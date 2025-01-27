С ЦСКА сняли запрет на регистрацию игроков. Кого армейцы теперь купят?
ФИФА исключила московский ЦСКА из списка клубов, которым запрещено регистрировать игроков. Это произошло сразу после того, как армейцы погасили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке.
В клубе сделали заявление по этому поводу. «В соответствии с договоренностями между клубами бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы. Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал успешному решению вопроса о получении необходимых согласований для расчетов. ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», — сказано в обращении ЦСКА.
Почему ЦСКА оказался под запретом?
В декабре 2024 года дисциплинарный комитет ФИФА наложил трансферный бан на ЦСКА. Причиной стала жалоба «Херенвена» в Спортивный арбитражный суд (CAS) на невыплату около 3 миллионов евро за переход Эджуке в 2020 году.
ЦСКА пытался урегулировать вопрос через трехстороннюю сделку с участием английского «Вест Хэма», который, в свою очередь, задолжал московскому клубу около 20 миллионов евро за трансфер Николы Влашича в 2021 году. Однако «Вест Хэм» отказался от выплаты, сославшись на санкционные ограничения, хотя ЦСКА в санкционных списках не значится.
Начались судебные разбирательства — в том числе благодаря им в ЦСКА планируют призвать «молотобойцев» к ответу. «Мы были готовы к этому решению — таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость. Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за бан переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет», — так прокомментировал введение запрета на регистрацию директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В результате разбирательств «Херенвен» подал жалобу, и ФИФА ввела запрет на регистрацию игроков для армейцев.
Почему сняли запрет?
Погасить задолженность перед «Херенвеном» помог Виктор Давила, покинувший ЦСКА в сентябре 2024 года.
Чилиец покинул армейский клуб в сентябре — как рассказывал позднее заместитель гендиректора красно-синих по спортивным вопросам Евгений Шевелев, это произошло из-за жены. «Он не приехал на сборы, его в аэропорту буквально развернула жена и сказала, что в Россию не поедет. Это было еще в июле, после Копы. После этого клуб дал ему 48 часов, чтобы он на сборах появился, жена с ним не полетела. Давила несколько раз выходил с предложением: «Давайте вы меня продадите за любые деньги», — поделился Шевелев в программе «Это футбол. Итоги».
За любые деньги Давилу не продали — было слишком много сопутствующих трудностей. В итоге провернули сделку с «самовыкупом». «За ночь наши юристы родили эту конструкцию, когда он сам себя выкупает из ЦСКА, мы с ним разрываем контракт на определенных условиях, он переходит в «Америку». Трансферное окно в Мексике закрывалось в воскресенье в 9 утра», — говорил Шевелев.
По данным инсайдера Ивана Карпова, Давила настоял на расторжении контракта и сам выкупил свои права у клуба за 7,5 миллиона евро. Часть этой суммы, 3,1 миллиона евро, была переведена в счет долга перед голландским клубом.
Таким образом, «Херенвен» получил необходимую выплату и ФИФА сняла ограничения.
Кого ждем?
Снятие бана открывает ЦСКА путь к зимнему трансферному окну. Ознакомиться со слухами вокруг армейцев можно в традиционном дайджесте «СЭ».
По данным СМИ, клуб проявляет интерес к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро (6 миллионов евро) и полузащитнику «Фламенго» Лоррану (8 миллионов евро). Однако представители обоих футболистов уже опровергли эти слухи.
«СЭ» подробно рассказывал как про Лоррана, побившего рекорд Винисиуса, так и про Алеррандро, игравшего вместе с Клаудиньо и Артуром.
Тем временем продолжаются разбирательства с «Вест Хэмом» по делу о задолженности за Влашича. Как сообщил Кирилл Брейдо, решение CAS по этому вопросу ожидается весной 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3