«Химки» объявили об уходе Глушакова. Кажется, ему самому об этом не сказали
«Химки» объявили о расставании с экс-полузащитником сборной России Денисом Глушаковым. 38-летний хавбек присоединился к команде летом, но с августа перестал попадать в заявку — осенью его вообще перевели в дубль. Некоторые источники говорят о том, что футболист не знал о решении клуба расстаться с ним.
«Химки» попрощались с Глушаковым. Но обсудили ли с ним?
Подмосковный клуб сообщил об уходе полузащитника на сайте и в соцсетях — поблагодарил его за сотрудничество и пожелал успехов в будущем. По информации Sport24, сам Глушаков тоже узнал об этом из открытых источников — «Химки» не оповестили его о расторжении контракта. А по данным «Матч ТВ», ему никто и не давал документов о прекращении сотрудничества.
Денис сыграл за «Химки» в 75 матчах во всех турнирах и отличился 15 голами: больше игр он провел лишь в «Локомотиве» (161) и «Спартаке» (173). Ранее он выступал за клуб с октября 2020-го по февраль 2023 года, а минувшим летом подмосковный клуб подписал с Глушаковым новый контракт после его возвращения в Россию из армянского «Урарту». Хавбек отбегал 46 минут в пяти матчах РПЛ и трижды вышел в основе в Кубке России — все встречи прошли в августе. С начала осени полузащитник не появлялся даже в заявке.
Осенью Глушакова перевели в дубль
Проблемы Дениса начались в сентябре: в конце месяца у себя в Telegram-канале он сообщил о переводе во вторую команду «Химок». По словам полузащитника, причиной стало слишком большое количество игроков в составе — летом химчане представили около 20 новичков и вступили в сезон с 46 футболистами в заявке. Также распространялись новости о конфликте Глушакова с главным тренером Франком Артигой, однако оба опровергли эти слухи.
«У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению и передать опыт молодым футболистам «Химок». Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны разногласий не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб. Франку Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», — написал полузащитник в соцсетях.
Полузащитник выступал в медиалиге и рассчитывал закончить карьеру в конце сезона
Вскоре после понижения во вторую команду о подписании Глушакова объявил «СКА-Ростов» из медиалиги. При этом Денис остался на контракте с «Химками». За медиакоманду выступали и другие ветераны — Юрий Жирков, Владимир Гранат, Виталий Денисов, Кирилл Набабкин. Денис провел за СКА семь матчей и отметился одним голом.
«Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! — написал полузащитник в соцсетях. — Футбол я люблю, без футбола жить не могу и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе! Ну и, конечно же, Ростов в самом сердце! Буду рад представлять этот город на полях медиалиги! Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК «Химки», переживаю за команду и верю в успех клуба».
Также Глушаков признавался, что текущий сезон — последний в его профессиональной карьере. «Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще. Может, на стройку пойду», — заявил Денис «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3