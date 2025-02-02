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Сегодня, 13:45

Дюков — президент РФС еще на четыре года. Решение принято единогласно

Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС
Роман Кольцов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Других претендентов и не было.

Выборы президента РФС завершились на внеочередной конференции организации в Москве. Единственным кандидатом на этот пост являлся действующий глава организации Александр Дюков. Специалиста единогласно поддержали все делегаты, и теперь он будет руководить союзом еще четыре года. Согласно регламенту РФС, голосование было тайным.

Поддержка УЕФА и Чеферина

29 ноября исполком РФС утвердил дату выборочной конференции организации, только после этого Дюков сообщил о желании переизбираться на новый срок.

«Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но, чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС», — сказал он «СЭ».

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А в декабре стало известно: кандидатуру Александра Валерьевича поддержало общее собрание РПЛ. Позднее Дюков рассказал, что хочет сделать после переизбрания.

«Решение о поддержке дает основания для меня выдвинуть свою кандидатуру... Мы хотели бы продолжить работу по реализации проектов развития футбола, которые были запущены в последние годы», — сообщил Дюков журналистам.

Он также добавил, что УЕФА и президент организации Александер Чеферин поддержали его решение продолжить работу на посту главы РФС.

Фото РФС

Выборы в исполком

Также на конференции прошли выборы в исполком РФС, по итогам в его состав единогласно вышли 24 человека:

  • Александр Алаев

  • Наиль Измайлов

  • Григорий Иванов

  • Ахмед Айдамиров

  • Арташес Арутюнянц

  • Дмитрий Гафин

  • Борис Ротенберг

  • Владимир Афанасьев

  • Михаил Бочкарев

  • Николай Голубев

  • Владимир Евтушенко

  • Лом-Али Ибрагимов

  • Алексей Комаров

  • Владимир Крысин

  • Эдуард Малый

  • Александр Бельский

  • Никита Симонян

  • Александр Старцев

  • Александр Зотов

  • Михаил Гершкович

  • Александр Мирзоян

  • Евгений Гинер

  • Игорь Каменской

  • Полина Юмашева

По специальным квотам избраны:

  • Павел Каманцев

  • Денис Соловьев

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В новом составе нет экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. В октябре 2024-го Дюков так прокомментировал его возможное исключение: «Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС».

РФС
Александр Дюков
Леонид Федун
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