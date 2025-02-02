Дюков — президент РФС еще на четыре года. Решение принято единогласно
Выборы президента РФС завершились на внеочередной конференции организации в Москве. Единственным кандидатом на этот пост являлся действующий глава организации Александр Дюков. Специалиста единогласно поддержали все делегаты, и теперь он будет руководить союзом еще четыре года. Согласно регламенту РФС, голосование было тайным.
Поддержка УЕФА и Чеферина
29 ноября исполком РФС утвердил дату выборочной конференции организации, только после этого Дюков сообщил о желании переизбираться на новый срок.
«Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но, чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС», — сказал он «СЭ».
А в декабре стало известно: кандидатуру Александра Валерьевича поддержало общее собрание РПЛ. Позднее Дюков рассказал, что хочет сделать после переизбрания.
«Решение о поддержке дает основания для меня выдвинуть свою кандидатуру... Мы хотели бы продолжить работу по реализации проектов развития футбола, которые были запущены в последние годы», — сообщил Дюков журналистам.
Он также добавил, что УЕФА и президент организации Александер Чеферин поддержали его решение продолжить работу на посту главы РФС.
Выборы в исполком
Также на конференции прошли выборы в исполком РФС, по итогам в его состав единогласно вышли 24 человека:
-
Александр Алаев
-
Наиль Измайлов
-
Григорий Иванов
-
Ахмед Айдамиров
-
Арташес Арутюнянц
-
Дмитрий Гафин
-
Борис Ротенберг
-
Владимир Афанасьев
-
Михаил Бочкарев
-
Николай Голубев
-
Владимир Евтушенко
-
Лом-Али Ибрагимов
-
Алексей Комаров
-
Владимир Крысин
-
Эдуард Малый
-
Александр Бельский
-
Никита Симонян
-
Александр Старцев
-
Александр Зотов
-
Михаил Гершкович
-
Александр Мирзоян
-
Евгений Гинер
-
Игорь Каменской
-
Полина Юмашева
По специальным квотам избраны:
-
Павел Каманцев
-
Денис Соловьев
В новом составе нет экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. В октябре 2024-го Дюков так прокомментировал его возможное исключение: «Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3