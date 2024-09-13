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Сегодня, 15:00

«Спартак» победит в Махачкале, ЦСКА не справится с «Зенитом». Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Балахнин и Шаганов дали прогнозы на матчи 8-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Клаудиньо («Зенит») и Мойзес (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Рубин» — «Крылья Советов»

Сергей Балахнин — 2:1. Нас ждет интересный матч. Обе команды усилились в международную паузу. Но «Рубин» пока выглядит посильнее.

Александр Шаганов — 2:0. Считаю, что команда Рашида Рахимова одержит победу у себя дома. Начало сезона она провела лучше, чем «Крылья».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Оренбург» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 1:1. Искусственное поле скажется на игре «Локомотива». Плюс у москвичей много футболистов, которые улетали в сборную России.

Александр Шаганов — 2:1. Поставлю на победу хозяев. «Оренбург» в этом сезоне не проигрывает на своем поле в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

«Факел» — «Пари НН»

Сергей Балахнин — 1:1. Это матч за шесть очков. Команды будут действовать осторожно, чтобы не допустить малейшей ошибки, поэтому поставлю на ничью.

Александр Шаганов — 1:0. После смены тренера у «Факела» до сих пор не все хорошо с результатами, но после паузы воронежцы обязаны побеждать конкурента в борьбе за выживание.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 14:15. Факел (Воронеж)
Факел
Пари Нижний Новгород

ЦСКА — «Зенит»

Сергей Балахнин — 1:2. У ЦСКА хорошая линия обороны, но «Зенит» полностью укомплектован. У чемпиона есть разные варианты, как вскрывать оборону соперника.

Александр Шаганов — 1:3. «Зенит» выглядит лучше ЦСКА. Но самое главное — это глубина состава сине-бело-голубых, особенно в атаке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

«Краснодар» — «Ростов»

Сергей Балахнин — 1:1. У «Краснодара» не будет Кордобы, а это важный футболист для команды. Поэтому у «Ростова» станет меньше работы в обороне. Поставлю на ничью в южном дерби.

Александр Шаганов — 1:0. Хотя у «Краснодара» не будет Кордобы, но команда здесь и сейчас — главный конкурент «Зенита». «Быки» крайне мотивированы.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

«Динамо» — «Ахмат»

Сергей Балахнин — 2:0. «Ахмат» поменял тренера — посмотрим, что покажет Ташуев в свой второй приход. Но пока поставлю на «Динамо».

Александр Шаганов — 2:0. «Динамо» выглядит намного лучше «Ахмата», особенно в атаке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

«Акрон» — «Химки»

Сергей Балахнин — 1:2. Интересно, в каком состоянии подойдет к этой игре Дзюба. Он только присоединился к команде, вряд ли сможет помочь ей. Поставлю на победу «Химок», нравится их футбол на старте сезона.

Александр Шаганов — 1:2. Подмосковный клуб провел мощную трансферную кампанию: подписаны опытные игроки, которые способны решать в РПЛ серьезные задачи.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Химки

«Динамо» Мх — «Спартак»

Сергей Балахнин — 0:2. «Спартак» преобразился при Станковиче. Заиграл Угальде, в отличной форме Барко. Красно-белые — фавориты этой встречи.

Александр Шаганов — 2:3. В Дагестане будет настоящая битва, «Динамо» отдаст все силы у себя дома. Но класс «Спартака» на данный момент выше.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак

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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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