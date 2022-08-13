«Динамо» — «Краснодар»: Карасев пожалел Паршивлюка. Тот ударил соперника рукой
На 45+3-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» арбитр Сергей Карасев не показал красную карточку и не удалил с поля защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.
Динамовец не боролся за мяч — он умышленно ударил соперника в голову.
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
У судьи были основания серьезно наказать нарушителя за проявление агрессивного поведения. Но после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева и просмотра видеоповторов рефери почему-то ограничился вынесением предупреждения и дал Паршивлюку продолжить игру.
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
6
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
7
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
8
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|0 : 0
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
|
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Даниил Одоевский
Зенит
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|1
|0
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