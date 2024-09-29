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Матч-борьба в Махачкале и гол-шедевр Нгамале. «Динамо» не отпускает тройку лидеров

Гол Нгамале принес московскому «Динамо» победу над махачкалинским
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Муми Нгамале (№13) и Джемал Табидзе (№5).
Фото ФК «Динамо» Москва
Команда Лички обыграла дагестанских одноклубников — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Динамо

Московское «Динамо» отправилось в Махачкалу после того, как все конкуренты уже сыграли накануне. При этом для команды Лички случился, пожалуй, худший расклад: ЦСКА догнал в таблице, а «Локомотив» и «Краснодар» своими победами убежали вперед еще на три очка. Лидирующее трио отрывалось, так что в столице Дагестана московскому клубу требовалась победа, чтобы не отстать уже серьезно — на шесть очков от третьего «Зенита».

Личка удивил еще до начала матча — он впервые выпустил сразу четырех центральных защитников. Фланговые Даса и Скопинцев остались в запасе, а на краях расположились Маричаль и Фернандес, для которых эти позиции факультативные. А еще, по сравнению с матчем против «Спартака», в тройке центральных полузащитников креативного Карраскаля заменил куда более оборонительный Кутицкий. Кстати, тоже немало матчей отыгравший в защите. В общем, разудалый Марцел на сей раз, показалось, решил включить немного осторожности.

Но главными были даже не набор футболистов, их расстановка, а настрой. Хозяева поначалу явно превосходили гостей в агрессии и страсти, что могло закончиться для москвичей плохо уже на третьей минуте. Резкий прессинг, потеря у своей штрафной, угловой, после которого Сергей Чебан назначил пенальти за игру рукой у Фернандеса. К счастью для более статусного «Динамо», ВАР обнаружил, что парагваец сначала сыграл головой, а значит, 11-метровый назначать нельзя.

Роберто Фернандес сыграл рукой в&nbsp;своей штрафной площади. «Динамо» Махачкала — «Динамо»: Чебан ошибся, назначив пенальти. Неважно, в чью руку попал мяч

Москвичи действовали на низких скоростях, поэтому махачкалинцам не составляло большого труда разрушать их атаки. И все же гости в первом тайме выжали максимум из того, что сумели создать. Тюкавин заработал штрафной (ряд экспертов при этом отмечает, что сам форвард наступил на ногу защитнику, но в такие эпизоды ВАР не может вмешиваться), Бителло подал, а Нгамале с угла вратарской исполнил шикарно — боковыми ножницами отправил мяч в дальний угол. 1:0.

Яркий эпизод стал украшением малособытийной первой половины, в которой команды больше боролись друг с другом, с кочковатым газоном и сильным ветром (влияние этого фактора отметил в перерыве Кагермазов), чем радовали болельщиков красивыми комбинациями и опасными моментами.

Не изменился характер матча и после перерыва. Максимум борьбы и минимум остроты. Лучший момент возник у гостей на 75-й минуте после углового. Тюкавин пробил, Волк отразил, а Майсторович добивал в практически пустые ворота с пяти метров. Невероятно, как серб умудрился попасть в лежащего Сундукова. У хозяев опасно бил из штрафной Глушков — рядом со штангой.

Эпизод матча &laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Москва. «Динамо» Мх — «Динамо»: штрафной, с которого гости забили гол, назначен ошибочно

Махчкалинцы затащили одноклубников в свой силовой и простой футбол, но все же не сумели выцарапать ничью. Москвичи же заработали важные три очка на тяжелом выезде благодаря роскошному голу Нгамалё. Игрой не восхитили, но за лидирующую тройку зацепились.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
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28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 0 : 1
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
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