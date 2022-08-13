«Динамо» — «Краснодар»: Карасев пожалел Паршивлюка. Тот ударил соперника рукой

На 45+3-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» арбитр Сергей Карасев не показал красную карточку и не удалил с поля защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.

Динамовец не боролся за мяч — он умышленно ударил соперника в голову.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».

У судьи были основания серьезно наказать нарушителя за проявление агрессивного поведения. Но после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева и просмотра видеоповторов рефери почему-то ограничился вынесением предупреждения и дал Паршивлюку продолжить игру.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».