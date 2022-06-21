Чемпион обыграл «Нижний Новгород» в первом матче товарищеского турнира.

Обычно в конце июня клубы РПЛ проводят сборы где-то в Австрии или Швейцарии, там же участвуют в выставочных турнирах и играх с местными командами. Высокогорье, свежий воздух, информационная изоляция — все это было приметами межсезонья.

Но — было. Теперь российские клубы вынуждены готовиться к старту сезона в пределах родины. В этом тоже есть плюсы — например, сейчас легче собрать команды для участия в товарищеском турнире. И матч открытия состоялся в Санкт-Петербурге, причем не на «Газпром Арене» или «Петровском», а в академии сине-бело-голубых.

«Зенит» и «Нижний Новгород» играли друг с другом в последнем туре минувшего сезона, и чемпион проиграл. Но за месяц многое изменилось. К примеру, волжане сменили официальное название и главного тренера — место Александра Кержакова занял Михаил Галактионов. А у невской команды больше нет Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Станислава Крицюка. Зато есть Зелимхан Бакаев, дебют которого особо ждали в этот день.

За несколько часов до матча Сергей Семак анонсировал появление Бакаева на поле. В основу новичок ожидаемо не попал, зато эффектно появился на первой в петербургской карьере разминке — он почему-то вышел на газон с красной манишкой в руках. И оказался единственным из всей команды, кто ее надел.

В основе Семак выпустил примерно тот состав, который можно считать основным. Но с одним важным условием — тренерский штаб выбирал только из доступных игроков. Барриос, Вендел, Юри Алберто, Ловрен и Алип еще не вернулись в расположение «Зенита», так как им предоставляли отдых. А Ерохин и Караваев травмированы. Кержакова, Бакаева и Кузяева тоже нельзя назвать запасными, но все они втроем синхронно вышли на поле в перерыве.

Галактионов не стал существенно менять схему «Нижнего» — те же три центральных защитника. Но команда с самой низкой линией обороны прошлого сезона чуть преобразилась — по крайней мере гости пытались контролировать мяч и создавали полумоменты в том числе через позиционное нападение.

Но «Зенит» был, конечно же, острее. Семак оставил схему 3-4-2-1, причем в центре обороны вышли Дуглас Сантос (с капитанской повязкой) и Арсен Адамов. Клаудиньо с вернувшимся из аренды Кравцовым играли в середине поля, а в атаке действовали Сергеев и Мостовой с Малкомом.

Скорости в матче не поражали воображение, что логично — команды только недавно вышли из отпуска. Зато мы точно зафиксировали, что в прекрасной форме находится вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин — он в первом тайме вытащил несколько тяжелых ударов. Но с выстрелом Малкома не справился, хотя это было сложно — бразилец хорошо приложился к мячу. Малком вообще сиял — и ярко отпраздновал гол, и болельщикам охотно раздавал селфи с автографами. Ясно, что на него последние новости от ФИФА никак не повлияли.

«Зенит» атаковал чаще, но не очень активно. И преимущество в один гол хозяева не удержали даже по итогам перерыва: Гоцук забил классический для себя гол с углового.

Ну а после перерыва состоялось то событие, которого ждали больше всего: вышел Бакаев. Он, разумеется, большую часть матча провел на правой бровке (показательно, что Зелимхан заменил Малкома). Но иногда смещался налево и в одной из контратак выдал изящную передачу на скорости Мостовому. У Бакаева был хороший момент и на родном фланге, когда он прострелил вдоль ворот, но Гоцук выбил мяч на угловой.

С игры Зелимхан не забил, но у него был шанс отличиться в серии пенальти. Основное время встречи завершилось вничью, а по регламенту турнира в этом случае назначаются 11-метровые. И любопытно, что в товарищеской игре под серию пенальти Семак выпустил нового голкипера — 19-летний Давид Бязров заменил Кержакова на 90-й минуте.

Бакаев подошел к точке четвертым — до этого свои удары реализовали Адамов, Кузяев и Кравцов. Новичок «Зенита» бил «по вратарю» и покатил точно под штангу. Победный мяч в серии забил один из лучших игроков ЮФЛ прошлого сезона Кирилл Столбов.

«Зенит» начинает межсезонье с победы. Пусть и не в основное время.