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Судейство

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«Динамо» — «Краснодар»: Карасев пожалел Паршивлюка. Тот ударил соперника рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».

На 45+3-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» арбитр Сергей Карасев не показал красную карточку и не удалил с поля защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.

Динамовец не боролся за мяч — он умышленно ударил соперника в голову.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».

У судьи были основания серьезно наказать нарушителя за проявление агрессивного поведения. Но после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева и просмотра видеоповторов рефери почему-то ограничился вынесением предупреждения и дал Паршивлюку продолжить игру.

Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Сергей Паршивлюк
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
10
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 0 : 0
14.08 15:00
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 - : -
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Оренбург – Торпедо
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Спартак

 4
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Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
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Урал

 4 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
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