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Кокорин по натуре своей — отдыхающий. Ему повезло оказаться в российском футболе в безумное денежное время

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболист Александр Кокорин
Александр Кокорин.
Рабинер — об интервью Смолову.

Посиделка двух старых корешей

Посмотрел очередной выпуск подкаста Федора Смолова — с Александром Кокориным. И уже не в первый раз удивился умению Федора Михайловича отзеркалить собеседника, свойственному, между прочим, далеко не каждому интервьюеру. С людьми совершенно различного интеллектуального и лингвистического уровня он говорит совсем по-разному, до кого-то поднимаясь, до кого-то, как до Кокорина, опускаясь. Поэтому всем с ним комфортно. Даже слишком. Спорить, мне кажется, ему стоит с гостями больше — Федор же ни с кем не хочет или не чувствует себя готовым под камеру обострять.

В данном случае это были посиделки двух старых корешей, которым на столе не хватало только соответствующих напитков. Все время проскальзывали понятные только им двоим недомолвки, но им и нет нужды разжевывать посторонним каждую деталь их былых похождений — парни давно не виделись и хоть в таком формате желали вспомнить веселые дни, понимая друг друга с полуслова. Никого, мол, не хотели обидеть, но уж кто попадал под руку — извините.

Но и вполне понятных вещей сказано более чем достаточно, чтобы триггернуло многих — кого на тему «говна», каковым Саша назвал РПЛ, кого на тему «Спартака» — как клуба сплетен, от которых там кайфуют. И ведь, по сути-то, он во многих вещах прав, но форма сказанного часто перекрывает содержание.

Кокорин вообще в выражениях последнее время не стесняется — зашел как-то в запрещенную соцсеть к Дзюбе и назвал его иудой (судя по всему, за поведение в момент следствия по их с Мамаевым делу, когда Артем устранился от поддержки недавних друзей). Эту тему Смолов, к сожалению, совсем не поднял, как и тему «усов», показанных как раз ими с Дзюбой через кокоринскую, тогда еще не запрещенную соцсеть Черчесову на следующий день после Кубка конфедераций. И вот кто-то считает Черчесова самодуром — а он ведь и Кокорина после этого осенью 2017-го в сборную вернул (но тот «порвался»), а Дзюбу перед ЧМ — так и вовсе. Настоящий самодур после тех «усов» зачехлил бы обоих.

А еще мне запомнился тезис Кокорина, что за всю карьеру его ни один тренер ничему не научил. Кроме «Фиорентины», где ему четко и в деталях объяснили, как должна играть «девятка». Правда, другой тренер, Винченцо Итальяно, при котором Саша уехал на Кипр, был им назван в подкасте не иначе как «мразью». Классическая история, когда виноват никогда не бываешь ты, а всегда — не оценивший тебя тренер.

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И при словах, что ни один тренер ничему его не научил (а работал он, на всякий случай, помимо наших, в сборной с Адвокатом и Капелло, в клубах с Петреску, Луческу, Манчини), я вспомнил, как не один и не два тренера по ходу карьеры Кокорина называли мне его сколь талантливым, столь и необучаемым. У него есть в голове своя программа, и когда она работает — отлично, когда нет — с этим ничего нельзя сделать, поскольку перепрограммировать его невозможно. А готовность слышать и впитывать новое — одно из главных качеств реального мастера. Не могу поверить, что те специалисты, которые с ним работали, не давали ему ничего нового. То, что он это новое не слышал, не хотел слышать, а воспринимал информацию «на отвали», — вот куда смотреть-то надо.

Заявление, что со «Спартаком» Кокорин подписал контракт исключительно назло «Зениту», в котором на каком-то уровне на него наложили бан, — смелое и фактурное. Вот только если вспомнить отрезок Кокорина в «Спартаке», он доказывает, что в «Газпроме» поступили правильно. И не потому что Кокорин сидел — Стрельцов тоже сидел, и гораздо дольше, а как в «Торпедо» вернулся!

А потому что, пардон, горбатого могила исправит.

Футболист Александр Кокорин. 2021 год
Фото Getty Images

Интересно было услышать, как мыслили донельзя избалованные футболисты 2010-х

Появившейся после жестокого жизненного урока мудрости и взрослости в этом интервью я у Кокорина не заметил. Многие знающие его люди говорят, что по сути своей он человек добрый — просто ведомый. Возможно.

И это интервью злости у меня не вызывает. А вызывает эмодзи с разведенными руками — что ж ты тут сделаешь... Его лейтмотив — «зато будет что вспомнить». Только вспоминать-то будут совсем не про футбол, хотя у Александра было все для того, чтобы оставить у людей футбольную память. Все, кроме головы на плечах.

Самое поразительное (по-моему, и для него тоже) в карьере Кокорина для меня — трансфер из «Спартака» в «Фиорентину». Саша сам удивляется: тюрьма, травмы в «Спартаке» — и вдруг серия А. Это какая-то феноменальная афера. Учитывая то, как он проявил себя во Флоренции, тем более другого слова, кроме аферы, для этого перехода не нахожу.

А то, что отлично играет, забивает, капитанит, признается лучшим игроком на Кипре, — молодец. Тоже не каждый сможет. Там от него, как я понимаю, все отстали. И он перестал дурковать, потому что и не с кем особо, и негде (это тебе не Москва), да и возраст уже.

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И он совершенно не знает, чем будет заниматься после карьеры, что тоже характерно для его типажа. Как я понял, неплохо вложился в недвижимость и будет рантье на расслабоне. Разновидность Мостового, только тот как футболист вышел на совершенно другой уровень. И близко так не косячил.

Тренером Кокорина, как и Мостового, не представляю. Ну посмотрите на него. Тренер, тем более главный, — это профессия 24/7, это дикие эмоциональные вложения, это энергетика, которую ты каждый божий день должен непонятно как передавать команде. А главное — непонятно откуда ее брать.

Потому что Кокорин по натуре своей — отдыхающий. Ему повезло оказаться в российском футболе в самое безумное денежное время. Переход из «Динамо» в «Анжи» на дикую зарплату с нулем матчей и возвращение на ту же зарплату в «Динамо» спустя два месяца — символ того времени. Деньги натурально падали с неба. И вот к чему это привело.

Что не отменяет того факта, что и под раздачу они с Мамаевым попали в порядке показательного процесса. Просто потому, что сверху сказали: кого-то надо проучить, чтобы другим неповадно было, а эти двое, и до того уже многим глаза намозолившие, оказались в неправильное время в неправильном месте. И не будь их оппонентом связанный с государством чиновник — никто бы никуда не сел.

Но не свезло ведь им не на ровном месте. Показателен диалог Смолова с Кокориным, когда они согласились, что глупостей наделали много, выставляя свое богатство напоказ, и Саша заметил: не хватило «дядьки», который жестко и предметно объяснил бы ему, что делать можно, а что — нельзя (я бы тут конкретизировал: не хватило Гинера). И тут то ли Смолов, то ли сам Кокорин задались вопросом: а стали бы они тогда кого-то слушать? И честно сошлись на том, что нет.

За эту честность — спасибо. Чего в этом разговоре, по крайней мере, не было — лицемерия. Они не пытались показать себя лучше, чем есть, или, по крайней мере, тогда были. А были они, надо думать, чем-то не очень далеким от главного героя «Аноры», которого блестяще, по мне, сыграл Марк Эйдельштейн. Только там был тинейджер, сын олигарха, ничего сам в жизни еще не сделавший, а тут футболисты швырялись тем, что заработали сами. На удачной, так сказать, конъюнктуре рынка.

С учетом того, сколько лицемерного и насквозь лживого пафоса на нас льется, как разного рода пчелы усердно делают вид, что борются с медом, услышать, как реально мыслили избалованные донельзя футболисты 2010-х, из их собственных уст — уже ценно.

Только вот дальше желаю Смолову собеседников поумнее — чтобы он тянулся к ним, а не опускался до Кокорина. С огромным интересом послушал бы его разговор с Сергеем Галицким, в клубе которого он сейчас и играет. Хотя (перехожу на шепот и чуть-чуть краснею от стыда) и на Дзюбу у него тоже поглядел бы...

Александр Кокорин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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