Других претендентов и не было.

Выборы президента РФС завершились на внеочередной конференции организации в Москве. Единственным кандидатом на этот пост являлся действующий глава организации Александр Дюков. Специалиста единогласно поддержали все делегаты, и теперь он будет руководить союзом еще четыре года. Согласно регламенту РФС, голосование было тайным.

Поддержка УЕФА и Чеферина

29 ноября исполком РФС утвердил дату выборочной конференции организации, только после этого Дюков сообщил о желании переизбираться на новый срок.

«Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но, чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС», — сказал он «СЭ».

А в декабре стало известно: кандидатуру Александра Валерьевича поддержало общее собрание РПЛ. Позднее Дюков рассказал, что хочет сделать после переизбрания.

«Решение о поддержке дает основания для меня выдвинуть свою кандидатуру... Мы хотели бы продолжить работу по реализации проектов развития футбола, которые были запущены в последние годы», — сообщил Дюков журналистам.

Он также добавил, что УЕФА и президент организации Александер Чеферин поддержали его решение продолжить работу на посту главы РФС.

Фото РФС

Выборы в исполком

Также на конференции прошли выборы в исполком РФС, по итогам в его состав единогласно вышли 24 человека:

Александр Алаев

Наиль Измайлов

Григорий Иванов

Ахмед Айдамиров

Арташес Арутюнянц

Дмитрий Гафин

Борис Ротенберг

Владимир Афанасьев

Михаил Бочкарев

Николай Голубев

Владимир Евтушенко

Лом-Али Ибрагимов

Алексей Комаров

Владимир Крысин

Эдуард Малый

Александр Бельский

Никита Симонян

Александр Старцев

Александр Зотов

Михаил Гершкович

Александр Мирзоян

Евгений Гинер

Игорь Каменской

Полина Юмашева

По специальным квотам избраны:

Павел Каманцев

Денис Соловьев

В новом составе нет экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. В октябре 2024-го Дюков так прокомментировал его возможное исключение: «Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС».