но мне рассказывали, что при таком диагнозе лицо синеет, а у Кристины ничего такого не было. Разные слухи ходили, не хочу пересказывать».

В феврале 2000-го Долматова шокировало еще одно горе: в Малаховке исчезла жена. Наталья поехала на Ваганьковское кладбище, где похоронена дочь, и не вернулась домой. Для поисков подключили армию, водолазов и экстрасенсов. Женщину найти не смогли. Через два года следствие было закрыто.

Олег Долматов с женой Натальей. из личного архива Олега Долматова

«Не думаю, что это было похищение с целью выкупа, — рассуждал в интервью «СЭ» Шамханов. — Деньги-то не просили. Хотя мы готовы были заплатить. Скорее всего, ее сразу убили. И сделали так, чтобы тело не нашли. Кто за этим стоял? Люди, которые хотели выдавить чеченцев из ЦСКА. В какой-то момент накат пошел такой, что давить начали со всех сторон».

Пропавшая жена Олега Долматова Наталья (в верхнем ряду в центре). В центре — Евгений Ловчев, Сергей Шмитько, Леонид Трахтенберг, Лев Филатов, Олег Кучеренко. из личного архива Сергея Шмитько

Работать в таком состоянии в ЦСКА Долматов не смог. 30 мая 2000 года его уволили. Позже специалист тренировал «Локомотив», «Ростов» и многие другие российские клубы. Во время работы в «Кубани» в 2003-м Долматов познакомился со своей будущей женой — Татьяной. Через два года у них родилась дочь Иоанна. По словам тренера, женщина забеременела после того, как они посетили Иоанно-Богословский монастырь.

В марте 2017-го Долматов вернулся в ЦСКА. Он работает координатором молодежной команды и старших возрастов школы армейцев. Передает опыт юному поколению и воспитывает дочь, которую называет смыслом своей жизни.