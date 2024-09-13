«Спартак» победит в Махачкале, ЦСКА не справится с «Зенитом». Прогнозы на 8-й тур РПЛ
«Рубин» — «Крылья Советов»
Сергей Балахнин — 2:1. Нас ждет интересный матч. Обе команды усилились в международную паузу. Но «Рубин» пока выглядит посильнее.
Александр Шаганов — 2:0. Считаю, что команда Рашида Рахимова одержит победу у себя дома. Начало сезона она провела лучше, чем «Крылья».
«Оренбург» — «Локомотив»
Сергей Балахнин — 1:1. Искусственное поле скажется на игре «Локомотива». Плюс у москвичей много футболистов, которые улетали в сборную России.
Александр Шаганов — 2:1. Поставлю на победу хозяев. «Оренбург» в этом сезоне не проигрывает на своем поле в РПЛ.
«Факел» — «Пари НН»
Сергей Балахнин — 1:1. Это матч за шесть очков. Команды будут действовать осторожно, чтобы не допустить малейшей ошибки, поэтому поставлю на ничью.
Александр Шаганов — 1:0. После смены тренера у «Факела» до сих пор не все хорошо с результатами, но после паузы воронежцы обязаны побеждать конкурента в борьбе за выживание.
ЦСКА — «Зенит»
Сергей Балахнин — 1:2. У ЦСКА хорошая линия обороны, но «Зенит» полностью укомплектован. У чемпиона есть разные варианты, как вскрывать оборону соперника.
Александр Шаганов — 1:3. «Зенит» выглядит лучше ЦСКА. Но самое главное — это глубина состава сине-бело-голубых, особенно в атаке.
«Краснодар» — «Ростов»
Сергей Балахнин — 1:1. У «Краснодара» не будет Кордобы, а это важный футболист для команды. Поэтому у «Ростова» станет меньше работы в обороне. Поставлю на ничью в южном дерби.
Александр Шаганов — 1:0. Хотя у «Краснодара» не будет Кордобы, но команда здесь и сейчас — главный конкурент «Зенита». «Быки» крайне мотивированы.
«Динамо» — «Ахмат»
Сергей Балахнин — 2:0. «Ахмат» поменял тренера — посмотрим, что покажет Ташуев в свой второй приход. Но пока поставлю на «Динамо».
Александр Шаганов — 2:0. «Динамо» выглядит намного лучше «Ахмата», особенно в атаке.
«Акрон» — «Химки»
Сергей Балахнин — 1:2. Интересно, в каком состоянии подойдет к этой игре Дзюба. Он только присоединился к команде, вряд ли сможет помочь ей. Поставлю на победу «Химок», нравится их футбол на старте сезона.
Александр Шаганов — 1:2. Подмосковный клуб провел мощную трансферную кампанию: подписаны опытные игроки, которые способны решать в РПЛ серьезные задачи.
«Динамо» Мх — «Спартак»
Сергей Балахнин — 0:2. «Спартак» преобразился при Станковиче. Заиграл Угальде, в отличной форме Барко. Красно-белые — фавориты этой встречи.
Александр Шаганов — 2:3. В Дагестане будет настоящая битва, «Динамо» отдаст все силы у себя дома. Но класс «Спартака» на данный момент выше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1